Los cubanos salen a las calles en una inusual jornada de protesta contra la falta de libertad y el empeoramiento de la situación económica

CNN - Spanish

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Miles de cubanos salieron a las calles en una inusual jornada de protesta el domingo para quejarse de la falta de libertad y el empeoramiento de la situación económica, según los manifestantes que hablaron con CNN, así como evidenciado en videos que parecían mostrar protestas en varias ciudades del país.

Causas detrás de las inusuales protestas en Cuba 4:49

En la ciudad de San Antonio de los Baños, en las afueras de la provincia de La Habana, cientos de personas desafiaron una fuerte presencia policial para ventilar sus denuncias.

Las imágenes parecían mostrar protestas en diferentes partes del país el domingo, incluida la capital, La Habana, que se ve aquí.

Dos vacunas propias y aumento de casos: la situación de Cuba en la pandemia

Un residente que no quiso ser identificado le dijo a CNN que los habitantes han estado soportando cortes de energía durante una semana y eso había “detonado” la creciente indignación.

Videos subidos a las redes sociales parecían mostrar otras protestas en un puñado de ciudades y pueblos de la isla.

En algunos de los videos, la gente gritaba que “no tenían miedo” o que querían libertad o acceso a las vacunas contra el coronavirus.

La gente participa en una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021. Crédito: YAMIL LAGE / AFP a través de Getty Images

La economía cubana, que ya está en dificultades, se ha visto muy afectada debido a que el turismo y las importaciones de mercancías han caído abruptamente durante la pandemia. El domingo, los funcionarios de salud cubanos informaron un aumento récord en un solo día de nuevos casos y muertes por covid-19.

Cientos de personas en Miami se unen a protesta en Cuba 2:19

El presidente de Cuba culpa al gobierno de Estados Unidos por las protestas a nivel nacional

El presidente de Cuba culpó al gobierno de Estados Unidos por las protestas sin precedentes que colmaron gran parte de la isla el domingo.

En un discurso televisado a nivel nacional, Miguel Díaz-Canel dijo que las sanciones comerciales de Estados Unidos habían creado miseria económica en la isla dirigida por los comunistas.

1 de 9 | Miles de cubanos salieron a las calles en una inusual jornada de protesta el domingo para quejarse de la falta de libertad y el empeoramiento de la situación económica, según los manifestantes que hablaron con CNN, así como evidenciado en videos que parecían mostrar protestas en varias ciudades del país. 2 de 9 | En la ciudad de San Antonio de los Baños, en las afueras de la provincia de La Habana, cientos de personas desafiaron una fuerte presencia policial para ventilar sus denuncias. (Photo by YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) 3 de 9 | Un residente que no quiso ser identificado le dijo a CNN que los habitantes han estado soportando cortes de energía durante una semana y eso había “detonado” la creciente indignación. (Photo by YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) 4 de 9 | Videos subidos a las redes sociales parecían mostrar otras protestas en un puñado de ciudades y pueblos de la isla. (Photo by ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images) 5 de 9 | En algunos de los videos, la gente gritaba que “no tenían miedo” o que querían libertad o acceso a las vacunas contra el coronavirus. (Photo by ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images) 6 de 9 | Coches de la policía se ven volcados en una calle en La Habana. (Photo by YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) 7 de 9 | El fotógrafo español de AP Ramón Espinosa es agredido por la policía mientras cubría una manifestación contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana. (Photo by ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images) 8 de 9 | Personas participan en una manifestación para apoyar al gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana. (Photo by YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) 9 de 9 | Luego de que centenares de personas inconformes tomaran las calles de Cuba para pedir más libertades, entre otras exigencias, en Miami cientos de personas se congregaron en el icónico restaurante Versailles, ubicado en la calle 8, para manifestar su solidaridad con quienes demandan cambios en la isla. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

end div.modal

Varios miles de cubanos salieron a las calles el domingo, quejándose de la falta de alimentos y medicinas. Varias personas fueron arrestadas por la policía que utilizó gases lacrimógenos para disolver algunas protestas.

Díaz-Canel no ofreció concesiones a los manifestantes en su discurso.

“Se ha dado la orden de combatir”, dijo al final de su comparecencia, “los revolucionarios necesitan estar en las calles”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.