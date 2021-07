Estímulo de crédito tributario por hijos: lo que debes saber del estímulo que inicia el 15 de julio

CNN - Spanish

(CNN) — El paquete de ayuda de US$ 1,9 billones firmado por el presidente Joe Biden mejora enormemente el estímulo de crédito fiscal federal por hijos durante un año, lo que permite que millones de familias más se beneficien y saque a millones de niños de la pobreza.

El paquete de estímulo aumenta el tamaño del crédito —cuyos primeros pagos ya comienzan en julio—, lo hace totalmente reembolsable para que más hogares puedan calificar y exige que la mitad se envíe en pagos periódicos en lugar de incluirlos todos en reembolsos regulares en la época de impuestos, un cambio dramático diseñado para ayudar a las familias a pagar sus facturas.

Algunos demócratas han presionado para que el crédito más generoso sea permanente, señalando cuánto ayudaría a los niños pobres.

Sin embargo, eso resultaría costoso. Se proyecta que la mejora de un año costará US$ 110.000 millones, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Además, se estima que hacer eso permanente costaría más de US$ 1 billón durante una década.

Así es como el paquete de ayuda respaldado por los demócratas cambia el crédito tributario por hijos este año:

¿Cuánto dinero recibirás?

El aumento del crédito tributario por hijos les dará a los padres elegibles un total de US$ 3.600 por cada hijo menor de 6 años y $ 3.000 por cada hijo menor de 18 años para 2021.

Los padres de familia que cumplan los requisitos recibirán US$ 300 al mes por cada hijo menor de 6 años y US$ 250 por cada uno de 6 a 17 años.

La ley prevé que las familias reciban la mitad del estímulo de forma mensual, de julio a diciembre. Luego, podrán reclamar la otra mitad en su declaración de impuestos de 2021.

Hasta ahora, el crédito era de solo US$ 2.000 por hijo menor de 17 años. Se proyecta que el 90% de las familias con hijos recibirán un crédito promedio de US$ 2.380 en 2020, según el Tax Policy Center.

¿Quién es elegible a este estímulo de crédito tributario por hijos 2021?

Los contribuyentes solteros con ingresos anuales de más de US$ 75.000, los jefes de hogar que ganan más de US$ 112.500 y los contribuyentes conjuntos que ganan más de US$ 150.000.

El crédito existente de US$ 2.000 se elimina gradualmente para los contribuyentes solteros y los jefes de hogar que ganan más de US$ 200.000 al año y las parejas casadas con ingresos de más de US$ 400.000.

¿Qué pasa si tus ingresos son bajos?

Una característica clave del paquete de estímulo es que hace que el crédito tributario por hijos sea totalmente reembolsable para que puedan beneficiarse más familias de bajos ingresos.

Hasta el momento, si el crédito excedía los impuestos adeudados, los padres solo podían recibir hasta US$ 1.400 como reembolso. Estos hogares también deben tener ingresos del trabajo de al menos US$ 2.500.

Unos 23 millones de niños viven en familias de bajos ingresos que han recibido un crédito parcial o ningún crédito, según el Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia.

Los padres sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral requerido deben presentar declaraciones de impuestos este año para recibir los nuevos pagos tan pronto como comiencen a distribuirse.

¿Cuándo recibirás el crédito?

Las familias de más de 65 millones de niños y niñas comenzarán a recibir el 15 de julio pagos mensuales del nuevo y mejorado estímulo de crédito tributario por hijos de hasta US$ 300, anunció el lunes 17 de mayo el Gobierno de Joe Biden.

El beneficio temporal se enviará a 39 millones de hogares y cubre al 88% de los niños y niñas de EE.UU.

La gran mayoría de las familias recibirán los fondos mediante depósito directo, mientras que el resto recibirá cheques o tarjetas de débito por correo.

Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) enviará los pagos el día 15 de cada mes, a menos que caiga en un día festivo o fin de semana, hasta diciembre.

¿Quiénes se beneficiarán?

El crédito ampliado elevará a 4,1 millones de niños por encima de la línea de pobreza, reduciendo el número de niños en situación de pobreza en más de un 40%, según el Centro de Prioridades de Presupuesto y Política, de tendencia izquierdista.

Además, sacará a 1,1 millones de niños de la “pobreza extrema”, que está por debajo de la mitad de la línea de pobreza.

Las nuevas disposiciones beneficiarán a los niños de color, en particular. La mitad de todos los niños negros y latinos en Estados Unidos no pudieron recibir el crédito completo hasta ahora, según el centro.

En total, el paquete de estímulo reduciría la pobreza infantil en más de la mitad, una estadística que Biden cita con frecuencia. El plan también proporciona pagos de estímulo de US$ 1.400 y mejora temporalmente los beneficios de desempleo y cupones de alimentos, entre otras medidas.

