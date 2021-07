¿Cuándo deberían usar mascarilla las personas vacunadas contra covid-19? Una experta te da 9 recomendaciones

CNN - Spanish

(CNN) — La variante delta, una cepa más transmisible —y potencialmente más peligrosa— del nuevo coronavirus, constituye ahora más de la mitad de todas las nuevas infecciones en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Esta variante, combinada con las bajas tasas de vacunación en muchas partes del país, está provocando nuevos repuntes en los casos de covid-19, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles y del área de St. Louis a alentar incluso a las personas que están completamente vacunadas a que usen cubrebocas en espacios interiores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió directrices similares; sin embargo, los CDC siguen diciendo que las personas vacunadas no necesitan llevar cubrebocas en la mayoría de las ocasiones.

Para aclarar la confusión sobre el uso de mascarillas, se consultó a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, para que nos dé su opinión.

Wen es especialista en urgencias y profesora visitante de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro que se publicará a finales de este mes, llamado Lifelines: El viaje de un médico en la lucha por la salud pública.

Mascarillas en espacios interiores y personas en mayor riesgo

CNN: ¿Hay circunstancias en las que las personas vacunadas deban volver a usar mascarillas en interiores?

Dra. Leana Wen: Sí. Las mascarillas siguen siendo necesarias en algunos entornos, como los aeropuertos, aviones y trenes, y en los hospitales. Si una empresa las exige, se debe seguir usando una, por lo que es una buena práctica llevar una mascarilla consigo en caso de necesitarla.

La pregunta más difícil es: ¿qué pasa con los entornos en los que no es necesario llevar una mascarilla? Estos son los factores que yo tendría en cuenta.

En primer lugar, tu salud y el estado de vacunación de los miembros de tu familia. Si estás inmunodeprimido, deberías llevar un cubrebocas en todos los lugares cerrados en los que puedas estar expuesto a personas no vacunadas.

Si vives con alguien inmunodeprimido o con niños pequeños no vacunados, es posible que debas tomar precauciones adicionales. La probabilidad de contraer covid-19 y transmitirlo a tu familia es mucho menor una vez vacunado, pero no es cero. Considera la posibilidad de llevar una mascarilla en entornos de alto riesgo, como tiendas de comestibles abarrotadas o servicios religiosos en interiores.

En segundo lugar, el nivel de infección por coronavirus y la tasa de vacunación en tu comunidad. Estos dos están generalmente correlacionados: las zonas con mayores tasas de vacunación también suelen tener menores niveles de infección.

Si vives en una zona en la que más del 80% de los adultos están vacunados, y las tasas de covid-19 son muy bajas, tus posibilidades de encontrarte con una persona infectada no vacunada se reducen considerablemente. Probablemente estés más seguro si vas sin cubrebocas allí, en comparación con, por ejemplo, si vives en una zona con menos del 30% de adultos vacunados y donde la variante delta está aumentando.

Las vacunas funcionan muy bien, pero ninguna es 100% efectiva

CNN: Algunas personas que lean esto se preguntarán: “¿Por qué volvemos a hablar de cubrebocas, cuando se supone que las vacunas funcionan tan bien?”

Wen: Las vacunas contra el covid-19 que tenemos en Estados Unidos funcionan muy bien. Pero ninguna vacuna funciona al 100%. Piensa en la vacuna como un impermeable muy eficaz. Si está lloviznando, estarás protegido. Si la lluvia cae con fuerza, puede que estés bien. Pero si estás entrando y saliendo de las tormentas de lluvia todo el tiempo, podrías acabar mojándote.

El riesgo es acumulativo. Si tienes múltiples encuentros diarios con personas no vacunadas, y hay un alto nivel de transmisión comunitaria en tu zona, aumentarán tus posibilidades de tener un contagio después de la vacunación. Puedes reducir ese riesgo utilizando una mascarilla en los entornos de mayor riesgo.

Mascarillas en el trabajo con todos tus compañeros vacunados

CNN: ¿Qué pasa si vas a trabajar y todos en tu oficina están vacunados? ¿Sigue siendo necesario llevar una mascarilla si no hay distanciamiento?

Wen: Buena pregunta. Sabemos que la vacunación reduce drásticamente tanto la probabilidad de infectarse como la de ser un portador asintomático que podría transmitir el virus a otros.

La posibilidad de infectarse a través de una persona vacunada, si también tú estás vacunado, es prácticamente nula. Acudir a una oficina en la que se sabe que todos los que te rodean están vacunados, incluso sin cubrebocas ni distanciamiento, es muy seguro.

Lugares de trabajo que no piden como requisito las vacunas

CNN: ¿Qué pasa si tienes que volver al trabajo, pero las vacunas no son un requisito? ¿Deberías ponerte una mascarilla?

Wen: Eso depende de los otros factores que hemos discutido. Considera tu estado de salud, y luego la probabilidad de que alguien en el trabajo pueda estar infectado en función de la transmisión en la comunidad y las tasas de vacunación en tu zona.

También hay que tener en cuenta las circunstancias del trabajo. ¿Las personas con las que estás en contacto están vacunadas? Digamos que tu lugar de trabajo no tiene una política de vacunación, pero las dos personas que comparten tu oficina o las tres personas con cubículos más cercanos a ti están totalmente vacunadas. Ese sería un entorno bastante seguro, y probablemente no necesitarías llevar una mascarilla en tu escritorio.

Por otro lado, si se te pide que entres en salas de conferencias reducidas y mal ventiladas con personas de las que dudas que estén vacunadas, considera la posibilidad de llevar un cubrebocas allí o, mejor aún, mira si puedes asistir a la reunión virtualmente.

¿Qué cubrebocas usar?

CNN: ¿Importa el tipo de mascarilla?

Wen: Si estás inmunodeprimido y te encuentras en un entorno de alto riesgo, deberías llevar un cubrebocas N95 o KN95, o una doble mascarilla. Por lo demás, una mascarilla quirúrgica de tres capas bien ajustada debería ser suficiente, aunque si te sientes cómodo con la N95 o la KN95, no hay nada malo en usarla en entornos interiores concurridos.

Mascarillas, personas vacunadas y convivencia al aire libre

CNN: ¿Hay algún entorno al aire libre en el que recomendarías a una persona vacunada llevar un cubrebocas?

Wen: De momento, no. La ventilación que supone estar al aire libre reduce mucho la transmisión, al igual que la vacunación. Una persona gravemente inmunocomprometida podría llevar una mascarilla en partidos de béisbol o conciertos muy concurridos, pero, por lo demás, la mascarilla al aire libre no debería ser necesaria para las personas vacunadas.

Hacer lo que sea más cómodo, pero siguiendo estas recomendaciones

CNN: ¿Qué pasa si la gente asume que no estás vacunado porque te pones una mascarilla?

Wen: Mucha gente que está vacunada y quiere ser más precavida lleva mascarilla. Incluso podría ser que las personas que llevan cubrebocas en lugares públicos estén realmente vacunadas, y sean las personas no vacunadas las que vayan por ahí sin máscara. Debes centrarte en hacer lo que te haga sentir cómodo. Si te sientes más cómodo llevando una mascarilla en algunos lugares, deberías hacerlo.

CNN: ¿Cómo afecta la variante delta a estas recomendaciones?

Wen: Ahora que más de la mitad de las nuevas infecciones en EE.UU. son causadas por esta variante, debes asumir que, si entras en contacto con alguien con covid-19, es la variante delta la que estás encontrando. Esta variante es más transmisible que cualquiera de las anteriores. Hay algunas pruebas de que los infectados con la variante delta también son portadores de más virus, lo que les hace más propensos a infectar a otros. Las vacunas que tenemos parecen ser eficaces contra la variante delta, aunque menos eficaces que contra otras cepas.

Lo más importante para las personas no vacunadas: seguir usando cubrebocas

CNN: Para que quede claro, ¿las personas no vacunadas deben seguir usando mascarillas?

Wen: Correcto. La indicación para las personas no vacunadas no ha cambiado. Si las personas no vacunadas están cerca de otras personas no vacunadas, o de personas cuyo estado de vacunación se desconoce, deben llevar mascarillas en interiores. En el exterior, el riesgo de transmisión es bajo, por lo que no se necesitan cubrebocas. Esto también se aplica a los niños, por lo que los menores de 12 años que no puedan ser vacunados deben llevar máscaras en el interior cuando estén cerca de otros niños no vacunados.

Con la variante delta en aumento, yo estaría aún más atenta que antes. Si hay una situación en la que estás dudando sobre si ponerte la mascarilla, yo pecaría de precavida y lo haría.

