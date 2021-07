Gwen Stefani y Blake Shelton se casaron

CNN - Spanish

(CNN) — De todas las personas, ella lo deseaba más.

Blake Shelton y Gwen Stefani, quien cantaba una versión de la letra antes mencionada en una canción de No Doubt muy subestimada llamada “Running”, se casaron.

Los entrenadores de “The Voice” se casaron el sábado, según una publicación de Stefani en Instagram en la que compartió tres fotos de la celebración.

Un representante de la pareja no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Este es el tercer matrimonio de Shelton y el segundo de Stefani.

La pareja se comprometió en octubre de 2020, y Shelton se le declaró en Oklahoma, una ocasión que Stefani estuvo a punto de descarrilar.

Durante una aparición en el programa de entrevistas diurno de Kelly Clarkson el año pasado, Stefani explicó: “Estaba tratando de no ir a Oklahoma porque se estaba volviendo demasiado complicado con (el covid-19) y la familia. ‘Creo que deberíamos cancelar el viaje’. Fue algo así. Luego lo solucionamos y terminamos yendo”.

La pareja compartió una foto del feliz momento, con un mensaje de Shelton: “Hola @gwenstefani, gracias por salvar mi 2020 … y el resto de mi vida. Te amo. ¡Escuché un SÍ!”.

Stefani y Shelton se conocieron en el set de “The Voice” en 2015.

Han colaborado musicalmente varias veces en canciones como “Go Ahead and Break My Heart”, del álbum de Shelton de 2016, “If I’m Honest” y “You Make It Feel Like Christmas”.

La pareja también ganó un premio CMT Music Award por su canción “Nobody But You”.

Stefani tiene tres hijos, Kingston, Zuma y Apollo, de su matrimonio con Gavin Rossdale.

Shelton y su ex esposa Miranda Lambert se separaron en 2015.

Lisa Respers France y Marianne Garvey de CNN contribuyeron a este informe.

