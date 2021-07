Documentos arrojan nueva luz sobre conversaciones urgentes por arreglos requeridos en el edificio de Miami antes del colapso

CNN - Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Una serie de documentos internos de Champlain Towers South obtenidos por el show Erin Burnett de OutFront de CNN arroja nueva luz sobre conversaciones urgentes sobre la construcción requerida en el edificio en los meses previos a su colapso en Miami.

En una serie de presentaciones realizadas en el otoño y el invierno de 2020, se mostró a los residentes diapositivas tituladas «por qué tenemos que hacer todo esto ahora». Se les dijo que el camino de entrada en la parte superior del garaje del edificio tenía «un drenaje muy deficiente (defecto de diseño)».

«No hay una capa de impermeabilización sobre el garaje en el camino de entrada o en cualquier área, excepto la terraza de la piscina y las macetas. Esto ha expuesto al garaje a la intrusión de agua durante 40 años. Donde hay impermeabilización, ha fallado. El agua se ha metido debajo y ha causado más daños en el hormigón», se lee en una presentación, de octubre de ese año.

«Los problemas de drenaje deben corregirse para que el agua se drene hacia los lados (problema del código)», dice otra presentación de diciembre de 2020, la primera mitad de la oración subrayada para enfatizar.

Los documentos, que fueron reportados por primera vez por NPR (el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos), brindan una ventana adicional a la información que reciben los tomadores de decisiones en el edificio mientras luchaban por avanzar con las costosas reparaciones requeridas por la ley local.

Ordenan evacuación y cierre inmediato de un edificio en Miami

No estaba claro quién hizo las presentaciones, pero en algunas de ellas se incluyó a un funcionario de la administración del edificio como punto de contacto para cualquier pregunta.

El lenguaje utilizado para describir los problemas estructurales en el edificio de 40 años ha variado desde que un ingeniero traído por la junta del edificio revisó la torre por primera vez en 2018.

Se reencontró con su vecino que la salvó en Miami 1:34

Impermeabilización fallida antes del colapso del edificio

En un informe de ese año, el ingeniero, Frank Morabito, escribió que «la impermeabilización fallida» debajo de la plataforma de la piscina y el camino de entrada estaba «causando daños estructurales importantes a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas». Advirtió también que no reemplazarlo en un futuro próximo provocaría que «el deterioro del hormigón se expandiera exponencialmente».

Pero un inspector de la ciudad de Surfside, Ross Prieto, dijo a los residentes en una reunión de noviembre de 2018 que el edificio estaba «en muy buenas condiciones», según las actas obtenidas por CNN a principios de esta semana.

Para abril de 2021, el presidente de la junta del edificio que colapsó en Miami, Jean Wodnicki, advirtió que «el deterioro del concreto se está acelerando».

«El daño observable, como en el garaje, ha empeorado significativamente desde la inspección inicial [2018]», escribió Wodnicki en una carta a los residentes del edificio.

Peleas internas

Las luchas internas entre los miembros de la junta por las reparaciones, que habían subido de precio de un estimado de US$ 9 millones a US$ 15 millones para 2021, habían llevado en parte a la renuncia de la mayoría de la junta del condominio para el otoño de 2019, informó The Washington Post.

Se han buscado mascotas en el derrumbe de Miami 0:56

El rencor entre los vecinos del edificio de Miami que colapsó quedó patente en una de las nuevas presentaciones obtenidas por CNN el sábado.

«¡Quejarse o gritarse unos a otros no funciona! Votar es la mejor manera de entender lo que quiere la mayoría», dice la presentación de noviembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.