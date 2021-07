Leonardo Da Vinci y la Mona Lisa se quitan la mascarilla para anunciar el regreso a la normalidad en Roma

CNN - Spanish

(CNN Español) — El aeropuerto de Fiumicino en Roma ha estrenado un mural símbolo de la reactivación del tránsito de viajeros en Europa una vez iniciada la campaña de vacunación. En él se muestra nada menos que a Leonardo Da Vinci en una versión moderna, con el brazo tatuado, gafas de sol y una camiseta que dice “I love Roma”, junto a una de sus obras más famosas, la Mona Lisa, vestida también de turista.

En el mural, el pintor no usa mascarilla, sino que la sostiene con la mano como demostrando que no es necesaria. La obra se llama “Flying Away from Covid” y es del italiano Salvatore Benintende, cuyo nombre artístico es TvBoy. Ha sido colocada en la Terminal 1 del aeropuerto de Fiumicino, que precisamente lleva el nombre de Da Vinci.

El mural de Salvatore Benintende en el aeropuerto de Roma. (Crédito: AEROPORTI DI ROMA)

Aeropuertos de Roma, la entidad que ha presentado la iniciativa, explica que la obra se ha estrenado en una fecha particular: cuando Europa pone en marcha el llamado certificado digital de covid-19. Se trata de un pasaporte sanitario de viaje que le permite a los ciudadanos de la Unión Europea desplazarse dentro del bloque con seguridad. Quienes lo tengan pueden demostrar que han sido vacunados, que son negativos a la prueba de coronavirus o que se han recuperado de la enfermedad.

Actualmente, según el Ministerio de la Salud de Italia, en el país hay casi 19 millones de personas vacunadas, equivalente al 34,68% de la población mayor de 12 años. El sector del turismo espera con ansias que se restablezca el tráfico aéreo para recibir el mayor número de turistas posible y que las obras de Da Vinci puedan volver a ser admiradas por personas de todo el mundo en forma presencial.

