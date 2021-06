HBO Max en Latinoamérica: precio, catálogo y disponibilidad

CNN - Spanish

(CNN Español) — La plataforma de streaming HBO Max está disponible en 39 territorios de Latinoamérica y el Caribe —incluyendo a Argentina, Colombia y México— desde el 29 de junio, y aquellos que contraten el servicio antes del 31 de julio podrán acceder a un 50% de descuento en su suscripción mensual.

A continuación te explicamos los detalles de este nuevo servicio.

HBO Go y HBO Max, ¿cuál es la diferencia?

HBO Max es una nueva plataforma por streaming, por lo que los clientes con suscripciones directas a HBO Go, al igual que aquellos que cuentan con suscripciones a través de un servicio de cable o satelital participante, tienen acceso automático a HBO Max.

Según Warner Media, el servicio de HBO Go en Latinoamérica y el Caribe “se eliminará gradualmente”.

En qué países está disponible

HBO Max está disponible en 39 territorios latinoamericanos, como: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Aquí puedes ver la lista completa de países.

Planes y precios

El servicio de entretenimiento por streaming de WarnerMedia, la empresa matriz de CNN, cuenta con dos planes de suscripción:

Plan Estándar: plan familiar para 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido (hasta 30 títulos) y video en alta definición en todos los dispositivos compatibles. Precio mensual: 149 pesos mexicanos, 19.900 pesos colombianos, 529 pesos argentinos Plan Móvil: acceso al mismo catálogo de contenido, experiencia individual, descarga de contenido (hasta 5 títulos), definición estándar en smartphones y tabletas. Precio mensual: 99 pesos mexicanos, 13.900 pesos colombianos, 359 pesos argentinos.

HBO está ofreciendo un descuento del 50% hasta el 31 de julio de 2021.

Catálogo de series y películas

La suscripción a HBO Max brinda acceso a películas y series de HBO, del universo de DC, Warner Bros. y Cartoon Network.

Algunas series y películas destacadas son “The Flight Attendant”, protagonizada por Kaley Cuoco, el drama juvenil “Genera+ion” y el drama juvenil “Raised by Wolves” producido por Ridley Scott, «Friends», la saga de «Harry Potter», «Game of Thrones», «La Liga de la Justicia» de Zack Snyder, «Joker», entre otras.

Algo que resalta de este servicio por streaming es que todas las películas de Warner Bros. podrán verse en la plataforma 35 días después de sus estrenos en los cines. Títulos como “In the Heights”, «Space Jam: A New Legacy» y «The Suicide Squad», estarán bajo esta modalidad.

Según Warner Media, HBO Max planea lanzar más de 100 producciones locales a lo largo de dos años. Entre ellas está la comedia de acción “Bunker” (México), el drama romántico “Amarres” (México), el drama musical “Días de gallos” (Argentina) y la serie dramática “Los Ausentes“(Brasil).

A finales de 2021, los suscriptores de Brasil y México podrán ver los partidos de la UEFA Champions League a través de HBO Max; mientras que en 2022, se estrenará “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”.

«En HBO Max hay historias para todos los gustos. Como ‘Gossip Girl’, que tendrá un reboot, una nueva versión. Tendremos todas las temporadas de ‘Sex and the City’ y los nuevos capítulos bajo el nombre ‘And Just Like That’», dijo Tomás Yankelevich, el director de Contenido de Entretenimiento General para la región de WarnerMedia.

