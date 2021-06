CNN en Español presenta el especial «Fourth in America»

CNN - Spanish

(CNN Español) — CNN en Español celebra la reapertura de Estados Unidos y el 245º aniversario de la independencia, el 4 de julio, con el especial «Fourth in America» que incluye actuaciones musicales y espectáculos de fuegos artificiales en todo el país desde las 7 P.M. hasta las 2 A.M., hora de Miami.

Los invitamos a unirse a los presentadores Dana Bash y Don Lemon, a cargo de la cobertura en la costa este, sur y medio oeste de Estados Unidos, junto a Victor Blackwell y Ana Cabrera que transmitirán lo que ocurre en la costa oeste.

El especial «Fourth in America» de CNN contará con las actuaciones musicales de The Beach Boys, John Stamos, Bebe Rexha, Billy Ray Cyrus, Black Eyed Peas, Blues Traveler, Brad Paisley, Chicago, Flo Rida, Foreigner, Kool & the Gang, Nelly, REO Speedwagon, Sammy Hagar & The Circle, Susanna Hoffs, Tasha Cobbs Leonard, Trisha Yearwood y otros artistas.

El especial también incluirá actuaciones conjuntas del Harlem Gospel Choir; la Hollywood Bowl Orchestra dirigida por el director principal Thomas Wilkins; la banda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; la banda de campo del Ejército; la banda de la Marina «The President’s Own», la banda de la Armada y la sinfónica juvenil de Nueva York.

Así como la música de la Orquesta Sinfónica de Austin; las orquestas sinfónicas juveniles de Chicago; la Pacific Symphony; la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y la Orquesta Sinfónica de San Francisco.

Los espectáculos de fuegos artificiales tendrán lugar en ciudades de todo el país a lo largo de la noche, como Washington, Nueva York, Filadelfia, Boston, Jacksonville, Fort Lauderdale, Nashville, Chicago, Saint Louis, Austin, Houston, Addison, Texas, Pasadena, San Diego, San Francisco y Las Vegas.

El especial «Fourth in America» se emitirá en directo por CNN en Español, en la página web de CNN.com y en los dispositivos móviles a través de las aplicaciones de CNN para iOS y Android si se conecta a un proveedor de cable. También se podrá ver en CNNgo (en CNN.com/go en tu computadora, smartphone y iPad, y a través de las aplicaciones de CNNgo para Apple TV, Amazon Fire, Android TV, Chromecast, Roku y Samsung Smart TV).

El especial también estará disponible bajo demanda para los suscriptores a través de los sistemas de cable/satélite, las plataformas CNNgo y las aplicaciones móviles de CNN.

