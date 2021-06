Una carta enviada meses antes del mortal colapso en Miami advertía que los daños en el edificio se estaban acelerando

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una carta de la presidenta de la junta directiva de Champlain Towers South, parte de la cual se desplomó inesperadamente la semana pasada en Surfside, Florida, describe el deterioro en el edificio desde 2018 así: «El daño observable, como en el garaje, ha empeorado significativamente desde la inspección inicial».

La presidenta de la Junta, Jean Wodnicki, dirigió la carta a los vecinos el 9 de abril.

«El deterioro del concreto se está acelerando. La situación del techo ha empeorado mucho, por lo que se han tenido que incorporar amplias reparaciones del mismo», dice la carta, obtenida por el programa «Erin Burnett OutFront» de CNN.

Wodnicki describe además los problemas a los que se enfrenta el edificio diciendo: «Cuando puedes observar el desprendimiento (agrietamiento) del concreto, eso significa que las barras de refuerzo que lo mantienen unido se están oxidando y deteriorando debajo de la superficie».

La carta salió a la luz al tiempo que se presentaban demandas por daños y perjuicios en el mortal derrumbe. Raysa Rodríguez, una residente del noveno piso que dormía cuando el edificio se derrumbó parcialmente, y otras personas, presentaron el lunes una tercera demanda de este tipo. La demanda colectiva sostiene que la «conducta imprudente y negligente» de la asociación de condominios causó el desastre.

Un estudio de 2018 en la que se esbozaban los problemas del edificio fue una «importante señal de alarma», dijo el abogado Adam Schwartzbaum, cuyos abuelos vivían en el edificio y se quejaban de las fugas del garaje antes de mudarse hace una década.

«Basándonos en nuestra investigación, había muchas señales de advertencia hace más de 10 años, tal vez incluso más tiempo», dijo a CNN.

CNN se ha puesto en contacto con representantes de la asociación de condominios Champlain Towers South para pedirles comentarios.

Un error fatal

Una gran parte del edificio se derrumbó este jueves. El número de víctimas mortales asciende a 11, y hay decenas de personas que siguen sin ser localizadas.

Cuando John Berman de CNN le preguntó si había recibido la carta de 2021 de Wodnicki, Erick de Moura, residente de Champlain Towers South, dijo que sí había recibido la carta.

«Estéticamente, miras el edificio y miras la Torre Norte, necesitan dinero para arreglar muchas cosas. Había goteras en el garaje. Había grietas en los balcones. Así que, sí, se necesita el dinero para arreglarlo, pero desgraciadamente era demasiado tarde», dijo De Moura en «New Day».

La carta confirma lo que el alcalde de Surfside, Charles Burkett, ha estado diciendo todo el tiempo, dijo: «Había algo muy, muy malo en este edificio». «Los edificios en Estados Unidos no se caen así. Este es un fenómeno del tercer mundo, no del primero… Creo que desde el punto de vista de una comunidad de propietarios, que es igual que un propietario, pero más grande, probablemente no comprendieron la intensidad del problema y pensaron que era una operación formal que teníamos que hacer. Obviamente, eso fue un error fatal».

Reparaciones aprobadas por la Junta

Una revisión estructural de campo realizada en 2018 por Morabito Consultants Inc, encontró diversas cosas indebidas en el edificio, incluido un importante daño estructural debajo de la cubierta de la piscina, según el informe.

«La impermeabilización fallida está causando un daño estructural importante a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas», dice el informe.

En una declaración a CNN después del colapso, Morabito Consultants escribió que el informe «detallaba grietas y roturas significativas en el concreto».

El informe no indicaba si la estructura estaba en riesgo de colapso, pero el grupo dijo que proporcionó una estimación a la asociación de condominios para «hacer las reparaciones exhaustivas y necesarias».

La carta de abril trata de explicar una valoración especial de US$ 15 millones a los propietarios de condominios que se discutiría en una próxima reunión. El alcance inicial de las estimaciones de trabajo de 2018 se había ampliado, dice la carta.

«Otros proyectos que se habían identificado previamente se han incluido en el proyecto principal. Se han identificado nuevos problemas. Además, los costos suben cada año. Así es como hemos pasado de los US$ 9.128.433,60 estimados citados en el informe de Morabito de 2018, a la cifra mucho mayor que tenemos hoy», dice.

La junta aprobó posteriormente el monto de US$ 15 millones en reparaciones, según una carta sobre la evaluación obtenida por CNN.

Los ingenieros «eventualmente» llegarán a un consenso

John Pistorino es un ingeniero estructural contratado por los abogados que representan a unos clientes no identificados para que investigue lo sucedido, dijo. Aunque no quiso hacer comentarios extensos sobre Champlain Towers South, dijo a CNN que «podría haber explicaciones» para el deterioro del concreto citado en la carta.

Si los ingenieros consideraban que había problemas urgentes con la estructura, se debería haber informado al funcionario local de la construcción. Si ese funcionario también estuviera preocupado, podría haber hecho que un ingeniero independiente evaluara el problema, dijo.

Pistorino es uno de los varios ingenieros, contratados por varias entidades, que investigarán el derrumbe, dijo.

«La idea es que los ingenieros se reúnan y comparen notas y conocimientos para llegar a un consenso sobre lo que ocurrió exactamente», dijo.

— Tina Burnside, Curt Devine y Eliott C. McLaughlin de CNN contribuyeron con este reportaje.

