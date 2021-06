Los propietarios de apartamentos en el edificio de Surfside se enfrentaban a avalúos de US$ 15 millones en reparaciones

CNN - Spanish

(CNN) — Los propietarios de condominios en la torre del sur de Florida que se derrumbó la semana pasada se enfrentaban a avalúos por millones de dólares en reparaciones, y los pagos comenzarían una semana después del desplome mortal del edificio.

La asociación de condominios Champlain Towers South aprobó un avalúo de US$ 15 millones en abril para completar las reparaciones requeridas bajo el proceso de recertificación de 40 años del condado, según documentos obtenidos por CNN.

Los documentos muestran que habían pasado más de dos años desde que los miembros de la asociación recibieron un informe sobre «daños estructurales importantes» en el edificio antes de iniciar el proceso de evaluación para pagar las reparaciones necesarias.

Los propietarios habrían tenido que pagar avalúos que iban desde US$ 80.190 por unidades de un dormitorio hasta US$ 336.135 el propietario del ático de cuatro dormitorios, según un documento enviado a los residentes del edificio. La fecha límite para pagar por adelantado o elegir pagar una tarifa mensual que dura 15 años era el 1 de julio.

Una lista detallada de reparaciones planificadas incluía nuevos adoquines, jardinería e impermeabilización, que abordan algunos de los problemas señalados en un informe de ingenieros de 2018, que advirtió cómo las fugas de agua estaban provocando el deterioro del hormigón. El proyecto más costoso en la lista fue «reparaciones de fachadas, balcones y barandas», por US$ 3,4 millones.

El informe de 2018, preparado para la asociación de condominios, había estimado previamente que las reparaciones necesarias al edificio de Surfside, Florida costarían alrededor de US$ 9,1 millones. No está claro si los problemas identificados por Frank Morabito, el ingeniero estructural que elaboró el informe, contribuyeron al desastre.

La gran factura fue una sorpresa desagradable para algunos propietarios de las 136 unidades del edificio.

«Luchamos con eso y todo», dijo Isabel Agüero, dueña de un apartamento en el piso 11 en la parte del edificio que se mantuvo en pie. Dijo que pensaba que la mayoría de las líneas de artículos parecían estar más destinadas a mejoras estéticas en lugar de arreglos estructurales al edificio, como US$ 722.000 para «renovaciones de pasillos y áreas públicas».

Agüero y su esposo decidieron ir con el pago mensual y enviaron la documentación el 23 de junio para que la asociación comenzara a agregar US$ 593 a sus tarifas de propietarios, dijeron. Temprano a la mañana siguiente, el edificio se derrumbó.

La pareja compró su apartamento hace dos años con planes de jubilarse allí. Pero dijeron que no habían pasado mucho tiempo en él, ya que sus renovaciones y entregas de muebles se retrasaron por la pandemia de coronavirus.

Su hijo, Albert Agüero, estaba en la torre de vacaciones con su esposa y sus dos hijos cuando se derrumbó. Se despertaron con un ruido espantoso y temblores, y «cuando abrimos la puerta, nos dimos cuenta de cuánto daño había ocurrido», dijo. «El apartamento de la izquierda parecía haber sido cortado por la mitad».

Dijo que había habido trabajos en el techo del edificio desde principios de este año «que nos despertaban todas las mañanas con perforaciones». Pero la construcción estructural más grande aún no había comenzado, según un comunicado de la empresa de ingeniería que realizó el informe de 2018.

Albert dijo que estaba angustiado al leer las advertencias en el informe de 2018, que nunca había visto hasta después de que se derrumbó el edificio.

«En ese momento estaba bastante enojado, enojado porque vidas inocentes tuvieran que perderse», dijo.

Asociación de condominios bajo escrutinio

Desde el colapso, la asociación de condominios ha sido objeto de escrutinio por el retraso de años entre el alarmante informe de 2018 y la revisión del edificio. Sus representantes han señalado que se retrasaron por la pandemia y tuvieron que tomarse el tiempo para emitir ofertas competitivas para la obra.

«Tenemos miembros de la junta que viven aquí, tenían sus familias viviendo aquí y están entre los desaparecidos, así que si supieran que había un problema peligroso, ciertamente se habrían ocupado de él», dijo a CNN el viernes Donna DiMaggio Berger, abogada de la asociación de condominios Champlain Towers.

Un funcionario de la ciudad de Surfside había asegurado previamente a la asociación que su edificio estaba «en muy buen estado» en noviembre de 2018, según muestran las actas de la reunión obtenidas por CNN, a pesar de que había recibido el informe sobre daños estructurales dos días antes.

Rosendo Prieto, quien trabajaba como funcionario de construcción de la ciudad en ese momento, hizo los comentarios en una reunión de la asociación de condominios de la torre más de dos años antes del colapso del edificio, según las actas de la reunión del 15 de noviembre de 2018.

Un contratista le dijo al Miami Herald que había agua estancada y grietas en el concreto debajo de la plataforma de la piscina de Champlain Towers

«El informe del ingeniero estructural fue revisado por el Sr. Prieto», decía el acta, en una aparente referencia al informe de Morabito. Aunque Prieto señaló que el informe «no estaba en el formato de la certificación de 40 años, determinó que se recopilaron los datos necesarios y parece que el edificio está en muy buenas condiciones», dicen las actas.

Una residente del condominio, Susana Álvarez, le dijo a NPR que asistió a la reunión, que se llevó a cabo en la sala de recreación del edificio, y recordó que un representante de la ciudad dijo que «el edificio no estaba en mal estado».

Prieto ya no trabaja para Surfside y no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

Dos días antes de la reunión, el 13 de noviembre de 2018, una integrante de la junta del condominio, Mara Chouela, remitió a Prieto una copia del informe del ingeniero estructural, según un correo electrónico difundido por la ciudad el sábado.

Y al día siguiente de la reunión, Prieto envió otro correo electrónico a Guillermo Olmedillo, el exadministrador de la ciudad, diciendo que la reunión de la junta del condominio «fue muy bien».

«La respuesta de todos en la sala fue muy positiva», escribió Prieto en el correo electrónico del 16 de noviembre, que fue difundido por la ciudad el domingo. «Se abordaron todas las preocupaciones principales sobre su proceso de recertificación de cuarenta años».

