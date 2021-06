Viajar en crucero fue un desastre de covid. Ahora afirman ser las ‘vacaciones más seguras disponibles’

CNN - Spanish

(CNN) — Los cruceros del mundo alguna vez fueron titanes de los océanos, obteniendo miles de millones de ganancias a medida que sus poblaciones de pasajeros del tamaño de una ciudad viajaban por todo el mundo.

Pero, el año pasado, muchos de estos palacios flotantes se convirtieron en epicentros del coronavirus, los rechazaron de puerto tras puerto a medida que aumentaban los casos de covid a bordo y la pandemia se intensificaba en tierra.

Primero los pasajeros, y luego los miembros de la tripulación, lucharon por llegar a casa. Para el verano de 2020, la flota de cruceros del mundo estaba esencialmente fuera de acción. La mayoría de los barcos se guardaron y algunos se vendieron como chatarra mientras la industria luchaba por sobrevivir económicamente.

Ahora, ha zarpado el primer crucero de pasajeros que sale de las costas de EE.UU. en más de un año.

La partida del Celebrity Edge, un barco de más de 300 metros con una capacidad previa al covid de 2.918 huéspedes, marca un paso significativo para una industria que ha perdido miles de puestos de trabajo y millones de dólares al día durante la suspensión de los cruceros.

Hay muchos viajes en cruceros que permanecen libres de virus, navegando por la burocracia, restaurando su reputación y regresando sanos y salvos a los mares.

España celebra la llegada del primer crucero a Málaga desde que comenzó la pandemia

Estado mundial de los cruceros

Los cruceros han regresado a Italia desde hace algún tiempo. Aquí está el MSC Orchestra que partirá de Venecia a principios de junio de 2021. MIGUEL MEDINA / AFP vía Getty Images

Celebrity Edge, propiedad de Celebrity Cruises de Royal Caribbean Group, podría ser el primer crucero que sale de EE.UU., pero no es el primer barco en navegar tras la pandemia.

El regreso de Cruising después del brote se produjo en agosto de 2020 cuando el buque insignia de MSC Cruceros, Grandiosa, partió del puerto italiano de Génova para un viaje de siete días por el Mediterráneo con medidas integrales de salud y seguridad implementadas.

Los cruceros nacionales italianos han estado operando desde entonces, navegando por las agitadas olas de la pandemia y las ocasionales pausas forzadas por el confinamiento italiano.

MSC Cruceros ahora también opera barcos en destinos europeos, incluidos España, Croacia y Malta.

En el Reino Unido, los cruceros de «vacaciones en casa» confinados a las aguas y puertos del Reino Unido comenzaron en mayo a bordo del MSC Virtuosa. Viajes similares en el Reino Unido, incluidos viajes desde Disney, P&O y Virgin Voyages, en su navegación inaugural, pronto seguirán su ejemplo.

Estadounidenses son bienvenidos en Europa, pero todavía no en Canadá

En Singapur, los «cruceros a ninguna parte» de Royal Caribbean se estrenaron en diciembre de 2020, mientras que Celebrity Millennium navega actualmente por el Caribe. En China, Voyage of the Seas de Royal Caribbean opera viajes nacionales.

Martyn Griffiths de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), el organismo de la industria que representa a las principales líneas de cruceros del mundo, le dijo a CNN Travel que el 16% de los barcos de CLIA están de regreso, y se espera que esa cifra aumente al 49% para fines de septiembre. 2021.

Para fines de 2022, Griffiths espera que todos los barcos de los miembros de CLIA estén operando nuevamente.

Protocolo de salud y seguridad

Pasajeros a bordo del MSC Grandiosa en Barcelona el 26 de junio de 2021. JOSEP LAGO / AFP vía Getty Images

Compañías de cruceros han implementado múltiples requisitos de salud y seguridad a bordo para evitar una repetición de la primavera de 2020.

Las restricciones varían de un país a otro y dependiendo de la línea de cruceros, pero generalmente los barcos operan a capacidad reducida; Celebrity Edge está ahora al 40%, por ejemplo.

También se realizan pruebas rápidas, las mascarillas son obligatorias en muchas áreas en ciertos viajes y hay más instalaciones médicas a bordo. Muchos cruceros también requieren que la tripulación y/o los pasajeros estén completamente vacunados.

En algunos países, los cruceros todavía están totalmente fuera de la mesa. Australia, que ha implementado controles fronterizos estrictos durante toda la pandemia, continúa aplicando una prohibición de cruceros, mientras que Canadá tiene un veto vigente hasta febrero de 2022.

Incluso en las regiones donde se han reanudado los viajes en crucero, la mayoría de los barcos no se alejan demasiado de sus puerto base. No hay viajes mundiales de cuatro meses en juego en este momento.

Los viajes internacionales en general todavía se ven afectados por las regulaciones y restricciones de viaje por covid-19, y la industria de cruceros no es diferente. Los viajes de vacaciones de verano del Reino Unido, por ejemplo, son en gran parte el resultado de las estrictas restricciones del país a los viajes al extranjero.

Sin embargo, incluso los cruceros nacionales pueden encontrar complicaciones. En un viaje reciente en el Reino Unido, los pasajeros a bordo del MSC Virtuosa no pudieron desembarcar en una escala programada en Escocia, debido a las regulaciones regionales de covid.

Griffiths de CLIA llama a los cruceros «uno de los entornos vacacionales más seguros disponibles en la actualidad».

«Es un testimonio de la eficacia de nuestros protocolos que hemos tenido más de 550.000 pasajeros navegando hasta ahora sin ningún brote grande de covid a bordo», añade.

Hasta ahora, los cruceros no han demostrado ser completamente inmunes al covid, con pruebas positivas ocasionales que surgen entre los pasajeros y la tripulación, pero estas se han contenido rápidamente.

Royal Caribbean pospone una navegación inaugural después de que 8 miembros de la tripulación del barco dieran positivo por covid-19

Cuando se ha detectado covid-19 en los barcos en los últimos meses, la industria dice que es una señal de que el sistema está funcionando.

Por ejemplo, antes de que el MSC Grandiosa regresara a las aguas en agosto de 2020, un pasajero que embarcaba dio positivo en ambas etapas y posteriormente se le negó el embarque, al igual que sus contactos cercanos.

El Dr. William Schaffner, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt dice que se trata de crear capas de seguridad: «Una serie de rebanadas de queso suizo» es como lo expresa él.

«Cada uno tiene una barrera, pero cada uno tiene huecos, tiene pequeños agujeros. Así que pones otro y otro después de eso, y otro después de eso. Y si haces toda una serie de cosas, entonces el el riesgo asociado a la actividad, en este caso los cruceros, disminuye».

Las diversas medidas de seguridad ahora a bordo de los barcos son «buenas barreras», dice Schaffner.

«Cada uno de ellos tiene sus propias limitaciones e imperfecciones. Pero si los hace todos juntos, entonces el riesgo realmente baja», dice.

Para Schaffner, las vacunas son una parte crucial de la ecuación.

«Creo que la circunstancia actual en la que las líneas de cruceros no pueden exigir que todos sus pasajeros estén vacunados es un error», dice.

Los pasajeros esperan en la fila para abordar el Celebrity Edge el 26 de junio de 2021.Maria Alejandra Cardona / AFP / Getty Imágenes

Schaffner se refiere a la complicada situación en Florida, donde las prohibiciones de pasaportes de vacunas han hecho que los requisitos de vacunación para las líneas de cruceros sean turbios.

El estado de Florida también desafió recientemente con éxito las directrices del gobierno de EE.UU. para los cruceros que pretenden reiniciar sus operaciones en las aguas del país.

Según las regulaciones vigentes emitidas por los CDC, un crucero puede partir de un puerto estadounidense si navega con un 95% de tripulación completamente vacunada y un 95% de pasajeros completamente vacunados, o alternativamente si el barco ha realizado con éxito un crucero de prueba en condiciones simuladas.

Una importante compañía de cruceros podría no operar en Florida si el estado no permite los controles de vacunación contra covid-19, dice el CEO

Para la navegación de Edge, solo el 5% de los pasajeros no están vacunados, de acuerdo con las pautas de los CDC.

Antes de que Edge zarpara el sábado, la representante de Celebrity Cruises, Susan Lomax, le dijo a CNN que la línea de cruceros todavía puede preguntar a los pasajeros con sede en Florida si han recibido su vacuna de covid o no; simplemente no pueden exigir que todos los pasajeros estén completamente inmunizados.

Los invitados no vacunados mayores de 16 años se someterán a pruebas adicionales por su cuenta y deben usar sus máscaras en todo momento, excepto mientras comen o beben.

También habrá áreas en el barco solo accesibles para pasajeros completamente vacunados.

En otras partes del mundo, algunas líneas de cruceros exigen vacunas, otras no. No existe un estándar industrial.

Martyn Griffiths de CLIA dice que las vacunas «están restaurando la confianza de que el mundo superará el covid-19» y que «las líneas de cruceros están adoptando un enfoque de ‘múltiples capas’, con múltiples medidas».

Roger Frizzell, portavoz de Carnival Corporation, propietaria de Carnival Cruise Line, AIDA, Costa Cruises y Princess Cruises, dijo a CNN Travel que Carnival como empresa «no ha tomado ninguna decisión en este momento» con respecto a la política de vacunación.

Carnival Cruise Line, que tiene la intención de hacer zarpar barcos fuera de Florida para fines de agosto, inicialmente requerirá vacunas. Los barcos de la compañía que salen de Alaska, Grecia y el Reino Unido este verano, como Sky Princess y Regal Princess, también requerirán vacunas.

El Costa y AIDA de Carnival no exigen actualmente vacunas para sus cruceros por Europa.

MSC Cruceros no ha hecho que las vacunas sean obligatorias en sus viajes actuales.

La próxima navegación de Disney Cruise Line en el Reino Unido en Disney Magic exige que todos los huéspedes mayores de 18 años estén vacunados.

Norwegian Cruise Line, que aún no ha reiniciado los viajes, también está planificando una política inicial de vacunación del 100%.

Royal Caribbean requiere que todos los huéspedes adultos estén vacunados, además de aquellos a bordo de cruceros que salen de puertos de Florida, como Celebrity Edge.

Royal Caribbean aplaza crucero por contagios de covid-19 0:50

Otro componente clave del regreso seguro de un crucero es asegurarse de que, en caso de que ocurra lo peor y un crucero experimente un brote de covid, se les permita desembarcar a los pasajeros y la tripulación.

Lomax le dijo a CNN que Royal Caribbean tiene acuerdos vigentes con ciertos puertos para actuar como centros de desembarco si hubiera un brote a bordo del barco.

Un portavoz de Carnival Corporation también le dijo a CNN Travel que sus líneas de cruceros también tienen «acuerdos vigentes con varias instalaciones médicas en tierra que nos permitirían desembarcar a los huéspedes para recibir atención médica adicional si alguna vez fuera necesario».

La experiencia del pasajero

Katie Bunyan, una británica aficionada de los cruceros de 37 años, dice que subir a bordo del MSC Virtuosa en junio de este año fue una porción de normalidad muy esperada.

Bunyan, una peluquera que viajó con sus tres hijos pequeños y sus padres, dice que las regulaciones de covid la hicieron sentir más segura que en tierra.

«Estoy en el supermercado, no sé quién tiene qué, o cuándo fue la última vez que se hicieron una prueba o algo así. Mientras que en el barco sé que todos se han hecho la prueba antes de poner un pie en el barco», le dice Bunyan a CNN Travel.

Bunyan solo había recibido su primera vacuna en el momento del embarque. Según las pautas de MSC, Bunyan proporcionó una prueba negativa antes de la llegada, pero todos los pasajeros, independientemente de su estado de vacunación, fueron evaluados antes del embarque. Del grupo de Bunyan, solo su hijo menor, que tiene 1 año, estaba exento.

Después de la prueba y de mostrar la documentación del seguro de covid, la familia pudo relajarse.

Bunyan y su esposo están considerando reservar el «crucero a ninguna parte» del Reino Unido de P&O en julio. La pareja ahora está completamente vacunada, por lo que podría abordar de acuerdo con los requisitos de P&O.

Huéspedes a bordo de la primera navegación del MSC Virtuosa en el Reino Unido en mayo de 2021.Anthony Devlin / Getty Images para MSC Cruceros

La aficionada de los cruceros Christine Beehler, mientras tanto, sigue de cerca las actualizaciones sobre cruceros en EE.UU. Beehler tenía 10 cruceros planeados para 2021, todos cancelados.

«Algunos de ellos debido a la pandemia, otros porque el barco fue vendido o movido a un itinerario muy diferente», le dice a CNN Travel.

República Dominica exigirá prueba PCR negativa o tarjeta de vacunación a viajeros de 18 países

La jubilada Beehler ha visto de primera mano el impacto potencial del covid-19 en un crucero. Estaba a bordo del Coral Princess, que regresó a EE.UU. en abril de 2020 con 12 casos confirmados a bordo y dos pasajeros muertos.

Beehler, entonces de 72 años, también dio positivo a su regreso a casa.

La experiencia no la ha desanimado de hacer un crucero, sin embargo, no ha reservado ninguno de los viajes inaugurales en Estados Unidos. Dice que eso se debe a que ha estado en el Caribe muchas veces y también porque no está segura de cómo se sentirá viajar en un crucero después de la pandemia.

«Esperaré hasta que algunas de las arrugas hayan sido limadas a bordo», dice.

Beehler también desea viajar en un barco en el que todos estén vacunados.

«Creo que un barco completamente vacunado daría más libertades para todos, para moverse como queramos», dice. «Además, no es probable que me junte con aquellos que eligen no vacunarse por otra razón que no sea una razón válida de salud».

Beehler todavía está en contacto con varios de sus compañeros de crucero del Coral Princess.

«Todos con los que hablo tienen cruceros planeados para el futuro. Incluso aquellos que dijeron que nunca volverían a hacer otro crucero Princess, en gran parte debido a la forma en que se manejó el proceso de reembolso y compensación, están reservando nuevamente con Princess. El tiempo es un gran desmemoriado».

Perspectiva de la tripulación

MaShawn Morton era un miembro de la tripulación a bordo del Sky Princess cuando la pandemia golpeó el año pasado. Fue trasladado entre los barcos de Princess Cruises mientras esperaba para desembarcar en Florida.

Más de un año después, Morton dice que recordar ese período todavía lo pone ansioso.

«Me siento decepcionado y frustrado con la forma en que el gobierno manejó esa situación. La gran diferencia en cuán estrictos fueron en la industria, mientras que en tierra la respuesta fue menos rápida y bastante deslucida», dice hoy.

Hay al menos 200 casos conocidos de la variante del coronavirus delta plus en todo el mundo. Esto es lo que sabemos

Morton también habla del impacto devastador de este período en la salud mental de los trabajadores de cruceros.

Pero el exartista de barcos está emocionado por el regreso de la industria de cruceros. Él llama a la navegación del Edge «una señal de cosas buenas por venir».

«Me gusta la seriedad con la que la industria se está tomando las pautas para garantizar la experiencia de viaje más segura posible», dice Morton, y agrega que apoya los requisitos de vacunación de toda la tripulación y de los pasajeros.

«No se trata solo de que los pasajeros viajen, también se trata de la seguridad de los miembros de la tripulación. Los miembros de la tripulación que son responsables de mantener a sus familias en varios países. Es una gran responsabilidad. Es legítimamente de vida o muerte, y eso no es para jugar».

A Morton le gustaría volver a la vida del crucero algún día, pero por ahora se resiste.

«Mi contrato acababa de comenzar durante la pandemia y me encantaría terminarlo», dice. «Sin embargo, no anticipo que volveré a salir este año. Me siento un poco marcado por la experiencia del año pasado».

Marnie Hunter y Nadia Kounang de CNN contribuyeron a este informe.

