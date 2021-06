Para vacunar completamente a los niños contra el covid-19 antes de volver a la escuela, muchos padres deben actuar ahora

CNN - Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Si bien es un poco fastidioso pensar en volver a la escuela incluso antes del 4 de julio, en muchas partes del país, si deseas que tu hijo esté vacunado contra el covid-19 para cuando comiencen las clases, tienes que actuar rápido.

Muchos sistemas escolares grandes, incluidos Atlanta, Fort Myers, Florida, Flagstaff, Arizona y todo el estado de Hawai, comienzan la escuela en las dos primeras semanas de agosto.

Se necesitan cinco semanas para estar completamente vacunados con la vacuna de Pfizer contra el covid, la única autorizada para adolescentes de 12 a 17 años. Eso significa, por ejemplo, que los estudiantes de Atlanta deben recibir su primera vacuna antes del 1 de julio para estar completamente inmunizados el primer día de clases el 5 de agosto.

¿Cuánto tarda el olfato en regresar tras el covid-19? 0:50

«Vacúnelos. La vacuna proporciona, sin duda, la mejor protección contra el covid, y queremos que nuestras escuelas sean seguras y queremos que nuestros niños vuelvan a la escuela», dijo el Dr. William Schaffner, asesor de vacunas de la Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

«Tenemos dos nietos en ese grupo de edad, y han sido vacunados, así que no solo hagan lo que les digo, sino que hagan lo que ha hecho mi familia», agregó.

La vacuna de Pfizer se administra en dos dosis separadas por tres semanas. Después de la segunda dosis, se necesitan dos semanas hasta que se considere que una persona está completamente vacunada, según los CDC .

Director general de Sanidad advierte que la desinformación es la mayor amenaza para los esfuerzos de vacunación contra el covid-19

Preocupaciones de los padres sobre las enfermedades del corazón

La vacunación para los niños de 12 a 15 años comenzó como un gran éxito poco después del 10 de mayo, cuando la FDA autorizó la vacuna de Pfizer para ese grupo de edad. En menos de una semana, 600.000 niños de ese grupo fueron vacunados, según los CDC .

Pero las cifras cayeron en picada el 23 de mayo, un día después de que aparecieran artículos en los medios sobre un posible vínculo con la vacuna y la miocarditis, o inflamación del corazón, en los jóvenes.

El promedio de siete días de las primeras dosis administradas en este grupo de edad alcanzó un máximo de 220.401 el 22 de mayo, el día anterior a los artículos. Ese número cayó a un mínimo de 62,424 el 20 de junio, el día más reciente para el que hubo datos disponibles.

¿Qué determina que una variante de covid sea de interés? 14:35

Resultó que el vínculo con la miocarditis era real, pero la mayoría de los casos fueron leves y, por lo general, se resolvieron rápidamente.

Advertencia de la FDA sobre la vacuna covid-19

El viernes, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. agregó una advertencia sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis, inflamación del tejido que rodea el corazón, a las hojas de datos de las vacunas Pfizer y Moderna contra el covid-19.

Críticas a escuela preparatoria por «marcar» a los alumnos no vacunados en su baile de graduación

Según los datos de los CDC, de más de 300 millones de dosis administradas, ha habido 1226 informes preliminares de miocarditis, y los hombres de 12 a 24 años tienen tasas inusualmente altas.

Ese riesgo palidece en comparación con los riesgos de covid-19, dice el CDC.

Entre los adolescentes varones de 12 a 17 años, los investigadores de los CDC estiman que por cada millón de vacunaciones de segunda dosis, se evitarían 5.700 casos de Covid-19, 215 hospitalizaciones, 71 ingresos a unidades de cuidados intensivos y dos muertes. Se estima que puede haber entre 56 y 69 casos de miocarditis.

Schaffner dijo que entendía que el riesgo de miocarditis podría poner nerviosos a los padres, pero que el riesgo de covid-19 debería ponerlos mucho más nerviosos.

«La gente piensa que no hacer nada no es una decisión. Pero no vacunar a su hijo es una decisión, y es una decisión que los pone en riesgo», dijo.

Difundir el mensaje de vacunar contra el covid-19

Al 24 de junio, casi 1 de cada 5 niños de 12 a 15 años estaban completamente vacunados, y casi 1 de cada 3 adolescentes de 16 y 17 años estaban completamente vacunados, según datos de los CDC.

Schaffner y otros dijeron que sentían que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. no ha hecho suficiente marketing para los padres sobre la importancia de la vacunación covid-19.

«El mensaje sobre la vacunación contra covid no ha sido óptimo. El gobierno federal se mueve muy, muy lentamente», dijo Schaffner, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC.

«He estado hablando con otras mamás y simplemente no ha habido mucho acercamiento», agregó la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN y ex comisionada de salud de Baltimore.

«Todos los Lyft y Uber deberían tener anuncios. Conduzco desde Baltimore a [Washington] DC y no veo carteles sobre vacunación. ¿Por qué no están en todas partes?», se preguntó.

En su sitio web, el HHS menciona anuncios de televisión pagados dirigidos a padres y adolescentes.

Publicidad en redes

Un portavoz del HHS también señaló un ayuntamiento de Facebook el 26 de mayo sobre las familias y la vacunación. También, un conjunto de herramientas para que los padres de adolescentes obtengan información sobre la vacunación covid-19 y ayuden a encontrar un sitio de vacunación.

El portavoz agregó que la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, y el director de Sanidad de EE.U., Dr. Vivek Murthy, realizaron una llamada de prensa con «mamás blogueras» y medios dirigidos a padres y mujeres.

99,6% de casos en Los Ángeles no estaban vacunados 0:42

Murthy le dijo a CNN que el 16 de junio, el gobierno lanzó un capítulo estudiantil del Cuerpo Comunitario COVID-19 .

«Los estudiantes de todo el país ahora se están acercando entre pares [para ayudar] a otros adolescentes y adultos jóvenes a comprender los hechos sobre la vacuna», dijo Murthy.

Justin Lape, Keri Enriquez y John Bonifield contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.