¿Cómo proteger a los niños de las variantes del nuevo coronavirus? Esto dice una experta

(CNN) — La variante delta del nuevo coronavirus sigue siendo una gran amenaza para la lucha de Estados Unidos contra la pandemia de covid-19 y la aplicación de más vacunas es una forma de combatirla, según una experta.

Esta variante altamente contagiosa y agresiva se detectó por primera vez en la India y ya se encuentra en la mayoría de los estados de EE.UU., de acuerdo con las autoridades.

En el condado de Washoe (Nevada), por ejemplo, se han detectado 17 casos de la variante delta, informó el Centro de Información Regional del condado en un comunicado de prensa. Dos de los casos de la variante delta afectan a alumnos de la escuela primaria Hunsberger.

«No podemos seguir teniendo núcleos de condados y zonas sin vacunar en este país», dijo el sábado la Dra. Jayne Morgan, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de Piedmont Healthcare en Atlanta, a Fredricka Whitfield de CNN.

Esos núcleos de población sin vacunar crean un lugar en el que las variantes del coronavirus pueden seguir desarrollándose, «y entonces esas mutaciones tienen la capacidad de seguir aprendiendo, de hacerse más inteligentes, y finalmente evadir el estado de inmunización del resto de nosotros», explicó Morgan.

El hecho de que los niños menores de 12 años no estén autorizados a vacunarse contra covid-19 es la razón por la que más personas elegibles para la vacuna deben hacerlo, señaló Morgan.

«Nuestros niños representan esa parte de nuestra sociedad que actualmente no puede ser vacunada, por lo que depende de que el resto de nosotros dé un paso adelante y se vacune, de manera que podamos proteger a todos aquellos que no pueden ser vacunados actualmente», agregó.

No solo es el coronavirus lo que afecta a los niños

Los casos de diabetes de tipo 2 entre los niños se duplicaron con creces durante la pandemia de covid-19 en un hospital de Luisiana, según una nueva investigación.

El Dr. Daniel Hsia, profesor asociado en el Centro de Investigación Biomédica Pennington en Baton Rouge, y sus colegas observaron la tasa de hospitalización para la nueva aparición de la diabetes tipo 2 entre los niños en el Hospital Infantil Nuestra Señora del Lago en Baton Rouge.

Encontraron que, de marzo a diciembre de 2019, la tasa fue del 0,27%: 8 casos de 2.964 hospitalizaciones. Durante el mismo periodo en 2020, la tasa saltó a 0,62%: 17 casos de 2.729 hospitalizaciones.

«Son números muy pequeños», dijo Hsia a CNN. «Somos un solo hospital, pero creemos que podemos ser un microcosmos de lo que está ocurriendo en todo el país».

La diabetes de tipo 2 es, por mucho, el tipo de diabetes más común, y está asociada a la obesidad, la mala alimentación y la falta de ejercicio.

Entre los 25 casos de diabetes tipo 2 en ambos años, 23 correspondían a niños negros, señaló el equipo de Hsia.

Los niños negros, latinos, asiáticos, nativos americanos, nativos de Alaska e isleños del Pacífico pueden tener un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. Hsia señaló que estas disparidades sanitarias existentes pueden haber empeorado en el transcurso de la pandemia.

«Los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 pueden empeorar aún más durante una época como esta, en la que tienen que quedarse en casa, y no tienen acceso a alimentos saludables y a la actividad física, y hay alteraciones del sueño», agregó Hsia.

Las cifras de viajes aumentan

Más de 152 millones de personas en EE.UU. están totalmente vacunadas contra el nuevo coronavirus, según datos de los CDC del sábado, lo que supone aproximadamente el 45,8% de la población total.

Casi el 66% de los adultos de EE.UU. se ha vacunado al menos una vez, señalan los CDC. El objetivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que el 70% de los adultos tengan al menos una dosis para el 4 de julio es muy probable que se quede corto, y las autoridades apuntan ahora a mediados de julio para ese logro.

Mientras el país avanza lentamente en la vacunación, más personas aprovechan los meses de verano para viajar.

Más de 2,1 millones de personas pasaron por los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los aeropuertos el viernes, según el recuento oficial de la agencia, lo que supone el octavo día de junio en que la cifra supera los dos millones.

La portavoz de la TSA, Lisa Farbstein, dijo el sábado por la mañana que era el mayor volumen de controles desde que comenzó la pandemia.

Las 2.137.584 personas que pasaron por los puestos de control el viernes son más del triple que el mismo día de 2020, según el sitio web de la TSA.

Sin embargo, los controles aún no han vuelto a los niveles de 2019 previos a la pandemia, cuando la TSA vio más de 2,7 millones de pasajeros controlados el mismo día.

Mientras que algunas loterías estatales de vacunas se cierran, otras comienzan

Ohio, que fue el primer estado en iniciar una lotería para personas vacunadas con premios de hasta un millón de dólares, terminó su programa esta semana, según el departamento de salud del estado.

«La promoción Vax-a-Million fue un éxito rotundo para Ohio, con un importante aumento de las vacunaciones en las dos primeras semanas de la promoción», dijo el gobernador del estado, Mike DeWine.

«La noticia aún mejor es que tenemos más habitantes de Ohio protegidos de covid gracias al poder de la vacuna. Sigo instando a los habitantes de Ohio a que se vacunen para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de este virus mortal».

Mientras estados como California también están terminando sus campañas de incentivos de un millón de dólares, otros están empezando.

Massachusetts anunciará su primer ganador del millón de dólares el martes, y habrá otros cuatro sorteos en las próximas semanas.

El sorteo «All In For The Win» de Illinois ofrece a los residentes la posibilidad de ganar hasta un millón de dólares, con becas adicionales para los jóvenes vacunados. El primer sorteo es el 8 de julio.

Adrienne Winston, Rebekah Riess, Lauren Mascarenhas, Holly Yan y Travis Caldwell, de CNN, contribuyeron a este informe.

