La variante delta será la principal este verano, advierte el ministro de Salud de Alemania

Germán Padinger

(CNN) — El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, advirtió este viernes que la proporción de la variante delta, altamente infecciosa, entre los nuevos contagios de covid-19 sigue creciendo significativamente en Alemania, a pesar de la alentadora tendencia a la baja de los casos de coronavirus.

«La variante delta será la principal durante el verano (boreal), es más una cuestión de semanas que de meses», dijo Spahn en una rueda de prensa sobre salud el viernes, añadiendo que la variante representa actualmente más del 15% de los casos de coronavirus en Alemania.

Lothar Wieler, director del Instituto Robert Koch (RKI), el Instituto de Salud Pública de Alemania, declaró en la misma rueda de prensa que «la delta se está extendiendo más rápidamente, sobre todo entre las personas que no se han vacunado», y advirtió que la pandemia aún no ha terminado.

Un informe publicado por el RKI el miércoles decía que «la proporción de casos de delta sigue aumentando y la proporción de esta VOC (variante preocupante, según siglas en inglés) se duplicó en una semana».

El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, durante una conferencia sobre el coronavirus en abril de 2020. (Crédito: JOHN MACDOUGALL/POOL/AFP via Getty Images)

«La distribución actual de las variantes en Alemania muestra que cabe esperar que prevalezca sobre las demás variantes», añadió el informe.

El foco sigue en la vacunación

Spahn dijo el viernes que la propagación de la variante delta dependerá de la cantidad de personas que se vacunen durante el verano y de la tasa de incidencia de la infección.

Hasta el viernes, casi el 53% de los alemanes había recibido una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y casi el 34% había recibido una segunda dosis de la vacuna, según los últimos datos del RKI.

Desde el viernes, Alemania ha reabierto las fronteras a los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea, y que estén vacunados con ambas dosis, para viajes no esenciales, como el turismo y las visitas a amigos y familiares, si han pasado 14 días desde que se vacunaron. Sin embargo, el Ministro del Interior alemán dijo que esta medida no se aplicaría al Reino Unido, Irlanda del Norte y todos los territorios británicos de ultramar, la Isla de Man y las Islas del Canal, para mantener la prohibición de entrada a las personas procedentes de zonas con variantes del virus, como ocurre actualmente en el Reino Unido.

Alemania informó el viernes de 774 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según el RKI. Los datos del RKI también indicaban que el número de muertos este viernes en el país ascendía a 62, lo que elevaba el total a 90.678.

