Derrumbe de edificio en el área de Miami: unos dedos pequeños y gritos llevaron a un hombre a rescatar a un niño atrapado en los escombros

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Después de la medianoche, mientras paseaba a su perro, Nicholas Balboa sintió que el suelo temblaba cerca del edificio en Surfside, Florida.

Columnas de polvo y escombros pronto se elevaron por todas partes cuando una sección masiva de un complejo de condominios en Surfside, cayó al suelo este jueves.

Nadie podría haber sobrevivido, pensó Balboa.

Mientras la gente se reunía en la parte delantera del edificio, él y otro hombre caminaron por la playa hacia la parte de atrás.

«Estaba inquietante, silencioso, tranquilo», le dijo a CNN. «Era casi sacado de una película de terror».

Luego alguien gritó.

Balboa y el hombre siguieron el sonido. Entonces, Balboa vio algo: dedos pequeños, retorciéndose debajo de la montaña de concreto troceado y metal retorcido.

«Finalmente, me acerqué lo suficiente para escucharlo y me dijo: ‘¿Puedes ver mi mano?’», dijo Balboa. «Estaba metiendo la mano hacia arriba … a través de los escombros. Y pude ver su mano y sus dedos moviéndose».

Balboa encendió la luz de su teléfono para pedir ayuda y un policía se acercó, dijo. Finalmente llegaron más rescatistas.

El niño, que estaba debajo de un colchón y el armazón de la cama, fue sacado, dijo. Una de las al menos 35 personas rescatadas el jueves por la mañana; al menos una persona había sido confirmada muerta.

«Obviamente estaba durmiendo», dijo Balboa. «Solo puedo imaginar cuántas personas estaban en sus apartamentos durmiendo o viendo televisión o simplemente viviendo sus vidas. Sin que ellos lo supieran, el edificio estaba a punto de derrumbarse».

Así se veía el edificio antes del derrumbe

Los rescatistas guían a alguien a un lugar seguro

Una escena de esperanza de la destrucción antes del amanecer también se capturó en video, aunque no quedó claro de inmediato si se trataba del rescate del mismo niño.

Mientras los bomberos con cascos amarillos o rojos trepaban por el vasto campo de basura, un rescatista extendió un brazo por debajo de lo que parecía una pared derrumbada, con sus barras de metal reforzadas subiendo hacia el cielo, según muestra el video capturado por ReliableNewsMedia.

Guiado por las linternas de los compañeros, el ayudante agarró y guió a una persona con una camisa oscura y pantalones de pijama hacia la noche.

El sobreviviente se inclinó lentamente, se recostó sobre el hombro derecho de un rescatador y puso sus piernas sobre el pecho de esa persona más grande, muestra el video de ReliableNewsMedia. Luego, el sobreviviente rodó sobre una camilla blanca y ayudó al equipo de rescate a asegurar las correas naranjas.

El equipo se llevó a la persona cuando una alarma hizo sonar una bocina plana en ráfagas de tres.

