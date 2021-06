Colapso de edificio en Surfside, Florida: hay múltiples víctimas y desaparecidos

CNN - Spanish

(CNN) — El alcalde de Surfside, Charles W. Burkett, confirma que hay al menos una muerte por el derrumbe del edificio de la madrugada del jueves.

Según Burkett, la persona fue trasladada al hospital donde se le declaró fallecida.

Hay al menos 10 personas heridas. Entre los desaparecidos hay varios latinoamericanos.

Minuto a minuto: Se derrumba parcialmente un edificio cerca de Miami; hay al menos un muerto y 10 heridos

“Esta es una terrible catástrofe. En los Estados Unidos, los edificios simplemente no se caen», le dijo Burkett a Leyla Santiago de CNN.

El alcalde dijo a los reporteros que diez personas fueron tratadas en la escena y que el edificio fue despejado.

El alcalde continuó diciendo que el el edificio estaba siendo sometido a trabajos de techado, pero no pudo decir si eso fue un factor que contribuyó al colapso.

1 de 8 | Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves en la madrugada a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 2 de 8 | El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 3 de 8 | Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 4 de 8 | Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 5 de 8 | El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 6 de 8 | Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una “terrible catástrofe”. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 7 de 8 | La policía del condado de Miami Dade dijo que tras el colapso del edificio en Surfside se esperan días de “fuertes retrasos de tráfico” en las vías alrededor del tema. Las calles entre la avenidas 85 y la calle 96 están cerradas, informó la Policía de Miami Jade. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images) 8 de 8 | Los escombros cuelgan del edificio colapsado en Surfside, en el norte de Miami Beach. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves temprano a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR).

El edificio está ubicado en 8777 Collins Avenue, a unas pocas millas al norte de Miami Beach.

Fue construido en la década de 1980, según el alcalde de Surfside, Charles Burkett, y «estaba bastante ocupado».

El edificio tiene 12 pisos y 136 unidades. Aproximadamente 55 unidades de apartamentos colapsaron, según Ray Jadallah del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade.

El video de la escena muestra enormes pilas de escombros cerca del edificio dañado, así como una gran cantidad de socorristas.

Kimberly Morales le dijo a CNN que vive en el edificio al otro lado de la calle del derrumbe y que la despertaron las alarmas del edificio y golpes en su puerta.

«Desperté a todos en la habitación porque cuando miré por la ventana, vi a todos afuera», le dijo a CNN. «Les dije a todos que se dieran prisa y salieran del edificio».

Morales dijo que no escuchó el derrumbe, pero cuando salió, vio que faltaba una parte significativa del edificio.

Ahora está en un centro comunitario con otros evacuados, dijo.

Así se veía el edificio antes de colapsar

Fuertes tormentas avanzan hacia el sitio del derrumbe

Una línea de aguaceros y tormentas se dirige hacia el oeste, hacia el área costera de la zona metropolitana de Miami, lo que podría afectar la actividad de búsqueda y rescate alrededor del derrumbe del edificio en Surfside, Florida.

Esta actividad debe moverse sobre áreas costeras en los próximos 30 minutos aproximadamente cuando pueden ocurrir inundaciones localizadas y breves ráfagas de viento.

Es posible que haya aguaceros continuos durante las horas de la mañana, y una vez que la brisa del mar entre, la lluvia debería moverse más hacia el interior hoy.

