Colapso de edificio en Surfside, Florida, cerca de Miami: hay múltiples víctimas y desaparecidos

(CNN) — El alcalde de Surfside, Charles W. Burkett, confirma que hay al menos una muerte por el derrumbe del edificio de la madrugada del jueves.

Según Burkett, la persona fue trasladada al hospital donde se le declaró fallecida.

Hay al menos 10 personas heridas. Entre los desaparecidos hay varios latinoamericanos.

“Esta es una terrible catástrofe. En los Estados Unidos, los edificios simplemente no se caen», le dijo Burkett a Leyla Santiago de CNN.

El alcalde dijo a los reporteros que diez personas fueron tratadas en la escena y que el edificio fue despejado.

El alcalde continuó diciendo que el el edificio estaba siendo sometido a trabajos de techado, pero no pudo decir si eso fue un factor que contribuyó al colapso.

Lo que sabemos hasta ahora del colapso del edificio en Miami-Dade

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el desastre y las operaciones de búsqueda:

Qué sucedió: El colapso deja al menos a una persona muerta, dijeron las autoridades. Dos personas fueron rescatadas de entre los escombros y otras 35 fueron evacuadas de partes del edificio en pie desde que el derrumbe ocurrió alrededor de la 1:30 a.m., dijo Ray Jadallah, subjefe de bomberos de Miami-Dade. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que el edificio tiene 12 pisos y más de 130 apartamentos.

Esfuerzos de búsqueda en pausa: un intenso esfuerzo de búsqueda y rescate comenzó poco después de las 2 a.m. ET, según el alcalde de Surfside, Charles W. Burkett. Pero actualmente, una fuerte tormenta con ráfagas de viento y relámpagos ha puesto el esfuerzo de búsqueda y rescate en «modo de pausa», según la comisionada de Miami-Dade, Sally Heyman.

Acerca de los desaparecidos: Las autoridades dijeron que hasta el momento no se conoce el paradero de 99 personas que se suponía que vivían en la parte parcialmente derrumbada del edificio. Sin embargo, los funcionarios no están seguros de si las 99 personas se encontraban en el edificio en el momento de su derrumbe.

Acerca del edificio: El edificio, que fue construido en la década de 1980, estaba siendo sometido a trabajos de techado, dijo Burkett, pero agregó que se desconoce si esto fue un factor en el colapso, dijo Burkett.

Si estás buscando a un ser querido: Se ha establecido un centro de reunificación familiar, ubicado en 9301 Collins Avenue, para cualquiera que busque personas desaparecidas, dijo Miami-Dade Fire Rescue. Los funcionarios de emergencia también están pidiendo a las personas que llamen al 305-614-1819 si tienen familiares cuyo paradero se desconoce.

