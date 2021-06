La vida de Britney Spears en datos

CNN - Spanish

josemartinezgomez

(CNN) — Aquí hay una mirada a la vida de Britney Spears, cantante de pop, ganadora del premio Grammy y personalidad de la televisión.

Vida personal

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1981

Lugar de nacimiento: McComb, Mississippi

Nombre de nacimiento: Britney Jean Spears

Padre: Jamie Spears, ex contratista de obras y chef.

Madre: Lynne (Bridges) Spears

Matrimonios: Kevin Federline (del 18 de septiembre de 2004 al 30 de julio de 2007, divorciados); Jason Alexander (del 3 de enero de 2004 al 5 de enero de 2004, anulado después de 55 horas

Hijos: con Kevin Federline: Jayden James, 12 de septiembre de 2006 y Sean Preston, 14 de septiembre de 2005

Otros hechos

Los éxitos número uno en la lista Billboard Hot 100 incluyen: «Baby, One More Time» en 1999, «Womanizer» en 2008, «3» en 2009 (debut) y «Hold It Against Me» en 2011 (debut).

Seis álbumes han alcanzado el puesto número 1 en la lista Billboard 200: «Baby One More Time» (1999), «Oops! …. I Did It Again» (2000), «Britney» (2001), «In the Zone» (2003), «Circus» (2008) y «Femme Fatale» (2011).

Ha ganado un Grammy y ha sido nominado a ocho.

FOTOS | Britney Spears, sus altos y bajos a través de los años

Cronología

1993-1994 – Miembro del elenco de «The Mickey Mouse Club».

1997 – Firma un contrato con Jive Records a los 15 años.

2002 – Es nombrada la celebridad más poderosa de Hollywood por la revista Forbes.

17 de noviembre de 2003: recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

13 de febrero de 2005: gana un premio Grammy a la mejor grabación de baile por «Toxic».

16 de febrero de 2007: se afeita la cabeza en un salón de belleza en Tarzana, California.

1 de octubre de 2007: pierde temporalmente la custodia física de sus hijos después de no asistir a las audiencias judiciales.

Padre de Britney Spears habla de batalla con su hija 1:00

3 de enero de 2008: Spears es hospitalizada por problemas relacionados con la custodia de sus hijos. Kevin Federline, su ex marido, recibe la custodia exclusiva el 4 de enero de 2008.

1 de febrero de 2008 – Un tribunal de Los Ángeles otorga la tutela temporal al padre de Spears, Jamie Spears, después de que Spears es llevada a un hospital y se considera que no puede cuidar de sí misma.

18 de julio de 2008 – En un acuerdo de custodia, Spears le da a Federline la custodia exclusiva de los niños, pero conserva los derechos de visita.

Agosto de 2008 – Becoming Britney, un musical basado en su vida, debuta en el Festival Fringe Internacional de Nueva York.

28 de octubre de 2008: Jamie Spears recibe la tutela permanente de los asuntos de su hija.

3 de febrero de 2009 – Sam Lutfi, ex gerente de Spears, demanda a Spears y a sus padres por difamación e incumplimiento de contrato en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Apoyo a Britney Spears tras documental polémico 1:40

8 de septiembre de 2010 – Es acusada de acoso sexual y demandada por su ex guardaespaldas, Fernando Flores.

11 de enero de 2011 – Su sencillo, «Hold It Against Me», es lanzado y debuta en el número 1 del Billboard Hot 100.

29 de marzo de 2011 – Se lanza el nuevo álbum, «Femme Fatale».

30 de marzo de 2011 – Brand Sense Partners presenta una demanda de US$ 10 millones contra Spears y su padre por incumplimiento de contrato relacionado con un acuerdo de perfume entre Spears y la compañía Elizabeth Arden.

Febrero de 2012: resuelve la demanda presentada por Brand Sense Partners por incumplimiento de contrato.

Marzo de 2012: resuelve la demanda por acoso sexual presentada por su ex guardaespaldas.

15 de mayo de 2012 – «The X Factor USA» anuncia que Spears, junto con Demi Lovato, se unirá a Simon Cowell y LA Reid en el panel de jueces de «The X Factor».

1 de noviembre de 2012 – Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles desestima la demanda por difamación e incumplimiento de contrato contra Spears y sus padres presentada por Lutfi, ex gerente de Spears.

Novio de Britney Spears rompe el silencio 1:41

11 de enero de 2013: anuncia que no volverá como juez a «The X Factor».

17 de septiembre de 2013 – Spears anuncia que hará una residencia de dos años en Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas con un espectáculo titulado «Britney: Piece of Me». El espectáculo comienza a correr el 27 de diciembre.

Septiembre de 2014: lanza su propia línea de lencería, «Intimate Britney Spears».

5 de noviembre de 2014 – El condado de Clark, Nevada, proclama el 5 de noviembre como el «Día de Britney» en el Strip de Las Vegas.

9 de septiembre de 2015 – Spears anuncia que ha extendido su residencia en Planet Hollywood Resort and Casino en Las Vegas por dos años más.

26 de agosto de 2016 – Se lanza el noveno álbum de estudio de Spears, Glory.

Las canciones más exitosas de Britney Spears 1:28

12 de abril de 2018: Spears es honrada en los GLAAD Media Awards como la ganadora del Vanguard Award, un premio que se otorga a un artista por marcar la diferencia en la promoción y el apoyo de la igualdad.

4 de enero de 2019: anuncia que tomará una pausa laboral indefinida para concentrarse en su familia debido a los problemas de salud de su padre.

3 de abril de 2019: Spears anuncia que se está tomando «tiempo para mí» después de que se informara que se había internado en un centro de salud mental para hacer frente a los problemas de salud de su padre.

25 de abril de 2019: Spears se retira del centro de tratamiento de salud mental después de realizar un «tratamiento de bienestar integral».

13 de junio de 2019: Spears y su familia reciben una orden de restricción de cinco años contra Lutfi.

29 de abril de 2020: Spears anuncia que quemó accidentalmente el gimnasio de su casa.

Padre de Britney Spears habla de batalla con su hija 1:00

10 de noviembre de 2020 – La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, rechaza la solicitud de Spears para destituir a su padre como su tutor, pero dice que consideraría peticiones «en el futuro» para destituir a su padre como jefe de su patrimonio. La medida se produce en medio del movimiento de redes sociales #FreeBritney, impulsado por algunos fanáticos que creen que está prisionera en su propia casa debido a la tutela ordenada por la corte.