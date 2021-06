“Es absurdo llevar el celular al baño”, asegura ganadora del Pulitzer que sufrió un colapso derivado de la hiperconexión

CNN - Spanish

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Mar Cabra es pionera del periodismo de datos en España. En 2017, obtuvo un Pulitzer con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por su trabajo sobre los Papeles de Panamá, una de las filtraciones más importantes en la historia de los medios. Sin embargo, en el momento más destacado de su carrera, padeció el “síndrome del trabajador quemado” (o “burnout”) como consecuencia de las extenuantes jornadas laborales y un uso desmedido de la tecnología.

En una entrevista con Marcelo Longobardi, la periodista contó cómo notó que había llegado al punto del colapso y por qué decidió dejar todo e irse a vivir junto al mar. Además, explicó qué técnicas utiliza para vincularse de una forma más sana con los dispositivos y las redes sociales para evitar el tecnoestrés en tiempos de teletrabajo y pandemia.

Marcelo Longobardi: Tu historia es muy interesante, porque muestra el otro lado del súper éxito. Muestra a los superhéroes, en este caso del periodismo, tal como son. ¿Qué fue lo que te ocurrió, por qué dijiste “me quemé”?

Mar Cabra: Cuando estábamos trabajando en los Papeles de Panamá era muchísimo, unas 16 horas al día. Estaba hiperconectada con el celular, mi día era un bombardeo de mensajes, correos encriptados, información, videollamadas (…).

Estábamos haciendo historia y éramos conscientes de que era importante poner tanta energía ahí. Lo que no preveía era el desgaste físico y emocional que estaba teniendo. Cuando acabó lo de los Panamá Papers, ganamos el Pulitzer, pasaron una serie de cuestiones más y ya como que la adrenalina bajó. De repente me di cuenta de que estaba agotada. Los fines de semana, cuando podía descansar, me tiraba todo el fin de semana en el sofá, no podía hacer nada más que ver Netflix o ver cualquier cosa en bucle, me costaba concentrarme muchísimo (…) Empezó a perder sentido mi vida.

Así vivió Mar Cabra el síndrome del quemado o ‘burnout’ 2:32

Marcelo Longobardi: ¿Recuerdas cuál fue la situación más absurda en la que te viste a vos misma por culpa del “multitasking”?

Mar Cabra: Dentro de la multitarea, lo que me parece más absurdo hoy, y que más gente hace y yo a veces sigo haciendo, es lo de llevar el celular al baño. Estar en el baño respondiendo a los mensajes de WhatsApp. Eso era mi día a día. O también pararme en un semáforo cuando estaba en el auto usando el celular.

Marcelo Longobardi: ¿Cómo hiciste para poder salir de esa situación que estabas viviendo?

Mar Cabra: Tardé dos años en darme cuenta de que la única manera en la que podría parar y reprogramar mi cerebro era dejándolo todo. Tuve la suerte de poder renunciar a mi trabajo y venirme a vivir un lugar de muy bajo costo en el sur de España, a la ciudad de Almería junto al mar. Aquí empecé a hacer un giro en mi vida para conectarme con la tecnología de una manera más consciente.

Problemas derivados de la hiperconexión

Marcelo Longobardi: ¿La ansiedad está asociada al uso excesivo de internet y la tecnología?

Mar Cabra: La ansiedad y el miedo a perderse cosas, FOMO, como lo llaman en inglés (“fear of missing out”). Tengo amigos que se han hecho adictos a las noticias, necesitan estar refrescando la información todo el rato y eso es porque a nuestro cerebro le cuesta gestionar la incertidumbre. Es un problema que se ha hecho más evidente en la pandemia, porque hemos pasado muchísimo tiempo delante de las pantallas.

Marcelo Longobardi: Ahora estás dedicada a estos asuntos (…) a encontrar cómo tener una relación más amigable y menos estresante con toda esta pesadilla de la hiperconexión.

Mar Cabra: Sí, creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ahora soy experta en bienestar digital. Me he certificado como educadora en esta materia, porque me parece fundamental que en este momento histórico cambiemos nuestros hábitos alrededor del uso de la tecnología. Tengo un blog en el diario El Confidencial en el que escribo sobre cómo llevar hábitos más saludables con la tecnología. Quizás por mi experiencia personal, la hiperconectividad fue un gran factor para que acabara quemándome. Entonces es importante tener una relación más saludable con eso y con el mundo laboral.

Pandemia y pantallas: ¿cómo combatir el tecnoestrés? 0:44

Marcelo Longobardi: La pandemia y el teletrabajo agudizaron esos problemas, ¿cómo hacer para no trabajar todo el tiempo?

Mar Cabra: Es fundamental poner límites digitales, igual que hacemos en el mundo físico. Se puede probar con quitar las notificaciones de redes sociales. Si tienes que revisar el correo electrónico todo el tiempo, puedes hacerlo por bloques y cerrarlo para seguir concentrado en otra cosa. Nuestro cerebro no está hecho para dar tantos saltos de tareas y eso lo agota muchísimo (…) Otra cosa que ayuda es conectar con los sentidos. Escuchar música, bailar, aunque sea consentir a tu gato sirve para rebajar los niveles de estrés cuando estamos delante de la tecnología.

¿Agotado de las multitareas? Intenta seguir estos consejos 1:23

En Almería, Cabra continúa con su labor como periodista y se ha dedicado a desarrollar formas de establecer una relación más saludable con la tecnología. Una tarea que impulsa desde “The Self-Investigation”, una iniciativa que promueve el bienestar físico y digital en los profesionales de los medios.

Nota del editor: El programa “En diálogo con Longobardi” puede verse todos los domingos a las 9 p.m., hora de Miami (10 p.m., hora de Buenos Aires) en la pantalla de CNN en Español. Además, sus entrevistas pueden escucharse en varias plataformas de podcast.