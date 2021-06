El golfista español Jon Rahm gana el US Open en su primer Día del Padre como papá

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN) — Jon Rahm ganó el 121º Abierto de Estados Unidos (US Open) en el campo de golf Torrey Pines en San Diego, California, el domingo.

Esta es la primera victoria de Rahm en un campeonato major. La victoria también lo convierte en el primer español en ganar el US Open.

Jon Rahm, el tercer jugador clasificado en el mundo, hizo birdies consecutivos en los hoyos 17 y 18, para tomar una ventaja de un golpe hacia la casa club. Tuvo que mirar con nerviosismo mientras los grupos finales terminaban sus rondas, pero nadie pudo igualar su puntuación ganadora de 6 bajo par.

La victoria llega dos semanas después de que Rahm se viera obligado a retirarse del Memorial Tournament en Dublin, Ohio, luego de dar positivo por covid-19. Rahm fue informado de su estado positivo momentos después de que terminó su tercera ronda con una ventaja de seis golpes sobre su competidor más cercano.

Jon Rahm gana el US Open de golf.

«Soy un gran creyente en el karma, y después de lo que sucedió hace un par de semanas, me mantuve muy positivo sabiendo que se avecinaban grandes cosas. No sabía lo que iba a ser, pero sabía que veníamos a un lugar especial», dijo Jon Rahm momentos después de su victoria el domingo.

«Sé que obtuve mi gran victoria aquí y es un lugar muy especial para mi familia, y el hecho de que mis padres pudieron venir. Salí temprano del protocolo de covid. Simplemente sentí que las estrellas se estaban alineando», dijo Rahm.

El sitio del triunfo también ocupa un lugar especial en el corazón de Jon Rahm. No solo logró su histórica victoria en Torrey Pines, sino que también le propuso matrimonio a su ahora esposa en el lugar. Rahm abrazó a su hijo pequeño y a su esposa momentos después de que fuera declarado ganador. El domingo fue su primer Día del Padre como papá.

«Me recuerda mucho a volver a casa. No es exactamente lo mismo, pero la costa, el clima, la temperatura, este es básicamente un buen día de verano donde crecí», dijo Jon Rahm. «Creo que es algo que realmente me resuena, tengo mucha confianza en ello. Todo lo que ha sucedido aquí, no sé por qué, pero cada vez que venimos aquí, estamos felices».