Wimbledon se queda sin otra estrella, Naomi Osaka no jugará este año el torneo

César López

(CNN Español) — Naomi Osaka anunció su renuncia a Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año, y aseguró su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

La baja de Osaka, número dos del mundo, marcó una jornada para el olvido para el torneo más prestigioso del tenis mundial, luego que a primera hora Rafael Nadal anunció su ausencia de las canchas del All England Club para este año.

«Naomi no jugará Wimbledon este año. Va a tomarse algo de tiempo para pasar con amigos y con la familia. Estará lista para los Juegos Olímpicos y está deseando poder jugar enfrente su público en casa», señaló en un comunicado su equipo.

Osaka, fue motivo de controversia luego de su retiro del pasado torneo de Roland Garros después de negarse a participar en las ruedas de prensa obligatorias.

La tenista de 23 años alegó motivos de «salud mental» para ausentarse de dichas actividades y tras ser amenazada con la expulsión del torneo y multada con unos US$ 15.000, decidió retirarse tan pronto después de ganar en la primera ronda.

Por otro lado la confirmación de participar en los Juegos Olímpicos despeja la duda que había sembrado en el pasado mes de mayo por la situación en la que se encuentra Japón debido a la pandemia.

«Soy una deportista y mi primer pensamiento es que quiero jugar, pero como ser humano, veo que estamos en una pandemia y si la gente no está bien y no está segura, es una gran preocupación. No estoy segura de que sea lo mejor celebrar los Juegos».