Cristiano Ronaldo quita de su vista botellas de Coca-Cola y las acciones de la empresa bajan

(CNN Español) — La superestrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo quitó de su vista dos botellas de Coca-Cola, uno de los patrocinadores de la Eurocopa, cuando iniciaba una conferencia de prensa, y tras ello mostró una botella de agua a los medios.

El delantero de la Juventus y Portugal miró hacia un lado antes de alejar dos botellas de vidrio que se encontraban frente a él y decir a los periodistas «beban agua» mientras su micrófono aún estaba apagado.

La breve escena del futbolista de 36 años en Budapest, Hungría, coincidía con la apertura de sesión de Wall Street donde las acciones de la empresa de bebidas azucaradas comenzaron a bajar.

Los precios de los títulos de Coca Cola Co. abrieron el martes a la baja a US$ 55,24 dólares, frente al cierre previo de US$ 56,16 dólares. Ello implicó una pérdida de valor de mercado intradía de US$ 3.972 millones desde un valor de US$ 242.100 millones, para quedar en unos US$238.000 millones.

Claro que las acciones de la empresa de bebidas azucaradas ya habían presentado el lunes una sesión negativa en la que bajaron 1,09%, tras un avance de 2,61% en el último mes. Al cierre de la sesión del martes cotizaban a US$ 55,41.

Ronaldo, que pasó a ser el mayor goleador en la historia de la fase final de la Eurocopa después de anotar un doblete en la victoria de Portugal por 3-0 contra Hungría el martes, ha sido un promotor del ejercicio y la vida saludable.

Coca-Cola Company remitió una solicitud de comentario de CNN a la declaración de la UEFA en la que la organización señala que la empresa de bebidas “ofrece una variedad de bebidas para satisfacer diferentes gustos y necesidades, que están disponibles para los jugadores durante todo el torneo. Esto incluye aguas, jugos y bebidas deportivas isotónicas, café y té, así como Coca-Cola. A los jugadores se les ofrece agua, junto con Coca-Cola y Coca-Cola Zero Sugar, a su llegada a nuestras conferencias de prensa y pueden elegir su bebida preferida”.