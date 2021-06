Remesas: ¿cuáles son los países del mundo y de América Latina que más recibieron en 2020?

CNN - Spanish

(CNN Español) — Las remesas, que en pocas palabras son los envíos de dinero de connacionales desde un país extranjero a su país de origen, son un apoyo fuerte para la economía de varias naciones, sobre todo las que están en vías de desarrollo.

A pesar de que las remesas en 2020 (US$ 702.000 millones) bajaron en comparación con las de 2019 (US$ 719.000 millones), según las expectativas publicadas el pasado mes de mayo por Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) y el Banco Mundial en el Informe sobre migración y desarrollo número 34, su importancia es tan grande que rebasa algunas cifras económicas clave.

Por ejemplo, según el Informe, «las remesas superaron los flujos de inversión extranjera directa por un margen amplio en 2020».

«Las remesas se han convertido en un importante mecanismo de estabilización del consumo para los hogares que las reciben y, como tal, constituyen un elemento (de origen privado; es decir, que no vienen del gobierno) cada vez más importante de los sistemas globales de protección social», agrega.

Dicho informe sobre migración y desarrollo, que es el más actual sobre el tema, detalla cuáles son los países que más recibieron remesas en 2020, aunque se basa exclusivamente en naciones de bajos y medianos ingresos. El país que domina el top 10 mundial es la India, con US$ 83.000 millones recibidos.

También podemos observar cuáles son las naciones de América Latina que más recibieron remesas en 2020. El país que domina este listado es México, con US$ 43.000 millones, que también lo hace entrar en el top 3 mundial.

A continuación, te presentamos dos gráficas con cada uno de estos listados.