Observa cómo los astronautas dan un impulso de energía a la Estación Espacial Internacional

Mariana Toro

(CNN) — La Estación Espacial Internacional (EEI) está a punto de recibir una potente actualización.

El miércoles por la mañana, el astronauta de la NASA Shane Kimbrough y el astronauta de la Agencia Espacial Europea Thomas Pesquet realizarán una caminata espacial para comenzar la instalación de nuevos paneles solares. Los paneles ayudarán a proporcionar un impulso de energía a la estación espacial.

La caminata está programada para comenzar alrededor de las 8 am ET, con cobertura en vivo en el canal de televisión de la NASA y el sitio web a partir de las 6:30 am ET. Se espera que la caminata espacial dure alrededor de seis horas y media.

Pesquet usará rayas rojas en su traje espacial como miembro de la tripulación extravehicular 1 y Kimbrough usará el traje sin rayas como miembro de la tripulación extravehicular 2.

Los dos astronautas continuarán estas actualizaciones durante una caminata espacial el domingo. Estos son los paseos espaciales 239 y 240 en apoyo del montaje, mantenimiento y mejora de la estación.

Las tareas de la caminata espacial del miércoles incluyen la instalación de las dos primeras de las seis matrices solares desplegables de la EEI, llamadas iROSA, que actualizarán seis de los ocho canales de energía en la estación espacial. La primera matriz se instalará en el extremo izquierdo de la estructura principal de la estación.

Kimbrough y Pesquet instalarán el segundo panel solar el domingo.

Los paneles solares llegaron a la estación espacial el 5 de junio después del lanzamiento de la 22ª misión de reabastecimiento de carga SpaceX Dragon. El Canadarm2 robótico de la estación espacial se utilizó para eliminar los paneles solares de la nave espacial el jueves pasado. Las matrices están enrolladas como una alfombra y pesan 340 kilogramos y miden 3 metros de ancho.

Una vez que los astronautas hayan desplegado y atornillado las matrices en su lugar, tendrán aproximadamente 19 metros de largo y 6 metros de ancho. Este proceso de despliegue tardará unos seis minutos.

Una vez que los astronautas colocan los pernos iniciales en su lugar en la parte superior, dejarán ir la matriz y observarán. Este proceso no será visible para las cámaras de la estación dada su ubicación, por lo que la cámara del casco de alta definición de Kimbrough capturará este despliegue.

Dentro de la estación espacial, la astronauta de la NASA Megan McArthur ayudará a colocar las matrices en su lugar utilizando Canadarm2.

Para proteger a los astronautas ya que están trabajando alrededor de conectores eléctricos, el personal de tierra ha estado ocupado realizando un pronóstico de plasma para determinar en qué tipo de carga eléctrica estará la estación espacial durante la caminata, según Kieth Johnson, encargado de caminata espacial.

Se cubrirán los aspectos metálicos de los trajes espaciales para evitar el contacto del metal que podría causar una descarga eléctrica. El tiempo de la caminata espacial se ha planeado para que los paneles solares gigantes estén en la oscuridad y no generen energía.

El astronauta Shane Kimbrough es una caminata espacial en 2008.

Estas serán las caminatas espaciales séptima y octava para Kimbrough y la tercera y cuarta para Pesquet, y no es la primera vez que estos dos dan un paseo juntos fuera de la estación espacial.

Kimbrough y Pesquet estuvieron en la estación espacial en 2017 y anteriormente realizaron dos caminatas espaciales juntos para reemplazar las viejas baterías de níquel-hidrógeno con baterías nuevas de iones de litio de mayor duración.

Si bien los paneles solares actuales en la estación espacial aún están funcionando, han estado suministrando energía a la estación espacial durante más de 20 años y están mostrando algunos signos de desgaste después de una exposición prolongada al entorno espacial. Las matrices fueron diseñadas originalmente para durar 15 años.

La erosión puede ser causada por las plumas de los propulsores, que provienen tanto de los propulsores de la estación como de la tripulación y los vehículos de carga que van y vienen de la estación, dijo Dana Weigel, subdirectora del Programa de la Estación Espacial Internacional.

«El otro factor que afecta nuestros paneles solares son los desechos de micrometeoritos. Los arreglos están hechos de muchas cadenas de energía pequeñas, y con el tiempo esas cadenas de energía pueden degradarse si son golpeadas por escombros», dijo.

Los nuevos paneles solares se colocarán frente a los actuales. Esto le dará un impulso a la estación espacial, aumentando su potencia total disponible de 160 kilovatios a 215 kilovatios. También es una buena prueba para los nuevos paneles solares porque este mismo diseño alimentará partes del puesto avanzado lunar Gateway, lo que ayudará a los humanos a regresar a la luna a través del programa Artemis de la NASA en 2024.

«La parte expuesta de los paneles antiguos seguirá siendo generando energía en paralelo con los nuevos arreglos, pero esos nuevos arreglos Iris tienen células solares que son más eficientes que nuestras células originales ”, dijo Weigel. «Tienen una densidad de energía más alta y, en combinación, pueden generar más energía que la que generaba nuestra matriz original, cuando era nueva».

Los nuevos arreglos tendrán una vida útil esperada similar de 15 años. Sin embargo, dado que se esperaba que la degradación de las matrices originales fuera peor, el equipo supervisará las nuevas matrices para probar su verdadera longevidad.