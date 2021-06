Corredora olímpica fue expulsada tras dar positivo a un esteroide. Ella cree que es un falso positivo por haber comido un burrito de cerdo

CNN - Spanish

(CNN) — La corredora olímpica Shelby Houlihan dijo que fue inhabilitada por cuatro años tras un examen positivo por esteroides anabólicos que atribuye a comer un burrito de cerdo.Houlihan dijo que se sintió devastada al enterarse de la suspensión por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés), un organismo independiente que lucha contra el dopaje, después de que diera positivo por nandrolona.

Houlihan dijo en una publicación en Instagram este lunes que un burrito que comió antes de la prueba contenía carne de órganos de cerdo, o menudencias, que, según ella, pudo haber provocado que el test de nandrolona dé positivo. Un estudio financiado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) descubrió que se pueden encontrar trazas de nandrolona en ese tipo de carne y advirtió sobre la posibilidad de un falso positivo.

La prohibición impedirá a la joven de 28 años competir en los próximos Torneos Olímpicos de Estados Unidos y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las acusaciones e investigaciones por dopaje han provocado múltiples prohibiciones de competir a atletas e incluso a países enteros, incluida una prohibición de dos años a Rusia por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, por sus siglas en inglés).

La corredora dijo que recibió un correo electrónico de la AIU el 14 de enero de 2021. En él le informaban que un control antidopaje al que se sometió el 15 de diciembre de 2020 había dado positivo por nandrolona.

«Cuando recibí ese correo electrónico, tuve que leerlo unas diez veces y buscar en Google qué era lo que había dado positivo», dijo en el post. «Nunca había oído hablar de la nandrolona».

¿Qué es la nandrolona?

La nandrolona es un esteroide sintético, análogo a la testosterona, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Los NIH afirman que puede utilizarse en la terapia de sustitución de testosterona para aumentar la retención de nitrógeno y la masa muscular libre de grasa.

Houlihan dijo que después de enterarse de la prueba positiva, reunió un registro de todo lo que comió la semana anterior a la prueba.

«Llegamos a la conclusión de que la explicación más probable era un burrito comprado y consumido aproximadamente 10 horas antes de esa prueba de drogas en un camión de comida mexicana auténtica que sirve vísceras de cerdo cerca de mi casa en Beaverton, Oregon», dijo.

Ciertos cerdos producen la sustancia química de forma natural, y la carne de órganos de cerdo, o menudencias, tiene los niveles más altos de nandrolona, dijo en su post.

Aspiraciones olímpicas truncadas

Houlihan dijo que se enteró el 11 de junio de que su explicación del test positivo no fue aceptada por el Tribunal de Arbitraje, lo que provocó la prohibición de cuatro años.

«Me siento completamente devastada, perdida, rota, enfadada, confundida y traicionada por el mismo deporte que he amado y en el que me esforcé para ver lo buena que era», dijo la corredora en su publicación. «Quiero ser muy clara. Nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar el rendimiento. Y eso incluye aquello de lo que se me acusa».

Houlihan dijo que hizo todo lo posible para demostrar su inocencia y volver a su amado deporte, incluyendo pasar una prueba de polígrafo y tomar una muestra de su cabello.

«La WADA estuvo de acuerdo en que esa prueba demostró que no había acumulación de esta sustancia en mi cuerpo, lo que habría ocurrido si la estuviera tomando regularmente», dijo Houlihan.

El entrenador de Houlihan, Jerry Schumacher, criticó el lunes en un comunicado a las organizaciones que inhabilitaron a la corredora, diciendo que la AIU y la WADA la tratan «injustamente» y le impiden competir en los Juegos Olímpicos a pesar de conocer el asunto del cerdo y la nandrolona.

La AIU dijo a CNN que «aplica el Código Mundial Antidopaje por igual a los atletas de todo el mundo». El caso de Houlihan «fue atendido por un panel de tres miembros en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cual tomó su decisión después de escuchar las pruebas y los argumentos de los abogados de la atleta y de la AIU», dice un comunicado de la AIU.

CNN se puso en contacto con la WADA y con el equipo de atletismo de EE.UU. para pedirles comentarios.

El entrenador dijo que sabe que Houlihan es inocente y que «le han quitado toda su carrera por algo que no hizo».

En cuanto a Houlihan, dijo que le han arrancado el sueño que tenía desde los 5 años.

«Desde que empecé a correr a los 5 años, he soñado con correr profesionalmente, batir récords, ganar una medalla de oro olímpica y ser una de las mejores del mundo. Siempre he creído ciegamente que era lo suficientemente buena para lograr esas cosas», dijo.

Ahora que ha sido acusada de dopaje, la corredora ha redoblado su amor por el deporte.

«Creo en el deporte y en llevar tu cuerpo al límite para ver dónde está éste. No me interesa hacer trampas», dijo. «No lo hago por los elogios, el dinero o para que la gente conozca mi nombre. Lo hago porque me encanta. Me divierto mucho haciéndolo y siempre es la mejor parte de mi día».

