Vacunas contra el coronavirus son «altamente efectivas» para evitar hospitalizaciones por la variante delta, según estudio

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Un nuevo estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de Inglaterra (PHE, por sus siglas en inglés) encontró que dos dosis de la vacuna contra el coronavirus son “altamente efectivas contra la hospitalización” por la variante delta (B.1,61.2), originalmente identificada en India.

Según el PHE, se ha encontrado que la vacuna Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 96% contra la hospitalización después de dos dosis, mientras que dos dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca han demostrado tener una efectividad del 92% contra la hospitalización.

«Estos son comparables con la efectividad de la vacuna contra la hospitalización de la variante Alpha», dijo el PHE en un comunicado el lunes, agregando que se están realizando más investigaciones para establecer el nivel de protección que ofrecen las vacunas contra la mortalidad por la variante delta.

“Al igual que con otras variantes, se espera que sea alto”, dijo el PHE.

El estudio que puso a prueba a las vacunas contra la variante delta

El estudio realizado por el PHE incluyó 14.019 casos de la variante delta, de los cuales 166 fueron hospitalizados, entre el 12 de abril y el 4 de junio, y se centró en los ingresos hospitalarios de emergencia en Inglaterra.

La jefa de inmunización del PHE, la Dra. Mary Ramsay, describió los hallazgos como “enormemente importantes” para confirmar que las vacunas ofrecen una “protección significativa” contra la hospitalización por la variante Delta.

El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, agregó que el programa de vacunación del país continúa “al ritmo” y ya ha salvado miles de vidas.

“Esta evidencia de la efectividad de dos dosis contra variantes muestra cuán crucial es obtener tu segunda dosis. Si has recibido tu primera dosis pero aún no has reservado la segunda, hazlo. Ayudará a salvar vidas y nos impulsará en el camino hacia la recuperación”, dijo Hancock.

Según otro estudio del PHE, el programa de vacunación contra el coronavirus ha evitado hasta ahora 14.000 muertes y alrededor de 42.000 hospitalizaciones de personas mayores en Inglaterra, hasta el 30 de mayo.

Hasta el domingo 13 de junio, más de 41,6 millones personas en el Reino Unido habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que casi 30 millones de personas ya tenían las dos dosis, según datos del PHE.