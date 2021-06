Christiane Amanpour comparte su diagnóstico de cáncer con la audiencia

CNN - Spanish

Nueva York (CNN Business) — Christiane Amanpour, presentadora internacional de CNN, comunicó este lunes a su audiencia que fue diagnosticada con cáncer de ovario.

«Me sometí con éxito a una cirugía mayor para extirparlo, y ahora tengo que someterme a varios meses de quimioterapia para obtener el mejor pronóstico posible a largo plazo, y tengo confianza», dijo Amanpour al comienzo de su programa diario de televisión.

Amanpour, de 63 años, es una de las periodistas más conocidas del mundo, en parte por su audaz cobertura de los conflictos internacionales. El diagnóstico le ha impedido estar al aire durante las últimas cuatro semanas.

En su anuncio en directo, Amanpour señaló que el cáncer de ovario es demasiado común y afecta a «millones de mujeres en todo el mundo».

Desde su sede en Londres, Amanpour dijo sentirse «afortunada de tener un seguro médico por su trabajo y unos médicos increíbles que me tratan en un país respaldado, por supuesto, por el brillante NHS», en referencia al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Después de hablar de su operación y quimioterapia, Amanpour dijo: «Les cuento esto en aras de la transparencia, pero en realidad lo hago sobre todo para agradecer el diagnóstico temprano». La periodista dijo que quería «instar a las mujeres a que se informen sobre esta enfermedad, a que se sometan a todas las revisiones y exploraciones periódicas que puedan, a que escuchen siempre a su cuerpo y, por supuesto, a que se aseguren de que sus legítimas preocupaciones médicas no sean desestimadas o disminuidas».

Amanpour también dio las gracias al personal de su programa y a Bianna Golodryga, analista principal de asuntos mundiales de CNN, que cubrió el espacio de «Amanpour» durante las últimas cuatro semanas.

«No solo eres una de las mejores periodistas del sector, sino también una de las más fuertes», escribió Golodryga en Twitter. «Te deseo una rápida y saludable recuperación en las próximas semanas. No hay duda de que saldrás adelante».

Con meses de tratamientos de quimioterapia por delante, Amanpour prevé presentar de lunes a miércoles por el momento. Además, a partir de finales de junio tendrá tres semanas de descanso programadas previamente.

El presidente de CNN Worldwide, Jeff Zucker, ha deseado a Amanpour que se recupere plenamente, como han hecho muchos de sus colaboradores.

«Quiero aplaudir a Christiane Amanpour por su franqueza, valentía y por trabajar siempre por el bien común», dijo en un comunicado. «Como superviviente de un cáncer, yo también animo a la gente a que escuche a su cuerpo y se someta a todas las pruebas de detección temprana del cáncer que estén a su alcance. De parte de nuestra familia CNN, le deseamos a Christiane lo mejor para que se recupere completa y rápidamente».

Algunos de los compañeros de Amanpour también compartieron con ella sus buenos deseos el lunes.

«Gracias por ser abierta» sobre el diagnóstico, escribió a Amanpour en Twitter la corresponsal jefe de asuntos exteriores y presentadora de la NBC, Andrea Mitchell. «Es tan importante y característico de lo fuerte y valiente que siempre has sido. El coraje y la honestidad son tu marca. Tú también vencerás esto».