Nayib Bukele y sus ojos láser en apoyo a bitcoin en Twitter

(CNN Español) –– Poco después de que Nayib Bukele anunciara en Twitter el envío del anteproyecto de la Ley Bitcoin a la Asamblea Legislativa de El Salvador —ley que fue aprobada— el presidente salvadoreño cambió su imagen de perfil por una fotografía de él con ojos láser azules. Pero, ¿qué significa esto?

#NewProfilePic pic.twitter.com/StGY0ctyk0

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021

Según el sitio Know Your Meme, un sitio web dedicado a documentar las tendencias en la web, el origen de los ojos de rayos láser como fenómeno del Internet proviene del videojuego Mass Effect 2. En este título lanzado en 2010 los ojos de los enemigos del juego brillan de color amarillo cuando son controlados por otra entidad. Tiempo después se le añadiría la leyenda “asumiendo el control directo” a los memes y desde entonces, los usuarios han utilizado los ojos láser para referirse a que alguien posee una especie de superpoder.

En febrero de 2021 surgió la tendencia #LaserRayUntil100K en la que algunos de los mayores representantes de bitcoin, como Elon Musk y la senadora republicana, Cynthia Lummis, decidieron que cambiar su foto de perfil en Twitter por una fotografía con ojos láser para apoyar a que la criptomoneda alcanzara un valor de US$ 100.000. Sin embargo, el valor máximo histórico alcanzado por bitcoin es de poco más de US$ 60.000, según Statista.

Desde entonces varios partidarios de bitcoin se han colocado rayos láser en los ojos. Tal es el caso del Michael Saylor, director ejecutivo de la empresa de software MicroStrategy (MSTR) —quien posee una parte considerable de bitcoin y que ha seguido comprando más a medida que los precios han caído— quien junto con su nueva foto de perfil escribió: «Los ojos láser proclaman una tecnología para garantizar los derechos humanos de la vida, la libertad y la propiedad. Los ojos láser canalizan la acción incluso cuando protegen de la distracción diluyente. Los ojos láser señalan la intención de hacer de bitcoin un instrumento de empoderamiento económico».

Laser eyes proclaim a technology to guarantee the human rights of life, liberty, & property. Laser eyes channel action even as they protect from dilutive distraction. Laser eyes signal intent to make #Bitcoin an instrument of economic empowerment. #NewProfilePic pic.twitter.com/uRc6yoAltY

— Michael Saylor (@michael_saylor) May 10, 2021

Cuando El Salvador aprobó la ley que convierte al bitcoin en una moneda de uso legal, al igual que el dólar, Saylor felicitó a Nayib Buyele en redes sociales para después aplaudir el plan del presidente salvadoreño para «ofrecer instalaciones para la minería de bitcoin con energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, 0 emisiones de nuestros volcanes».

El plan de Bukele de utilizar las instalaciones de la empresa estatal de geotermia LaGeo para el minado de bitcoins también ha sido reconocida por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey y por Anthony Pompliano, socio y cofundador de Morgan Creek Digital. El presidente de El Salvador dijo que un nuevo pozo proporcionaría aproximadamente 95MW de energía geotérmica 100% limpia y añadió que se está empezando a diseñar un centro de minado bitcoin a su alrededor.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021

El minado de las criptomonedas, especialmente bitcoin, ha sido cuestionado pues algunos observadores sostienen que es terrible para el medio ambiente. Esto se debe a que las computadoras necesarias para la minería de bitcoins consumen una tonelada de potencia informática y electricidad, lo que genera preocupaciones sobre el costo para el medio ambiente.

Tan solo en China, país que ha tomado medidas para restringir el uso de criptomonedas, se proyecta que bitcoin generará más de 130 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono para 2024, según el estudio de Nature Communications. Esto supera la producción anual total de emisiones de carbono de la República Checa y Qatar en 2016.

Paul R. La Monica, Laura He y Merlin Delcid colaboró a este reportaje.