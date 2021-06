Precio del bitcoin: la criptomoneda cae, pero su terrible carrera no ha terminado

Noticias CNN

(CNN Business) — El precio del bitcoin está cayendo en picado una vez más.

La criptomoneda ha caído aproximadamente un 8% en las últimas 24 horas, según Coindesk, y cotizaba cerca de US$ 33.200 a las 4:45 a.m. ET el martes.

Otras monedas digitales, incluyendo ethereum y dogecoin, también cayeron alrededor del 8% o más.

El valor de bitcoin se ha desplomado más del 40% en el último mes durante un torrente de malas noticias, incluido un movimiento de un prominente ex patrocinador, el CEO de Tesla, Elon Musk, para dejar de aceptar la criptomoneda como pago por automóviles. También hay un creciente escrutinio del gobierno sobre las criptomonedas en China y en otros lugares.

No está claro qué está impulsando la caída más reciente, pero ha habido un puñado de eventos que pueden estar haciendo que los inversores estén ansiosos.

¿Qué ha pasado?

Musk tuiteó un meme que parecía lamentar el fin de su relación con la criptomoneda, lo que provocó que el valor de Bitcoin se hundiera el viernes.

Y durante el fin de semana, varias cuentas de redes sociales relacionadas con criptomonedas fueron bloqueadas en China, un movimiento notable de un país que en las últimas semanas ha ampliado su ofensiva criptográfica al prohibir a los bancos y las compañías de pago proporcionar servicios relacionados con las criptomonedas y endurecer las regulaciones contra la minería criptográfica.

El martes, el Securities Daily, una organización de noticias estatal, elogió el enfoque continuo de Beijing en la criptografía, escribiendo en un editorial que China ha entrado en una era de «fuerte supervisión» sobre la industria que se necesita para protegerse contra los riesgos de seguridad financiera.

Incluso el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha golpeado bitcoin recientemente, diciendo a Fox Business el lunes que la moneda «parece una estafa» que «quita el borde del dólar».

La administración Biden también se ha centrado en la falta de regulación en el mercado criptográfico, habiendo revelado recientemente nuevos planes para gravar más a bitcoin. La Reserva Federal parece estar cada vez más seria sobre la exploración de un potencial dólar digital.

Reticencias

Los expertos han señalado que los actores de ransomware usan criptomonedas para lavar sus transacciones, y las autoridades estadounidenses han llamado al mal uso de la criptomoneda en tales situaciones un «habilitador masivo». Tales problemas volvieron a la atención el lunes cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que las autoridades recuperaron US$ 2,3 millones en bitcoin pagados a hackers de ransomware que atacaron a Colonial Pipeline el mes pasado.

La venta masiva podría empeorar si los precios de bitcoin caen por debajo de los US$ 30.000 dólares, según Jeffrey Halley, analista senior de mercado para Asia Pacífico en Oanda.

Romper por debajo de esa barrera «básicamente pondría cada posición larga desde el 1 de enero en rojo, lo que creo que desencadenará otro comercio de capitulación», escribió en una nota de investigación del martes.

Julia Horowitz y Paul R. La Monica contribuyeron a este artículo.