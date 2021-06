Obama critica a los republicanos por acoger las falsedades sobre la elección de 2020

Noticias CNN

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que los republicanos han sido «intimidados para que acepten» una serie de posiciones que «serían irreconocibles e inaceptables incluso hace cinco años o una década», y le dijo a Anderson Cooper de CNN que está preocupado por el estado de la democracia en el país, en una entrevista exclusiva que se emitió el lunes en CNN.

Obama, en una entrevista que se produce después de que se publicaran sus últimas memorias, «A Promised Land«, a fines de 2020, dijo que nunca pensó que algunos de los «espíritus oscuros» que comenzaron a surgir dentro del Partido Republicano durante su mandato se volverían tan oscuros y que llegaran al epicentro del partido.

«Tenemos que preocuparnos», dijo Obama, «cuando uno de nuestros principales partidos políticos esté dispuesto a adoptar una forma de pensar sobre nuestra democracia que sería irreconocible e inaceptable incluso hace cinco años o hace una década».

El ejemplo más claro de esto, dijo Obama, fue la insurrección del 6 de enero y cómo ahora «grandes porciones de un Congreso electo están de acuerdo con la falsedad de que hubo problemas con las elecciones». La insurrección en el Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Trump se produjo el mismo día en que 147 legisladores republicanos votaron para no certificar la victoria electoral de Joe Biden en estados clave. La falsedad de que se robaron las elecciones presidenciales de 2020 ha sido impulsada por el propio expresidente Donald Trump, quien desde entonces ha aplaudido las infundadas auditorías republicanas de las elecciones.

Cuando Cooper le preguntó acerca de los líderes republicanos que se opusieron brevemente a Trump después de la insurrección, Obama dijo: «Y luego, puf, de repente todos volvieron a la línea».

«Ahora, la razón de eso es que la base lo creyó y la base lo creyó porque esto se lo había dicho no solo el presidente, sino por los medios de comunicación que ellos miran», dijo Obama. Más tarde agregó: «Mi esperanza es que las mareas cambien. Pero eso requiere que cada uno de nosotros comprenda que este experimento en democracia no es autoejecutable. No ocurre automáticamente».