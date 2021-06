Floyd Mayweather Jr. vs. Logan Paul: la decadencia del boxeo continúa a buen ritmo

Noticias CNN

(CNN) — Es difícil saber si es una pantomima o una astuta estrategia de marketing, ya que el hermano del luchador de YouTube le quitó la gorra al boxeador profesional invicto e iniciaron una acalorada pelea, previa a la conferencia de prensa.

Floyd Mayweather Jr. contra Logan Paul parece ser una incongruencia, pero es la última pelea dentro de una lucrativa serie de peleas de exhibición con boxeadores no profesionales, que parecería indicar la creciente decadencia del boxeo.

Mayweather vale cientos de millones, con un récord de boxeo profesional invicto de 50-0 y múltiples cinturones de títulos mundiales a su nombre. Paul no tiene cinturones a su nombre, pero tiene muchas visitas en YouTube, casi 6,000 millones y contando. Su historia es corta; ha perdido su única pelea profesional contra otro YouTuber.

Anteriormente, hemos visto a YouTubers pelear contra YouTubers; hemos visto boxeadores pelear contra estrellas de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés); incluso hemos visto al hermano de Paul, Jake –también un famoso YouTuber– pelear contra un exluchador de MMA y un exjugador de la NBA y ganar en ambas ocasiones.

Pero el 6 de junio, los mundos del boxeo profesional y el entretenimiento chocarán en el ring.

Floyd Mayweather Jr. vs. Logan Paul: datos que debes saber de la pelea de exhibición

Los hombres de negocios deben estar frotándose las manos con júbilo. Cuando Jake Paul robó la gorra de Mayweather antes de la conferencia de prensa de su hermano y la pareja se enredó en un tumulto, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con videos y fotos de Mayweather luciendo furioso.

Mayweather y Jake Paul se enfrentan.

Y durante la conferencia final más reciente en Miami Beach antes de la pelea del domingo, Mayweather enfatizó que Paul está entrando en lo desconocido.

«Hay una diferencia entre el boxeo de YouTube y el boxeo de élite, ustedes verán la diferencia», dijo Mayweather a Sky Sports.

«Él está confiando en su altura, está confiando en su alcance. Así que ya veremos. Me he entrenado un poco, aquí y allá, no todos los días. Pero no tengo que hacerlo».

Para el autor e historiador del boxeo Mike Silver, quien ha sido fanático de este deporte desde 1959 y ha visto a grandes como Sonny Liston, Muhammad Ali, Joe Frazier y Sugar Ray Robinson en acción, el auge de estas peleas lucrativas le indica que el deporte que creció amando está «muerto».

«El boxeo es un negocio y su negocio es el mundo del espectáculo», afirmó Silver, autor de «El arco del boxeo: el auge y la decadencia de la dulce ciencia».

«El boxeo es el mundo del espectáculo. Y lo único positivo que puedo decir es que esta gente gana dinero. Siento como tipos, grandes peleadores como Archie Moore, Sugar Ray Robinson, Willie Pep, deben estar dando vueltas en sus tumbas.

«[Los peleadores actuales] ganaron más en una pelea que lo que esos peleadores, grandes peleadores, lograron en todas sus carreras de boxeo profesional.

«Pero seamos realistas. Esto no es boxeo. El boxeo como yo lo conocí está muerto», agregó.

Mayweather y Logan Paul frente a frente.

Pros y contras

Las peleas de exhibición no son inusuales para el boxeo. Ha habido espectáculos infames. Incluso el gran Ali luchó contra el luchador Antonio Inoki en 1976, un evento que Silver recuerda como «muy decepcionante».

Desde que Paul y el YouTuber británico KSI se enfrentaron en el primer combate de boxeo profesional entre YouTubers, esta rama ha crecido rápidamente.

Según Jake Paul, su nocaut en el primer asalto frente al exluchador de UFC Ben Askren en abril generó US$ 1.500 millones de suscripciones de pago por evento. Y con cada pago por evento con un costo de US$ 50, la pelea generó US$ 75 millones, aunque se ha puesto en duda esas cifras.

Inoki en acción contra Muhammad Ali durante una pelea de exhibición.

Silver dice que no se enfada con nadie que gane dinero donde pueda. Sin embargo, comenta que la idea de que Jake Paul, el «Kim Kardashian del boxeo», según Silver, genere tanta atracción en un combate profesional cuando solo ha peleado dos veces profesionalmente es un reflejo de la «cultura basura» de la sociedad actual.

En la esquina opuesta, Michelle Joy Phelps –presentadora de box y fundadora de ‘Behind The Gloves’, cree que hay aspectos positivos que se pueden extraer de estas peleas.

«Se gana dinero a escalas tan grandes y la gente se sintoniza y la audiencia está ahí», dijo Phelps a CNN. «¿Cómo se está muriendo? Quizás tenemos más política de boxeo, lo que lo hace más frustrante.

«No creo en absoluto que esté muriendo, pero la política definitivamente ha complicado las cosas, por eso la gente está más agitada o molesta con el boxeo. Pero cuando ocurren los eventos que ellos quieren, el mundo entero está mirando».

Paul intenta golpear a KSI en el Staples Center.

Llenando un vacío

Una cosa que ha desilusionado a los fanáticos del boxeo en los últimos años es lo difícil que se ha vuelto para las organizaciones y los promotores del boxeo organizar peleas de alto perfil.

Hay cuatro comisiones principales en el boxeo profesional y 17 divisiones de peso. Anteriormente, solo había ocho categorías de peso, pero se agregaron más a lo largo de los años.

Cada comisión corona a su propio campeón mundial para una división de peso, a veces con varios campeones al mismo tiempo. La revista de boxeo ‘The Ring’ también corona a sus propios campeones mundiales.

La reciente ida y vuelta de Anthony Joshua-Tyson Fury decepcionó a muchos, mientras que una posible pelea entre Terence Crawford y Errol Spence parece poco probable en este momento.

Cuando Mayweather peleó contra Manny Pacquiao en 2015, la idea de la pelea había surgido cinco años antes y debido a que tomó tanto tiempo prepararla, se podría decir que ambos peleadores habían pasado su mejor momento cuando finalmente subieron al ring, dice Silver.

Mayweather abraza a Manny Pacquiao luego de derrotarlo en su pelea de unificación del título del peso welter.

Según Silver, la razón de la dificultad en la organización de estos eventos estrella es porque cada comisión de boxeo tiene su propio campeón, lo que significa que cada uno es reacio a poner a un luchador en el ring contra los mejores oponentes por temor a perder.

Ahí es donde estas luchas de exhibición han llenado el vacío.

«Si el box se hubiera organizado como hoy en día, Marvin Hagler probablemente nunca hubiera peleado con Tommy Hearns, o si pelearon, tal vez sería después de que ambos estuvieran en su mejor momento», indicó Silver, quien también escribió los libros «La noche en que el árbitro contraatacó» y «Estrellas en el ring: campeones judíos en la edad de oro del boxeo».

«Probablemente nunca hubiéramos visto a Alexis Arguello contra Aaron Pryor. Probablemente tampoco hubiéramos visto a Sugar Ray Leonard contra Roberto Durán. Estas son peleas que hicieron historia del boxeo y hacen de este deporte lo que fue. Y lo más probable es que nunca hayamos visto a Frazier contra Ali. Es la absoluta codicia [que] se ha apoderado del deporte y la falta de respeto por el aficionado».

Muhammad Ali recibe un golpe de Joe Frazier durante su combate de peso pesado, que se denominó «La pelea del siglo».

“No me digas que esto es boxeo”

Durante su carrera de boxeo de casi 20 años, Mayweather se ganó el apodo de «Money». Después de retirarse por segunda vez en 2015, ha peleado y vencido a la estrella de UFC Conor McGregor y al invicto kickboxer Tenshin Nasukawa, ganándose grandes días de paga.

La pelea contra McGregor fue algo así como un punto de inflexión, ya que la gente se dio cuenta de las grandes sumas de dinero que estos eventos podían generar.

Por esa pelea, Mayweather supuestamente ganó alrededor de US$ 275 millones, mientras que McGregor se llevó US$ 85 millones, según Forbes.

Si bien la calidad del boxeo ha dejado frustrados a muchos fanáticos de esta disciplina, otra de las críticas de permitir que los inexpertos entren al ring es su seguridad.

«Tu cerebro no estaba destinado a ser sacudido por golpes en la cabeza», dice Silver.

Los boxeadores profesionales han entrenado durante años para mover la cabeza y los pies y así evitar los fuertes golpes en la cabeza tanto como sea posible, y cuando no tienes experiencia en eso, los nocauts, los fuertes golpes en la cabeza y las conmociones cerebrales se vuelven más frecuentes.

Jake Paul se para frente a Ben Askren después de derribar al exluchador de MMA.

«La idea es golpear a tu oponente en la cabeza», dijo Phelps. «No es un concurso de palmadas en el brazo. Recibir un golpe en la cabeza puede conmocionar a cualquiera.

«Y cuando no estás entrenado apropiadamente para mover la cabeza para evitar golpes, la mayoría de la gente simplemente se pone de pie e intercambia [golpes] y todo lo que ves es una pelea desagradable de gente lanzando tantos golpes a la cara como sea posible».

Si bien la primera pelea de Paul-KSI fue amateur y, por lo tanto, requirió protectores para la cabeza, las peleas posteriores han sido profesionales, lo que significa que han tenido las mismas condiciones que las profesionales –sin protectores para la cabeza y 12 asaltos de tres minutos–.

Sin embargo, para la pelea del domingo, la Comisión de Boxeo del Estado de Florida (FSBC) confirmó a CNN que se considerará un combate de exhibición porque no está sancionado por el organismo. La FSBC también confirmó que no proporcionará jueces para el evento, pero sí un árbitro. Ambos peleadores usarán guantes de 12 onzas y habrá un total de ocho rondas de tres minutos.

Esto ha resultado en algunos nocauts en la primera ronda, en particular el nocaut en la segunda ronda de Jake Paul sobre el exjugador de la NBA Nate Robinson, cuyas imágenes se volvieron virales en las redes sociales después.

Los riesgos de seguridad de permitir que estos peleadores no entrenados lo hagan con fuerza y violencia tiene a una sección de fanáticos del boxeo, que incluye a Phelps, cuestionándose si esta es una buena idea o si se debería implementar medidas más estrictas para proteger a los peleadores.

Y para la próxima pelea del 6 de junio, Silver cree que hay muchos riesgos involucrados cuando se trata de dejar que los dos se enfrenten en el ring.

«Si este Logan Paul de más de 90 kilogramos, si Mayweather está distraído o algo así y se aleja y golpea a Mayweather en la cabeza… hay riesgo ahí», dijo.

«Si [Mayweather] realmente está en forma, detendría a Logan Paul en una ronda. No me importa si pesa más de 22 kilogramos (50 libras); todavía está lo suficientemente cerca de sus días de pelea como para lastimar a este tipo. Y si realmente lanza golpes, a pesar de que pesa 70 kilogramos o lo que sea que pese para esa pelea, es un expeleador profesional.

«Y si clava a este tipo con golpes, no será fácil derribarlo porque es un tipo grande. Entonces, si esta es una pelea legítima, tendrá que golpear, a menos que Logan Paul tenga la mandíbula de cristal, tendrá que golpearlo muchas veces en la cabeza, un par de golpes al cuerpo, para derribarlo».

Entonces, después del rápido aumento de estos lucrativos combates de cuasi boxeo, ¿cuál es el poder de permanencia, el juego final? Según Silver, se reducirá al dinero. «Si los fanáticos se disgustan y dicen: ‘No estamos interesados, no vamos a pagar por esto’, entonces los parámetros cambiarán».

«Pero no veo que cambie… depende de la economía».