Más de 150 sismos han sacudido la frontera entre California y México, y el más grande fue de 5,3

(CNN) — Más de 150 pequeños sismos se registraron este sábado en un área rural cerca del lago Salton (Salton Sea, en inglés) en el sur de California, y el más grande tuvo una magnitud de 5,3 dijo a CNN un sismólogo del Servicio Geológico de EE.UU.

«Ha habido 152 sismos midiendo todas las magnitudes», afirmó el sismólogo Paul Caruso, hablando por teléfono desde Golden, Colorado.

Caruso indicó que el área no está densamente poblada y que se sabe que tiene «enjambres en el pasado».

Un equipo de CNN en el condado de Orange informó que no sintieron ninguno de los sismos.

Los sismos, que variaron de entre 2,5 a 5,3 de magnitud, ocurrieron en Calipatria, justo al sur del lago Salton a lo largo de la falla de San Andrés, según muestra el mapa del USGS.

Calipatria está a unos 48 kilómetros al norte de la frontera con México y a unos 225 kilómetros al este de San Diego.

Here’s how intense the shaking was for people closest to the epicenter: pic.twitter.com/eHk9y1c8t7

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 5, 2021

Dos sismos de magnitud 5,9 sacudieron al Océano Pacífico a aproximadamente 143 y 157 kilómetros al oeste de la ciudad costera de Gold Beach, Oregon, después de la 1 a.m. PT del viernes, informó el USGS.

Al menos cuatro sismos que varían en magnitudes de 3,9 a 5,9 ocurrieron en esa área en las últimas horas, según el USGS.

1 de 10

| Estos han sido los 10 terremotos más mortales del mundo: 70.000 personas murieron –o se presumieron muertas– el 31 de mayo de 1970, cuando un terremoto de magnitud 7,9 sacudió Chimbote, en Perú.

2 de 10

| Las 72.000 personas que murieron durante el terremoto de magnitud 7,2, que vivió Messina (Italia) el 28 de diciembre de 1908, sumaban más del 40% de la población de la ciudad. El sismo causó un tsunami y se sintió en toda Sicilia.

3 de 10

| 86.000 personas murieron el 8 de octubre de 2005, cuando un terremoto de magnitud 7,6 golpeó el norte de Pakistán. El mayor daño ocurrió en partes de Cachemira, donde aldeas enteras fueron destruidas.

4 de 10

| El terremoto de magnitud 7,9, que sacudió el este de Sichuan (China) el 12 de mayo de 2008, acabó con la vida de 87.587 personas y se sintió en partes de Bangladesh, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

5 de 10

| Una estatua del expresidente de Turkmenistán Saparmurad Niyazov se encuentra frente al monumento que hay en Ashgabat por el terremoto del 5 de octubre de 1948, que con una magnitud de 7,3 acabó con la vida de 110.000 personas. Prácticamente todos los edificios de ladrillo de la ciudad se derrumbaron.

6 de 10

| Un terremoto de 7,9 en el área de Tokio-Yokohama de Japón mató a 142.800 personas. El sismo, que ocurrió el 1 de septiembre de 1923, causó tormentas de fuego y un tsunami.

7 de 10

| Se estima que 200.000 personas murieron cuando un terremoto de 7,8 grados sacudió el distrito Haiyuan, China, el 16 de diciembre de 1920. En la imagen, los musulmanes rezan frente a una mezquita en Haiyuan en 2007.

8 de 10

| 227.898 personas murieron el 26 de diciembre de 2004, cuando un terremoto de magnitud 9,1 golpeó a Sumatra. Este fue el tercer terremoto más grande que se ha medido desde 1900. Casi dos millones de personas se desplazaron del lugar por el sismo y el tsunami que causó.

9 de 10

| El 27 de julio de 1976, un terremoto de magnitud 7,5 causó la muerte de unas 242.769 personas en Tangshan, China. Los cálculos no oficiales consideran una cifra mucha mas alta, que quizás fue de 655.000 muertes.

10 de 10

| Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió a Haití el 12 de enero de 2010. Las estimaciones oficiales sitúan el número de muertos en 316.000 personas, pero otras cifras sugieren que hubo menso víctimas: tal vez una 230.000 o menos. Más de un millón de personas se desplazaron.

Alta Spells de CNN contribuyó a este reportaje