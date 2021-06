¿Qué son las “stock meme” (acciones meme)?

Noticias CNN

(CNN Español) — Para empezar, las “stock meme (acciones meme)» son uno de los mejores ejemplos de la influencia de la cultura popular en los mercados financieros.

Es así que en este año los inversionistas han sido tocados por el fenómeno de las “stock meme” que ha llevado a muchos a ganar o a perder.

El fenómeno, que surgió en las plataformas de inversionistas “aficionados” ha escalado a influir en las cotizaciones de las acciones de al menos 5 compañías.

Como ejemplo de la fuerza de las meme, los precios de acciones, como GameStop, llegaron a aumentar 600% en una semana debido a que muchos inversionistas las compraron tras los comentarios en los chats de plataformas, como Reddit, y en las redes sociales.

Por ello, aquí te contamos el origen de las “stock meme”.

¿Qué son las «stock meme»?

Las “stock meme” son valores de empresas que han aumentado su precio debido a los comentarios en plataformas de negociación de inversionistas individuales o por convertirse virales en las redes sociales.

Las recomendaciones de compra propician que muchos inversionistas individuales las adquieran lo que aumenta su precio.

¿Cuándo surgieron las acciones meme?

Fue en enero pasado cuando los inversionistas minoritarios que comparten información y comentarios en el chat WallStreetBets de la plataforma Reddit se dieron cuenta de cómo las acciones de GameStop, un minorista de videojuegos, eran objeto de atracción de los fondos de cobertura.

Estos fondos, realizan operaciones en corto, es decir, piden prestado acciones de una empresa y las venden, con la esperanza de volver a comprarlas a un precio más bajo y quedarse con la diferencia. Pero si el precio sube drásticamente, estos inversores se ven obligados a volver a comprar para limitar sus pérdidas, lo que alimenta aún más un repunte. Esto es lo que se conoce como short squeeze.

Es una pelea de David contra Goliat.

Un ejemplo

Mientras los inversionistas minoritarios hacían comentarios en los chats de las plataformas transaccionales, como Robinhood, otros publicaban los memes en redes sociales, como Twitter, siguiendo la compra de acciones de empresas que son objeto de operaciones en corto.

There’s this high tech firm called GameStop pic.twitter.com/lE5J2ZcXWG

— genz (@genz75) January 27, 2021

GameStop sitting amongst Tesla and Amazon after reddit users make it a Fortune 500 company pic.twitter.com/AVUtcjs6gl

— Jordan Deeb (@Jordan_Deeb) January 27, 2021

¿Qué efectos provocan?

Una vez que los inversionistas se dieron cuenta de las operaciones de los fondos de cobertura sobre GameStop, comenzaron a comprar acciones de la minorista de videojuegos lo que las llevó a un aumento de su precio de 1.625% tan solo en enero.

Así, los fondos de cobertura que apostaron contra GameStop y otras acciones favorecidas por Reddit se vieron obligados a tomar medidas para contrarrestar sus pérdidas.

Pero los precios se ajustan

Las cotizaciones de las “stock meme” se disparan cuando el frenesí de los inversionistas minoristas aumenta las órdenes de compra, pero nada es para siempre.

Así vemos las acciones de AMC, una cadena de cines, que nuevamente fueron impulsadas por las compras de inversionistas minoristas aumentaron 120% en tres días, pero cayeron 20% un día después.

Un movimiento similar ocurrió con las acciones de GameStop en febrero, después de días calientes.

¿Qué dicen las autoridades?

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó a audiencia testimonial a los CEO de empresas como Robinhood, Reddit y Melvin Capital.

Robinhood fue duramente cuestionada por los legisladores debido a que a finales de enero suspendió las transacciones de las acciones de GameStop ante la alta demanda.

Con información de Allison Morrow, Jazmin Goodwin, Matt Egan y José Manuel Martínez