“In the Heights” una historia de “sueñitos” de latinos en Nueva York

Noticias CNN

(CNN Español) — Después de un año de espera, la cinta “In the Heights” (“En el barrio”) llega a las pantallas grandes cargada de sueños, música, bailes y sabor latino al máximo.

Con las actuaciones de Anthony Ramos, Leslie Grace, Melissa Barrera, Corey Hawkins y su creador, Lin-Manuel Miranda, entre otros grandes nombres, «In the Heights» cuenta la historia de la comunidad hispana que vive en el barrio neoyorkino de Washington Heights.

Zona Pop CNN habló con la actriz mexicana Melissa Barrera, quien, desde su casa en Los Ángeles, no podía contener la emoción de haber participado en esta cinta.

La actriz mexicana Melissa Barrera decidió dejar México para ir a Estados Unidos y buscar su «sueñito» (Foto Warner Bros. Brothers)

Melissa Barrera, una mexicana que llegará muy alto

A sus 30 años, Melissa ha tenido grandes oportunidades laborales. Participó en las series «Perseguidos» en el 2016 y «Club de Cuervos» en 2017. En cine trabajó en las cintas «El hotel», «Sacúdete las penas» y «Dos veces tú».

Zona Pop

¿En qué te pareces a tu personaje?»

Melissa Barrera

«Yo soy de Monterrey y me fui porque pensé que, si quería ser actriz, debía irme a lo mejor y fue cuando decidí irme a Nueva York y dejar Monterrey. Después me fui a la Ciudad de México a trabajar y desde entonces, estoy buscando en donde están las oportunidades, como mi personaje Vanessa».

View this post on Instagram

A post shared by In The Heights (@intheheightsmovie)

¿De qué trata «In the Heights» ?

La historia gira en torno a los personajes hispanos que viven en el barrio de Washington Heights en la isla de Manhattan durante 3 días, incluido el 4 de julio.

Rodeados de olor a cafecito caliente, los largos días en la piscina de verano, los raspados o piraguas de sabores, como chita y mamey, y la música que representa todo para los latinos, son solo algunos elementos que rodean esta historia.

Usnavi (Anthony Ramos), el protagonista, sueña con algún día poder tener su propio bar en República Dominicana, su lugar de origen. Vanessa (Melissa Barrera), amor platónico de Usnavi, busca dejar atrás su vida en el barrio de Washington Heights y mudarse al barrio de moda: el West Village.

Benny (Corey Hawkins) y Nina (Leslie Grace) no pueden esconder más el amor que sienten el uno por el otro.

Todos los personajes tienen «sueñitos» ¿Quién logrará cumplirlos?

Benny (Corey Hawkins) y Nina (Leslie Grace) deberán pelear por su amor y su futuro. (Foto Warner Bros. Pictures)

Lin-Manuel Miranda: Un ejemplo a seguir por su sencillez

Mencionar hoy en día el nombre de Lin-Manuel Miranda es hablar de creatividad, triunfo y sencillez. Escribió «In the Heights» cuando estaba en la preparatoria y, unos años más tarde, en 2008, la estrenó en Broadway en el Teatro Richard Rodgers.

Quienes han trabajado con él solo tienen palabras positivas. Vanessa era una fan antes de conocerlo y trabajar juntos: «No te puedo explicar lo fan que era de Lin-Manuel… Y estar frente a él, me quedé en shock la primera vez que lo conocí».

«Es tan generoso y amoroso y estaba como niño chiquito al ver que se estaba haciendo una película de su musical. Tiene un aura superbonita, así que te relajas mucho y te inspira mucho al ver lo mucho que trabaja», añade.

Los latinos somos humanos y compartimos sueños

«In the Heights» muestra la unión familiar latina, el respeto que existe por los mayores, la alegría con la que se vive el día a día y como es que esta comunidad se apoya «en las buenas y en las malas».

Para Melissa, la cinta es una reivindicación de los latinos ante Hollywood: «Lo más importante para mí es vernos a los latinos de una manera positiva porque por muchos años hemos sido castigados por Hollywood. Siempre nos ponen en papeles con connotaciones que no son positivas y violentas».

«El ser parte de una cinta que hable de la comunidad y como juntos somos más fuertes y como nos levantamos los unos a los otros con mensajes increíbles para que todo el mundo los vea y entiendan que los latinos somos humanos y compartimos sueños y frustraciones que todo el mundo tiene. Es una historia muy universal», añade la actriz y cantante mexicana.

Los personajes de Carla (Stephanie Beatriz), Daniela (Daphne Rubin-Vega) y Cuca (Dascha Polanco), dan el toque divertido a la cinta. (Foto Warner Bros. Pictures)

¿Quién es quién?

Usnavi – Anthony Ramos

Nina – Leslie Grace

Benny – Corey Hawkins

Vanessa – Melissa Barrera

Daniela – Daphne Ruben-Vega

Kevin – Jimmy Smiths

Abuela Claudia – Olga Merediz

Mr. Piragüero – Lin-Manuel Miranda

Si te gustan los musicales, esta es una excelente adaptación de la versión musical que se presentó en Broadway. Verás grandes números musicales con coreografías deslumbrantes. voces de primer nivel y te darás cuenta de que los «sueñitos» si pueden convertirse en realidad.

Hay más sorpresas por descubrir que no te las diremos.

«In the Heights» o «En el Barrio» se estrena en Estados Unidos el jueves 10 de junio y llega a toda Latinoamérica el viernes 17 de junio.

Suscríbete y escucha gratis Zona Pop CNN

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast.

En dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn.

También nos puedes encontrar en Spotify, en Deezer Latino y en iHeartRadio.