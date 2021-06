Bad Bunny da a conocer nuevo sencillo, «Yonaguni», y causa furor al cantar en japonés

Noticias CNN

(CNN Español) — Bad Bunny sigue sorprendiendo a sus seguidores. El puertorriqueño dio a conocer este viernes su nuevo sencillo «Yonaguni», en el que canta algunas frases en japonés.

«Yonaguni» es el segundo tema que Benito Martínez —nombre de pila del intérprete— da a conocer en 2021. El primero fue «100 millones» junto a Luar La L.

El video de «Yonagui» ha escalado posiciones en YouTube hasta convertirse en uno de los más trending en esa plataforma.

¿Por qué Bad Bunny habla de una isla japonesa?

El sencillo habla de un hombre que extraña terriblemente a la mujer que aún ama. En la letra, se hace referencia a Yonaguni, una isla al sur de Japón, conocida también por sus ruinas submarinas.

«Dime dónde tú está’, que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, oh

Aunque sé que no debo,

ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo,

ey Dime dónde tú está’,

que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey»

Según la página Genius.com, en donde se analiza el significado detrás de letras de canciones, Bad Bunny usa esta remota isla japonesa como una «metáfora» para describir lo mucho que desea a la mujer protagonista del tema.

«Llegarle hasta Yonaguni en la invitación que le hace a la mujer, ya que en otras palabras, Benito le está diciendo a la mujer que su deseo por ella es tal, que está dispuesto a ir a uno de los lugares más remotos de la tierra con tal de estar con ella y poder al fin consumar su relación», indica la página.

Según la Oficina Nacional del Turismo Japonés, la isla Yonaguni es una de las más difíciles de llegar por lo remoto y las limitadas opciones de transporte.

La respuesta del público a «Yonaguni»

El sencillo entró en la tarde del viernes al top 10 de ventas diarias de iTunes en Estados Unidos, según la página kworb.net.

También es número uno en iTunes en República Dominicana y México.

En Apple Music, el sencillo alcanzó el primer lugar en los siguientes países:

Belice

Chile

República Dominicana

Honduras

Nicaragua

Panamá

En Spotify, aún se desconoce qué lugar de las listas globales ocupa el tema.