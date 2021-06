Cómo invertir en las ofertas públicas de venta (OPV)

Noticias CNN

(CNN) — Roblox. Doordash. Bumble. Airbnb. Coinbase. La lista de empresas que han salido a bolsa el último año es interminable.

El resultado ha sido una bonanza de ofertas públicas de venta (OPV) en Wall Street que no ha mostrado signos de que se detendrá pronto.

Hasta el momento hubo 475 OPV en Estados Unidos en 2021, según Dealogic. Esa cifra ya supera las 457 OPV que tuvieron lugar en 2020. Y hay otras OPV programadas en el horizonte, incluidas las de Instacart, Robinhood y Epic Games.

El frenesí de las OPV también ha dado lugar a una serie de máximos históricos y debuts que rompieron récords en el mercado de valores.

«Las OPV son indudablemente emocionantes, a menudo involucran empresas llamativas y de moda, y a veces la oportunidad representa una posibilidad de entrar en la planta baja de una empresa que está pronta para un gran crecimiento en el futuro», dijo Liz Young, directora de estrategia de inversión en la compañía de fintech SoFi. «Sin embargo, definitivamente existe un riesgo», aclaró.

¿Cómo puedes comenzar a invertir en una OPV? Esto es lo que debes saber:

¿Qué es una OPV?

Una oferta pública de venta es cuando una compañía ofrece acciones al público por primera vez en una bolsa de valores. Vender acciones al público le permite a la empresa tener más acceso a capital.

¿Cómo funciona una oferta pública de venta?

Una compañía privada que busca salir a bolsa en general trabaja con una aseguradora, generalmente un banco de inversión, que compra todas las acciones disponibles a un precio fijo y luego las revende al público. También apoyan el proceso de registro de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) preparando un prospecto antes de la OPV. El prospecto es un informe de divulgación financiera que describe los riesgos y oportunidades de una empresa que busca salir a bolsa. También incluye más información sobre la compañía, los valores y la oferta a los posibles inversores.

La SEC debe aprobar la oferta antes de que la compañía pueda realizar la oferta pública de venta.

Hay otras formas diferentes en que las empresas pueden salir a bolsa:

Una cotización directa: en una oferta pública directa o cotización directa, la compañía cotiza directamente en las bolsas y vende las acciones existentes al público de manera inmediata y sin la asistencia de una aseguradora o banco de inversión. Las cotizaciones directas permiten a las empresas cotizar en bolsa sin hacer el proceso de la OPV. Algunas compañías prefieren este método ya que normalmente tiene como resultado más dinero por acción que una OPV tradicional. Palantir y Asana son solo dos ejemplos de compañías que siguieron la ruta de cotización directa.

Una Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en inglés): este método se ha vuelto cada vez más popular en el último año. Una SPAC se forma cuando un grupo de inversores crea una empresa fantasma que cotiza en una bolsa de valores. La compañía, a la que se hace referencia como «firma de cheque en blanco», luego busca fusionarse con una empresa privada para ayudarla a recaudar dinero más rápido de lo que habría podido a través de una OPV. Virgin Galactic y DraftKings son dos ejemplos de alto perfil de empresas que se han unido recientemente a la locura de las SPAC.

Haz los deberes antes de invertir en una oferta pública de venta

Antes de invertir en una OPV o una SPAC, asegúrate de hacer la diligencia debida aprendiendo todo lo que puedas sobre la empresa.

Esto puede ser desafiante, ya que las compañías privadas no están sujetas a los mismos requisitos de presentación de informes que las que salieron a bolsa y en general no divulgan información financiera ni de otra índole.

Sin embargo, las compañías que planean salir a bolsa a través de la OPV en una bolsa estadounidense, como el New York Stock Exchange o el NASDAQ, deben presentar un formulario S-1 a la SEC, que incluye más información sobre el equipo de la empresa, el mercado objetivo, las finanzas, el rango de precio de las acciones que se prevé y el número de acciones que se emitirán. Puedes buscar estos formularios en el sitio web de la SEC.

Una vez que hayas seleccionado las posibles OPV en las que te gustaría invertir, lee la presentación del prospecto S-1 de la empresa y busca detalles sobre las finanzas, la valoración, la razón por la que la empresa sale a bolsa y el uso de los fondos.

«Las OPV son inversiones intrínsecamente riesgosas», dijo Young. «Los inversores interesados definitivamente deberían leer el prospecto de la empresa y buscar una aseguradora sólida y establecida», agregó.

Otra información de la empresa que tal vez quieras examinar incluye quiénes son los competidores y las actualizaciones o comunicados de prensa, que pueden proporcionar datos sobre los accionistas y el modelo de negocio actuales. Estos elementos también pueden ayudarte a evaluar el potencial de crecimiento en el futuro como empresa que cotice en bolsa.

Encuentra un corredor

Los requisitos para invertir en una OPV tradicional pueden variar de un corredor a otro.

«Normalmente, invertir en una OPV antes de que coticen en las principales bolsas de valores ha estado limitado a inversores institucionales y personas con un patrimonio neto muy alto», dijo Young. Sin embargo, recientemente algunas empresas han dado acceso a las OPV a inversores promedio.

Por ejemplo, Fidelity exige activos que se puedan invertir que van desde al menos US$ 100.000 a US$ 500.000 para participar en una OPV. Pero otros corredores, como SoFi, exigen un mínimo de solo US$ 3.000 para participar en una OPV.

Cuando se los habilita, los inversores pueden presentar una oferta y solicitar una serie de acciones. La solicitud es más una indicación de interés que una garantía. El día antes de que la OPV llegue al mercado, se notificará al inversor y se le dará la oportunidad de hacer un pedido de acciones.

Invierte apenas llegue a la bolsa

Si no cumples con los requisitos de elegibilidad o no puedes invertir antes de que una OPV llegue a la bolsa, puedes hacerlo una vez que de hecho salga a bolsa. Los corredores en línea como Robinhood, Webull, Public y TD Ameritrade te permiten comprar y vender acciones de OPV tal como harías con cualquier otra acción en la bolsa minutos después de que empiecen a cotizar. En algunos casos las acciones empezarán a subir de manera inmediata, por lo que tal vez no puedas comprar al precio de la OPV.

«No hay garantía de que una acción continúe cotizando a su precio de oferta pública de venta o por encima una vez que comience a cotizar en una bolsa de valores pública», dijo Robert Beauregard, portavoz de Fidelity. «Dicho esto, la razón por la que la mayoría de la gente invierte en OPV es por la oportunidad de invertir en la empresa relativamente temprano en su ciclo de vida y beneficiarse del potencial crecimiento futuro».

