El certificado digital de covid-19 de la Unión Europea estará abierto a los viajeros internacionales de países no pertenecientes a la UE

(CNN) — El certificado digital de covid-19 de la UE para viajar estará disponible para los viajeros internacionales no pertenecientes a la UE, incluidos los de Estados Unidos, siempre que los Estados miembros acepten una prueba de vacunación, un resultado negativo en las pruebas o la recuperación de la infección por covid-19, según declaró el miércoles un portavoz de la Comisión Europea a CNN.»Actualmente, si eres estadounidense y no vives en la UE, podrías obtener el certificado si solicitas a las autoridades nacionales de un Estado miembro que te lo concedan basándose en alguna prueba de que has sido vacunado o te has sometido a una prueba reciente de covid», dijo el portavoz con conocimiento de la política.

Sin embargo, advirtió que esa decisión correspondería a cada Estado miembro.

El portavoz también dijo que la Comisión de la UE estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre un certificado covid-19 nacional que los estados de la UE podrían aceptar como equivalente.

La Comisión Europea anunció este martes en un comunicado de prensa que siete países europeos, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia, habían empezado a expedir certificados digitales covid-19 de la UE para viajar dentro del bloque.

El sistema entrará en vigor a partir del 1 de julio, pero los Estados miembros pueden empezar a utilizarlo de forma voluntaria, según la Comisión.

El certificado fue propuesto en marzo por el bloque para reanudar los viajes internacionales seguros dentro de la UE este verano boreal.

«Será gratuito, seguro y accesible para todos. Disponible en formato digital o en papel, será una prueba de que una persona ha sido vacunada contra el covid-19, tiene un resultado negativo en las pruebas o se ha recuperado de una infección», dijo el martes la Comisión de la UE.

«Es importante que durante las próximas semanas todos los Estados miembros concreten plenamente sus sistemas nacionales de expedición, almacenamiento y verificación de certificados, de modo que el sistema funcione a tiempo para la temporada de vacaciones», dijo la comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, en el comunicado de prensa.