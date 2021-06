Adolescente se queda dormido en un Airbnb repleto de policías

Noticias CNN

(CNN)– Tres funcionarios de la Oficina del sheriff de Montana se despertaron con un invitado inesperado en la casa que alquilaban en Milwaukee: un adolescente que no había sido invitado y que había terminado en la casa equivocada, dijo uno de los ayudantes a CNN.Los agentes se estaban hospedando en un Airbnb mientras asistían a una sesión de entrenamiento en Wisconsin, dijo el vicesheriff Charles Pesola a CNN.

Pesola, del condado de Flathead, Montana, grabó el encuentro y publicó el video en TikTok, donde ya tiene más de 183.000 likes.

«El sujeto entró en la casa en medio de la noche», dijo uno de los ayudantes mientras giraba la cámara hacia el adolescente.

«Este tonto encontró el único Airbnb en todo el centro de Milwaukee, Wisconsin, repleto de policías», dijo Pesola en el TikTok. «Se despertó esposado».

Pesola dijo que él y los otros dos vicesheriffs volvieron al Airbnb en diferentes momentos de la noche del jueves. Todos escucharon un ruido en la noche y asumieron que era uno de los otros, dijo a CNN.

Hubo un breve momento de confusión cuando se despertaron para prepararse para su evento de entrenamiento el viernes por la mañana, dijo Pesola a CNN. Se dieron cuenta de que su cronología no cuadraba y vieron que una de las puertas se había quedado abierta.

Los tres buscaron en la casa y Pesola dijo que su compañero encontró a un joven dormido en una habitación. Añadió que el adolescente parecía estar bajo los efectos del alcohol.

Los viceshariff detuvieron al joven por razones de seguridad, ya que no sabían de dónde procedía o si estaba involucrado en un asunto policial más amplio, y llamaron a la policía local, dijo Pesola a CNN.

«No, es la primera vez que me pasa. Sin embargo, me he despertado en otros lugares», dice el joven a los agentes en el video.

El sargento Efraín Cornejo, del Departamento de Policía de Milwaukee, dijo que los agentes no querían presentar cargos.

Pesola dijo a CNN que el joven no les dio ningún problema y que entendió la gravedad de la situación.

«No bebas demasiado», dijo Pesola. «Esa es la moraleja de la historia».