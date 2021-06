¿Por qué se celebra el Mes del Orgullo LGBT en junio? Zona Pop te lo dice…

Noticias CNN

(CNN Español) – Cada año, el mes de junio se vuelve el más colorido, con fiestas alrededor del mundo, con la unión de una comunidad en específico y la búsqueda de diversos derechos. Y no lo decimos porque sea un mes de carnavales con papelillos de colores como en Río de Janeiro, Nueva Orleans o Veracruz.

Es el mes del orgullo LGBT. Esto es lo que necesitas saber

Nos referimos al mes del orgullo LGBT, y es por eso que el episodio #15 del viernes 30 está dedicado a esta celebración.

Para escuchar el reporte de Merino desde la marcha del orgullo en Ciudad de México, adelanta el episodio hasta el minuto 12:00. Para escuchar la entrevista con el actor y animador venezolano, Pastor Oviedo, ve hasta el minuto 37:00. Para escuchar la entrevista con ‘La Súpermana’, puedes ir hasta el minuto 50:50.

Comencemos diciendo qué significan estas cuatro letras: LGBT: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales. Y aunque en la actualidad se han añadido las letras I (Intersexual), T (Transexual, Travesti y Transgénero), Q (Queer) y A (Asexual), en el mundo se hace referencia a la comunidad LGBT.

Pero, ¿sabes por qué junio es el mes en el que esta comunidad se manifiesta en las calles de diversas ciudades del mundo?

Tenemos que retroceder en el tiempo a la década de los cincuenta y sesenta en Estados Unidos, años en los que la sociedad estadounidense tenía diversos grupos enfrentándose a las autoridades, desde el movimiento hippie, la lucha de los derechos de la comunidad negra y la comunidad homosexual hasta los grupos en contra de la guerra de Vietnam.

El barrio Greenwich Village en Manhattan, era conocido por ser un barrio bohemio y con varios clubs para la comunidad gay, conformada por homosexuales, Drag Queens, travestis y hombres prostitutos.

A pesar de que existían varios de estos bares, había uno -el más conocido- de nombre Stonewall Inn, que fue construido por tres miembros de la mafia local con una inversión de 3.500 dólares.

La noche del 28 de junio de 1969, comenzaron los disturbios en este bar entre la policía y la comunidad gay y se prolongaron por 3 días más.

Al año siguiente, para recordar estos eventos, se celebró la primera marcha del orgullo gay del mundo en Nueva York.

Ya que tenemos estos dos antecedentes, significado de LGBT y la historia de la marcha del orgullo, tenemos que decir que, en la actualidad, el objetivo principal en todo el mundo es el de enviar un mensaje de que la comunidad LGBT -y todas las letras anexas-, se merece respeto, aceptación y tener los mismos derechos que la comunidad heterosexual.

El origen de la bandera de gay se remonta a 1978 cuando la organización de la marcha del orgullo gay en California pidió al artista Gilbert Baker diseñarla y que representara a la comunidad LGBT en Estados Unidos.

Según se dice, la bandera del arcoíris, está inspirada en la canción ‘Over the Rainbow’ de Judy Garland, de la cinta ‘El Mago de Oz’.

En un principio, tenía 8 franjas de colores, representativos de características de la comunidad:

Rosa: Sexualidad

Rojo: Vida

Naranja: Salud

Amarillo: Luz del sol

Verde: Naturaleza

Turquesa: Magia

Azul: Serenidad

Violeta: Espíritu

Sin embargo, unos años más tarde, se decidió quitar los colores rosa y turquesa y así quedar en 6 franjas.

El pasado 16 de junio, la ciudad de Filadelfia celebró su marcha del orgullo y en el evento More Color, More Pride, organizado por el gobierno local y el comité de la marcha LGBT, se decidieron añadir dos nuevos colores: negro y café que buscan incluir a dos sectores importantes de la población, los negros y los latinos.

Este año, Madrid fue la capital LGBT del mundo. El evento WorldPride Madrid 2017 celebró el mes del orgullo con colores, deportes, música y siete escenarios en torno al céntrico barrio de Chueca.

De acuerdo a sus organizadores, en el 2017 se busca hacer hincapié en que España tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo referente a la igualdad de derechos para la comunidad LGTB.

La marcha del #WorldPride2017 ha disfrutado con los colores y sabores de #Skittles #WorldPrideMadrid is tasting the rainbow with @skittles

En Latinoamérica, el desfile del orgullo más grande es el que se lleva a cabo en São Paulo, y es considerado uno de los más extensos del mundo.

Este año y de acuerdo a cifras de los organizadores, más de 3 millones de personas participaron a lo largo de la Avenida Paulista, la vía más emblemática de la ciudad.

En la marcha de la Ciudad de México, autoridades del gobierno afirman que la asistencia fue de más de 175.000 personas, mientras que el comité organizador asegura que la cifra fue de un millón de personas quienes marcharon a lo largo del Paseo de la Reforma, para culminar con un magno concierto en la plaza principal: El Zócalo, con tres cantantes, íconos gays: Alejandra Guzmán, Maite Perroni y Ana Victoria.

Durante esta marcha conversamos con Laura, una mamá orgullosa de su hijo homosexual, quien invitó a todos los padres de familia a externar su amor por sus hijos y que, en lugar de rechazarlos, se informen y no vivan en la ignorancia.

También entrevistamos a Jacqueline L’Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), quien nos habló sobre los logros, prejuicios y lo que hace falta entorno a los derechos de la comunidad LGBT.

También marchamos junto a Rubí, de la Asociación civil Closet de Sor Juana, que se encarga de luchar y promover los derechos humanos de las mujeres lesbianas. Por último, marchamos con dos chicas trans quienes orgullosas de sí mismas desfilaron con la frente muy en alto.

Pero no todo fue marcha y diversión, el animador y actor venezolano Pastor Oviedo nos contó si le afectó o no el haber hecho pública su orientación sexual.

Adolfo Voourdin, presidente del Circuito de la Diversidad Sexual en México (CIDISEX), nos habló de las actividades más recientes que están llevando a cabo ante autoridades en la Ciudad de México.

Y, ¿qué representa ser un ícono de la comunidad LGBT en México? Daniel Vives Ego, da vida al personaje La Súpermana y nos lo dice.

No podíamos dejar la música afuera, enumeramos los cinco himnos gays por excelencia ¿Quién ocupa el primer lugar?

Te invitamos a que escuches este especial dedicado al mes de la comunidad LGBT. Quizás conozcas a alguien, quizás formas parte de ella, o quizás estés de acuerdo con la inclusión y respeto de los derechos de esta comunidad.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.