Guía de entretenimiento para el verano boreal 2021: estrenos, finales de series y nuevos comienzos

Nueva York (CNN Business) — ¿Qué planes tienes para el verano? Damos una mirada a los próximos tres meses en la cultura pop, la política, los negocios, la tecnología y más.El verano boreal de 2021 es tiempo de vacunas y de dejar en casa la mascarilla, de estrenos en persona y de «vida pospandémica», aunque a ritmos diferentes para cada persona. Y los planes siguen evolucionando a medida que evoluciona el covid-19. «A medida que más personas se vacunan y la normativa gubernamental sobre el covid parece cambiar cada semana, las salas de conciertos y los teatros se esfuerzan por mantenerse al día y averiguar cuándo y cómo dar la bienvenida a las multitudes de las que dependen», escribió Adam Nagourney del diario The New York Times. El Hollywood Bowl, por ejemplo, está ahora en el «Plan C».

Ya sea el plan C o el D o el E, va a ser un verano de fiestas al estilo de los años 20 y de «mobs de TikTok». Es «el verano del reencuentro de Estados Unidos», como proclamó Jennifer Levitz del diario The Wall Street Journal. Esperemos que sea un «verano de juego» para los niños y un «verano de reconexión» para los adultos y un verano de salud para todos.

EE.UU.: expertos esperan un verano cercano a lo normal 0:50

Vamos con la agenda, los avances de las películas, las novedades editoriales y mucho más.

Estrenos, finales y nuevos comienzos

1 de junio: Inicia el «Mes del Orgullo». Conoce más sobre las celebraciones acá.

9 de junio: Inauguración del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York.

13 de junio: Comienza la Copa América en Brasil. Sigue aquí la cobertura.

14 de junio: «The Late Show with Stephen Colbert» vuelve a tener una audiencia completa en el estudio.

18 de junio: «The Obama Portraits» comienza una gira nacional en el Instituto de Arte de Chicago.

24 de junio: Transmisión del final de «Conan» en TBS.

27 de junio: Entrega de los premios BET.

3 de julio: Reapertura del Hollywood Bowl con Kool & the Gang.

6 de julio: «Shakespeare in the Park» vuelve al Central Park.

9 de julio: Llega a los cines «Black Widow«.

10 de julio: La Orquesta Sinfónica de Boston abre su temporada en Tanglewood, reanudando las presentaciones en directo «por primera vez desde marzo de 2020».

27 de julio: Comienzan los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio. Sigue aquí la cobertura.

29 de julio: Comienza en Grant Park el Lollapalooza, «uno de los primeros festivales de música de varios días de duración que regresa».

30 de agosto: Comienza el US Open en Queens.

2 de septiembre: Reestreno de «Hadestown» en Broadway, dos semanas antes de la reapertura general de la industria teatral de Nueva York.

2 de septiembre: Comienza el Festival de Música y Artes de Bonnaroo.

Tribeca será un momento especial

Tiene toda la pinta de ser un momento que diga «Nueva York está de regreso»: «In The Heights», la carta de amor de Lin-Manuel Miranda a Washington Heights, inaugurará el emblemático Festival de Cine de Tribeca el 9 de junio, dos días antes de su esperado estreno. Para hacer de él un acontecimiento aún más grande, el festival celebrará proyecciones en todos los distritos. «Tribeca está avanzando con un festival cada vez más presencial a medida que la ciudad sigue saliendo de las restricciones de la pandemia», informa Patrick Hipes de Deadline. «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» tendrá su estreno mundial el 11 de junio. El drama criminal de Steven Soderbergh «No Sudden Move» se estrenará el 18 de junio. Y hay muchos más…

La historia del regreso de Hollywood

Megan Thomas escribe: «A Hollywood le encantan las historias de recuperación y parece que la escena está preparada para una en el sector del entretenimiento este verano. Si el récord de taquilla de este fin de semana para la película «A Quiet Place II» y los anuncios de películas en las vallas publicitarias y en los laterales de los edificios a lo largo de Sunset Blvd. son una señal, es temporada de palomitas una vez más.

El fin de semana vi a familias haciendo fila frente al Teatro El Capitán en Hollywood Blvd. para ver ‘Cruella‘, una calle que ha permanecido fantasmal durante la mayor parte de la pandemia. Parece que Los Ángeles está despertando poco a poco…».

Así se transforma Emma Stone en Cruella de Vil 0:43

Fechas clave en los cines

11 de junio: «In the Heights».

18 de junio: «Luca», «The Hitman’s Wife’s Bodyguard» y «Peter Rabbit 2: The Runaway».

25 de junio: «F9.»

2 de julio: «The Forever Purge» y «Summer of Soul».

9 de julio: «Black Widow».

16 de julio: «Space Jam: A New Legacy».

23 de julio: «Hotel Transylvania: Transformania», «OLD» y «Snake Eyes: G.I. Joe Origins».

30 de julio: «Jungle Cruise».

6 de agosto: «The Suicide Squad».

13 de agosto: «CODA», «Free Guy» y «Respect».

20 de agosto: «Reminiscence» y «Cryptozoo».

27 de agosto: «Candyman» y «The Beatles: Get Back».

Y eso es tan solo una muestra de las películas que llegarán a los cines este verano. (Algunas se podrán ver en streaming al mismo tiempo). Consulta The AP y Rotten Tomatoes para ver las listas completas.

Estrenos en streaming

Además de estrenos específicos como «In The Heights» y «Black Widow«, hay muchos eventos en streaming en el calendario. Lisa Respers France tiene una guía de streaming para junio aquí.

Algunas fechas:

7 de junio: segunda temporada de «Ms Fisher’s Modern Murder Mysteries» en AcornTV.

9 de junio: «Loki» en Disney+.

17 de junio: Retorno de «iCarly» en Paramount+.

30 de junio: «America: The Motion Picture» en Netflix.

2 de julio: «The Tomorrow War» en Amazon Prime Video y la primera entrega de la «Fear Street Trilogy» en Netflix.

23 de julio: «Masters of the Universe: Revelation» en Netflix y la segunda temporada de «Ted Lasso» en Apple TV+.

18 de agosto: » Nine Perfect Strangers» en Hulu.

Lo más destacado del deporte mundial

La Eurocopa comienza el 11 de junio… el Tour de Francia comienza el 26 de junio… el Campeonato de Wimbledon vuelve el 28 de junio… Las finales de la NBA comienzan el 8 de julio… y los Juegos Olímpicos de Tokio están programados para comenzar el 23 de julio, a pesar de las muchas reservas sobre los planes olímpicos. La pretemporada de la NFL comienza con el partido del Salón de la Fama entre los Steelers y los Cowboys el 5 de agosto. Los Juegos Paralímpicos están programados para comenzar el 24 de agosto.

¿Qué podría pasar si se cancelan los Juegos Olímpicos de Tokio?

Algunos de los nuevos libros de este verano boreal

Entre los nuevos títulos de no ficción de esta semana se encuentran «Kennedy’s Avenger«, de Dan Abrams; «The Engagement: America’s quarter century struggle over same-sex marriage»; «The Second: race and guns in a fatally unequal America», de Carol Anderson; «The profession«, de Bill Bratton; «How the word is passed: A reckoning with the History of Slavery Across America»; «The man I knew: the amazing story of George H. W. Bush’s post-presidency», de Jean Becker; y «We are what we eat: A slow food manifesto», de Alice Waters.

Las novedades de la próxima semana incluyen «The plague year: America in the time of covid», de Lawrence Wright, y «Life on the line: Young doctors come of age in a pandemic», de Emma Goldberg. Y sería negligente si no mencionara la flamante edición de tapa blanda de mi libro «HOAX», que también sale a la venta el próximo martes.

Esta es una mirada muy incompleta a otros títulos que saldrán a la venta este verano.

15 de junio: «Republic of detours: How the New Deal paid broke writers to rediscover America»; «Last best hope: America in crisis and renewal», de George Packer; y «Everything now: Lessons from the City-State of Los Angeles», de Rosecrans Baldwin.

22 de junio: «The storm is upon us», de Mike Rothschild, sobre QAnon.

6 de julio: «The Deadline Effect», de Christopher Cox; «Hatchet Man», de Elie Honig; y «This is your mind on plants», de Michael Pollan.

13 de julio: «An Ugly Truth», de Sheera Frenkel y Cecilia Kang, sobre Facebook; «Awakening», de Rachel B. Vogelstein y Meighan Stone, sobre #MeToo; y «American Marxism», de Mark Levin.

20 de julio: «The cult of We: WeWork, Adam Neumann and the great startup delusion», de Eliot Brown y Maureen Farrell.

27 de julio: La autobiografía de Ilhan Omar «This is what America looks like».

3 de agosto: » The cruelty is the point», de Adam Serwer.

17 de agosto: «Paradise: one town’s struggle to survive an American wildfire», de Lizzie Johnson.

Para más información, consulta la lista de LitHub. Y para otras listas, incluyendo títulos de ficción, visita TIME, Vulture o The NY Post.

Fechas clave de la industria de los medios de comunicación

Del 7 al 11 de junio: Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple 2021 (WWDC, por sus siglas en inglés).

Del 12 al 15 de junio: Feria de videojuegos E3

25 de junio: transmisión de los premios Daytime Emmy en la CBS y Paramount+.

Del 6 al 17 de julio: Festival de Cine de Cannes, aunque hay muchas «incertidumbres»

13 de julio: se anuncian las nominaciones a los Primetime Emmy

Del 23 al 25 de julio: por segundo año, las festividades de la Comic-Con se realizan desde casa.

Sorpresas del verano

Meghan Markle y el príncipe Harry darán la bienvenida a una niña en algún momento del verano.

Es probable que un gato se una a la casa de los Biden.

The New York Times podría llegar a un acuerdo con The Athletic. Axel Springer podría comprar Axios.

Es posible que se publique el informe sobre ovnis del Pentágono.

Eventos cerca de ti

A través de los medios de comunicación locales, aquí hay algunas recomendaciones de qué hacer para la gente en el Valle del Hudson de NY, los Hamptons, el área de DC, Chicago y la Bahía de San Francisco.

Notas y citas

— El diario The New York Times terminó el domingo su sección impresa «At Home» de la época de la pandemia con un mensaje esperanzador: «Vamos de salida». (NYT)

— Los museos del Smithsonian vuelven a abrir sus puertas de forma escalonada durante el verano. (WJLA)

— Los parques temáticos también están reabriendo y ampliando su capacidad, paso a paso. Robert Niles, editor de Theme Park Insider, dice: «Creo que veremos el regreso de la experiencia anterior a la pandemia más adelante en el verano». (WaPo)

— Los sitios de noticias más astutos lo tienen todo: Los Angeles Times, por ejemplo, tiene una lista de «20 festivales de música gloriosamente abarrotados, sudorosos y ruidosos» y «20 espectáculos para los que merece la pena quedarse en casa este verano«.

— Y aquí hay un consejo útil para terminar: «Antes de llenar tu calendario, tómate un momento para bajar el ritmo y agendar tiempo libre y no estructurado para rejuvenecerte y prepararte para la vida post-pandémica». (NYT)

