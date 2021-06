Eva Longoria y Mesut Özil se unen al grupo de propietarios del Necaxa, equipo de fútbol de México al que le iba ‘Don Ramón’ de «El Chavo del 8»

Noticias CNN

(CNN Español) — Los seguidores de «El Chavo del 8» seguro deben acordarse de una de las frases características de ‘Don Ramón‘: «¿Qué pasó? Yo le voy al Necaxa?». Pues ahora el equipo de fútbol que apoyaba el personaje interpretado por el actor Ramón Valdés tiene entre sus propietarios a otros personajes del mundo del espectáculo y del deporte.

La actriz y empresaria Eva Longoria anunció el martes en sus redes sociales que ahora forma del grupo de propietarios del club Necaxa.

Además de Longoria, el futbolista Mesut Özil, campeón del mundo con Alemania en 2014, también informó el martes que es uno de los propietarios del Necaxa.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY

Longoria y Özil no solo anunciaron su incorporación al grupo de propietarios del Necaxa, sino la incursión del equipo mexicano en una de las nuevas tendencias del mundo de la tecnología: el NFT (o token no fungible).

De acuerdo con ambas personalidades, se llevará a cabo una subasta para vender, vía NFT, una participación del 1% del club.

La compra del NFT «representa una participación del 1% en el Club Necaxa, la cual estará forjada en la cadena de bloques (tecnología blockchain) para siempre», explica el sitio web Necaxa NFT.

También, la página menciona que se trata de la primera participación accionaria basada en NFT para un equipo profesional en el mundo.

¿Qué son los NFT? Mira aquí todo lo que debes saber

Además de poseer el 1% del equipo, la compra del NFT del Necaxa «incluye muchas ventajas, como el acceso exclusivo a los miembros del equipo y a sus instalaciones, entradas para los partidos en casa y de visitante, el anillo de campeonato y artículos del club», según el sitio web.

En la página Necaxa NFT puedes registrarte para la subasta. Para poder aspirar al token no fungible, deberás pasar una evaluación para comprobar si eres inversionista y, junto a ello, tendrás que verificar tu identidad.

Entre otros nuevos propietarios del club Necaxa, se encuentran la actriz Kate Upton, el beisbolista Justin Verlander y el exbasquetbolista Shawn Marion.