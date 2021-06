Amazon anuncia las fechas del Prime Day 2021 en Estados Unidos y México

Noticias CNN

(CNN Español)– Amazon anunció que su evento anual de descuentos en línea se realizará el 21 y 22 de junio en Estados Unidos, México, España y otros países.

Prime Day normalmente ocurre a mediados del verano, aunque el año pasado se realizó en octubre, un retraso provocado por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, este año el Prime Day regresa a su programación habitual en casi todo el mundo con excepción de Canadá e India, en donde decidieron posponer el evento debido al gran impacto del covid-19 para enfocarse “en la seguridad de nuestros empleados y en apoyar a nuestros clientes y socios de venta”, se lee en un comunicado de prensa.

Amazon dará el banderazo a sus 48 horas de ofertas el 21 de junio a media noche PT (3:00 a.m. ET), evento que se extenderá hasta la medianoche del 22 de junio para miembros Prime en Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes, Turquía, España, Singapur, Arabia Saudita, Portugal, Países Bajos, México, Luxemburgo, Japón, Italia, Alemania, Francia, China, Brasil, Bélgica, Austria y Australia.

Amazon realizó su primer Prime Day en julio de 2015 para celebrar el vigésimo aniversario de la compañía, pero la compañía ha alargado su existencia, extendiéndolo oficialmente a dos días y ofreciendo ofertas semanas previas al evento.

De acuerdo con el gigante de comercio electrónico, el año pasado los miembros del servicio Prime —suscripción que tiene un costo anual de US$ 119— ahorraron más de US$ 1.400 millones durante el Prime Day. Por su parte, los vendedores registraron un récord de ventas superando los US$ 3.500 millones en todo el mundo.

Así les fue a los pequeños negocios en el Prime Day de Amazon

Al igual que el año pasado, Amazon apoyará a los pequeños negocios durante el Prime Day con una inversión de más de US$ 100 millones para promocionar a dichos negocios. Del 7 al 20 de junio la empresa de comercio electrónico ofrecerá un crédito de US$ 10 cuando los miembros gasten US$ 10 en productos y marcas de pequeñas empresas con sede en EE.UU. y España.

Este año, Amazon ofrecerá más de 2 millones de ofertas en las categorías de moda, hogar, electrónicos y más; así como beneficios para los servicios de entretenimiento de Amazon como Prime Video, Amazon Music y Prime Gaming.

Entre las categorías más populares en 2020 está hogar, electrónica, y nutrición y bienestar; y hablando específicamente de productos, la aspiradora robótica iRobot Roomba tuvo gran éxito en EE.UU. y en México, los focos inteligentes de la marca Lloyd’s y el desinfectante multiusos Lysol fueron algunos de los artículos más populares.

Amazon no es el único que estará ofreciendo grandes descuentos en Estados Unidos durante estas fechas, ya que Walmart y Target suelen contar con sus propios eventos especiales.