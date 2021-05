Lo que sabemos hasta ahora sobre la inmunidad de covid-19 y lo que significa para los potenciadores de vacunas

Noticias CNN

(CNN) — Desde el comienzo de la pandemia, los científicos han estado buscando comprender mejor la inmunidad al nuevo coronavirus. ¿Cuánto tiempo es inmune una persona después de tener covid-19, después de vacunarse o ambas cosas? ¿Y qué podría significar la inmunidad duradera para los potenciadores de vacunas?

Todavía es demasiado pronto para saberlo, pero los expertos están cada vez más cerca de descifrar el código.

¿Qué son los potenciadores de vacunas?

Lo que se sabe actualmente sobre los potenciadores de la vacuna contra el coronavirus sugiere que pueden ser necesarios en algún momento, pero cuándo, exactamente, aún no está claro, dijo el jueves el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. durante un Webinar del Proyecto de Educación y Equidad en Vacunas.

«Tendremos que ver dónde interactúa todo esto. ¿Es posible que necesitemos un refuerzo en algún momento? Sí. ¿Es probable? Sí. ¿Sabemos exactamente cuándo? No», dijo Marks. «Pero si tuviera que mirar mi bola de cristal, probablemente no sea antes, con suerte, de un año después de haber sido vacunado, para el adulto promedio».

Y, enfatizan los expertos, cualquier persona que esté completamente vacunada actualmente debe estar protegida. Pero la razón por la que la línea de tiempo para los potenciadores sigue sin estar clara es porque los científicos aún necesitan tiempo para recopilar los datos sobre cuánto tiempo puede durar la inmunidad contra el covid-19 en el futuro, y cómo tener en cuenta las variantes futuras.

Cuando una persona tiene «inmunidad», en general, eso significa que tiene protección contra una enfermedad. La inmunidad activa se puede adquirir mediante vacunación o infección. Su sistema inmunológico desarrolla anticuerpos inducidos por la vacunación o en respuesta a la infección, y cualquiera de las respuestas inmunitarias puede mantener una «memoria».

La inmunidad a menudo se mide por la presencia de anticuerpos, proteínas producidas por el sistema inmunológico para ayudar a combatir infecciones, en la sangre. Por lo general, se pueden determinar con una prueba de laboratorio. Pero los sistemas inmunológicos son mucho más que anticuerpos; involucran a una gran cantidad de jugadores, incluidas las células B, que producen anticuerpos, y las células T, que se dirigen a las células infectadas.

La investigación ha demostrado que tanto los anticuerpos como las células T podrían incluso reconocer infecciones de variantes de un patógeno, como las variantes emergentes de coronavirus que circulan en el mundo hoy en día, que, a pesar de diferencias clave que pueden hacer que se propaguen más fácilmente, tienen suficientes similitudes para ser reconocido por la memoria del sistema inmunológico.

E incluso si alguien se recuperó de una infección anterior y tiene una inmunidad natural, las vacunas pueden ayudar a estimular su memoria inmunológica.

Los fabricantes de vacunas están monitoreando la inmunidad

Actualmente, tres vacunas contra el coronavirus están autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos: la vacuna Pfizer / BioNTech de dos dosis para mayores de 12 años; la vacuna Moderna de dos dosis para mayores de 18 años; y la vacuna Johnson & Johnson de dosis única para mayores de 18 años.

Las tres empresas están investigando el posible uso de potenciadores.

Los fabricantes de vacunas han estado estudiando si la inmunidad que provocan estas vacunas puede disminuir durante largos períodos de tiempo, digamos, posiblemente después de un año o más, y si también protegen contra las variantes del coronavirus que podrían surgir y evolucionar.

Si es así, una persona vacunada podría necesitar una dosis de refuerzo de la vacuna para mantenerse protegida contra la cepa original del coronavirus y las variantes emergentes, algo similar a cómo se recomienda un refuerzo contra el tétanos cada 10 años, o se recomiendan diferentes vacunas contra la influenza cada año.

Cuando se trata de otros virus, un ataque de sarampión generalmente deja a una persona inmune de por vida. Lo mismo ocurrió con la viruela, antes de que el virus fuera erradicado en la década de 1970 mediante una campaña mundial de vacunación. La vacunación adecuada contra el sarampión y la viruela protege completamente contra la infección.

La inmunidad es diferente para los virus respiratorios y ahí entran los potenciadores de vacunas

Pero los virus respiratorios como la influenza y el coronavirus son más complicados. Las personas pueden contraer la gripe una y otra vez, y las vacunas contra la gripe generalmente brindan solo una protección parcial contra infecciones y enfermedades graves, ya que generalmente hay múltiples virus de la influenza circulando debido a mutaciones. Sin embargo, el coronavirus tiene una tasa de mutación más lenta que la influenza.

Aún así, a los médicos les preocupa que el coronavirus pueda terminar siendo como la influenza, que requiere una nueva vacuna cada año porque las cepas circulantes mutan rápidamente y porque la inmunidad de la vacuna desaparece rápidamente.

En el caso de las vacunas contra el coronavirus, varios estudios han evaluado las respuestas inmunitarias provocadas por las vacunas Moderna y Pfizer a la cepa original del virus, en comparación con variantes. Y «estos estudios observaron defectos modestos o nulos en el reconocimiento inmunológico celular de las variantes», según una página web en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., actualizada el jueves.

«Por lo tanto, la inmunidad celular puede ayudar a limitar la gravedad de la enfermedad en infecciones causadas por variantes que escapan parcialmente a los anticuerpos neutralizantes», según los CDC.

Es difícil predecir cómo la actividad neutralizante reducida puede afectar la efectividad de la vacuna contra el covid-19, pero en todos los estudios, la actividad neutralizante de anticuerpos observada entre personas completamente vacunadas ha sido generalmente más alta que la observada entre las personas que se han recuperado de covid-19.

Los datos de los ensayos clínicos sugieren que la protección ofrecida por las vacunas contra el coronavirus de Pfizer y Moderna probablemente dure al menos nueve meses, dijo Marks of the FDA en abril. Pero los expertos se han esforzado en señalar que eso no significa que la inmunidad se detenga a los nueve meses. Significa que ese es el tiempo máximo que se ha seguido a los voluntarios de los ensayos para ver cuál es su inmunidad y recopilar datos.

La inmunidad podría durar mucho más; los investigadores solo necesitan tiempo para evaluarla.

La comunidad médica aún necesita datos para determinar hasta qué punto la inmunidad puede disminuir con el tiempo, dijo el jueves a CNN en un correo electrónico el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud que no participó en los estudios.

Ese grado podría medirse de acuerdo a cómo las personas que están completamente vacunadas eventualmente sufren infecciones progresivas a una tasa más alta, o tienen infecciones que son lo suficientemente graves como para requerir hospitalización.

«Para mí, ese es el umbral», dijo Adalja.

Lo cierto es que los estudios sobre la inmunidad natural por una infección previa con el coronavirus se han realizado durante solo un poco más de tiempo que los ensayos de vacunas.