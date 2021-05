Captan en video a político orinando durante una sesión virtual del Parlamento, pocas semanas después de que apareciera desnudo en una videollamada

Noticias CNN

(CNN) — Un legislador canadiense se disculpó después de que fuera captado orinando en cámara durante los procedimientos parlamentarios virtuales, pocas semanas después de que apareciera desnudo durante una videollamada.

William Amos dijo que el incidente ocurrió el miércoles mientras «asistía a los procedimientos de la Cámara de los Comunes virtualmente en un lugar no público».

Amos es miembro federal del Parlamento (MP) de Pontiac, Quebec para el partido liberal gobernante de Canadá.

«Oriné sin darme cuenta de que estaba frente a la cámara», dijo en un comunicado publicado en Twitter, y agregó que estaba «profundamente avergonzado» por sus acciones.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

«Si bien fue accidental y no visible para el público, esto fue completamente inaceptable, y me disculpo sin reservas», dijo Amos.

Esta es la segunda vergüenza ante la cámara del político en cuestión de semanas.

El 14 de abril, fue visto en estado de desnudez durante una videollamada parlamentaria. Una captura de pantalla de la llamada circuló ampliamente en línea.

El diputado Claude DeBellefeuille, del partido Bloc Québécois, señaló el episodio de Amos en ese momento.

«Hemos visto a un miembro durante el período de preguntas vestido incorrectamente. Es decir, sin ropa. Así que quizás deba recordarles a los miembros, especialmente a los miembros masculinos, que los trajes y las corbatas son apropiados», dijo DeBellefeuille en francés, según el traductor parlamentario.