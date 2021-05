Turistas latinoamericanos viajan a EE.UU. a vacunarse contra el covid-19

Noticias CNN

(CNN) — «Llegamos a Estados Unidos no por el sueño americano, estamos aquí por el sueño de la vacuna», dijo a CNN Elver Estela, de 49 años. El empresario había viajado desde Perú en busca de la vacuna de covid-19 y recibió su primera dosis de Pfizer en un centro de vacunación en Seattle.

A principios de este año, Estela había decidido viajar a EE.UU., donde las vacunas eran relativamente abundantes, después de ver a muchas personas cercanas a él enfermarse de coronavirus, una experiencia que comparó con la ruleta rusa. Con más de 68.000 muertes atribuibles al covid-19 en una población de 32 millones, Perú es uno de los países más afectados de América Latina.

Para cuando Estela finalmente llegó a Estados Unidos durante la primera semana de mayo, se enteró de que uno de sus compañeros de trabajo más cercanos había dado positivo por el virus en Lima.

«Me sentí tan aliviado y liberado que ya no jugaré a la ruleta rusa», dijo sobre el momento en que una enfermera en Seattle finalmente le inyectó la vacuna.

Estela no está solo. La demanda de viajes de países latinoamericanos a Estados Unidos ha aumentado en 2021, impulsada por el creciente interés en el «turismo de vacunas», según algunos expertos en viajes y salud.

El viceministro de Salud Pública de Perú, Gustavo Rosell, dijo a los medios locales el 18 de mayo que se estima que 70.000 peruanos ya habían viajado al exterior para vacunarse.

José Ricardo Botelho, director ejecutivo de la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe (ALTA) le dice a CNN que un aumento reciente en los viajes que se originan en América Latina y el Caribe y tienen como destino EE.UU. probablemente esté relacionado con el turismo de vacunas.

«Como referencia, en 2019, los viajes a Norteamérica concentraron el 77% de los viajes fuera de la región. En marzo de 2021 estos viajes alcanzaron el 87%, un aumento muy relacionado con la importante cantidad de turistas de ‘vacunas’ que van a EE.UU. para recibir su dosis», dijo Botelho en un comunicado a CNN.

Como región, América Latina está desesperadamente escasa de vacunas de covid-19. Aunque se han administrado más de 400 millones de dosis de la vacuna de covid-19 en las Américas, la mayoría de ellas han sido en EE.UU., dijo a los periodistas la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, el 19 de mayo.

«De hecho, solo el 3% de los latinoamericanos hemos sido completamente vacunados contra el covid-19 y todavía tenemos un largo camino por recorrer para asegurarnos de que todos estén protegidos», dijo.

Para Etienne, el turismo de vacunas no es una solución sino «un síntoma de la desigualdad en la distribución de las vacunas en las Américas».

Los países de América Latina y el Caribe han recibido más de 12 millones de dosis a través de la iniciativa Covax respaldada por la OMS hasta el 21 de mayo, pero el programa está experimentando retrasos en el envío de lo que ya es un número limitado de vacunas, según funcionarios de la OPS.

Ir adonde está la vacuna

Los viajeros entrevistados por CNN dijeron que no se les pidió prueba de residencia en EE.UU. en los centros de vacunación y algunos de ellos mostraron sus tarjetas de identidad o pasaportes nacionales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que «las jurisdicciones no pueden agregar requisitos de ciudadanía de Estados Unidos o exigir la verificación de la ciudadanía de Estados Unidos como condición para la vacunación».

Yendo un paso más allá, la ciudad de Nueva York ha abierto sitios móviles de vacunación cerca de las atracciones de la ciudad. «Estamos creando oportunidades de vacunación móvil para los turistas en algunas de las zonas más transitadas de la ciudad de Nueva York, los lugares a los que a los turistas les encanta ir y mirar. Creo que esto es parte de la bienvenida de regreso a la ciudad de Nueva York, queremos que todos estén a salvo», dijo el alcalde, Bill de Blasio, a los periodistas el 11 de mayo.

«Si la vacuna no llega a ti, es hora de ir tú por la vacuna», le dijo a CNN otro peruano, Flavio San Martín. Flavio, un consultor empresarial, viajó a Durham, Carolina del Norte, con su familia el 13 de abril y recibió dos dosis de la vacuna de Moderna.

«Tengo 46 años y no pensé que podría ser vacunado en mi país antes de diciembre. He visto a personas morir cada vez más cerca de mi casa», dijo San Martín.

Pamela Card, una mexicana de 37 años, dice que no quiere esperar más para ser elegible para una vacuna en su país de origen. «La seguridad de nuestra familia es más importante. Con la vacuna podemos sentirnos seguros y menos en pánico», agrega.

Card dice que fue vacunada durante un fin de semana largo en Miami, junto con otros nueve amigos. Cada uno pudo obtener citas en línea para recibir la vacuna de J&J en una farmacia.

«Tienes que llenar un formulario simple, me pidieron una identificación para confirmar el nombre, mostré mi identificación nacional mexicana y eso fue todo», dice Card.

Tanto México como Perú se han visto muy afectados por la pandemia. México ha superado 2.399.790 casos de covid-19, seguido por Perú con más de 1.932.255 casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Y aunque México ha vacunado completamente a poco más del 9% de su población, Perú está muy atrás, con poco más del 3% de su población completamente vacunada según el rastreador de vacunas de CNN.

«Hicimos cálculos con mi familia y nos dimos cuenta de que tendríamos que esperar mucho tiempo por el turno de mi madre y el mío», dice Adriana Díaz, de 28 años. Ella y su madre de 49 años viajaron de México a Atlanta, donde esperan su segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

«Estoy increíblemente agradecida con el gobierno de Estados Unidos porque están permitiendo que la gente se vacune aquí», dice Díaz.

Cuánto cuesta

Para aquellos que pueden pagarlo, el costo de un vuelo internacional y el alojamiento es todo lo que se necesita para vacunarse.

Los vuelos desde la capital peruana, Lima, a Estados Unidos están completamente reservados hasta junio, según Ricardo Acosta, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Perú. Solo se espera que la demanda aumente debido al turismo de vacunas, agrega.

La cantidad de personas que viajan desde Perú a EE.UU. se ha cuadriplicado desde febrero, dijo Acosta, de 10.000 en febrero a 40.780 en abril.

Los costos de vuelo también han aumentado. El precio promedio de un boleto económico de Lima a Miami en esta época del año estaba entre US$ 500 y US$ 700, según Acosta. En estos días, los precios comienzan desde US$ 1.200 e incluso pueden llegar a US$ 4.500, dice. En años normales, la temporada alta para los viajes entre Perú y Estados Unidos suele ser julio.

El vuelo de Card desde la Ciudad de México a Miami cuesta alrededor de 10.000 pesos mexicanos (US$ 500) por cuatro días, incluido el alojamiento. Ella dice que el viaje no fue tan caro como esperaba, pero aún está fuera del alcance de muchos mexicanos. «No todos pueden hacerlo… con los 10.000 pesos mexicanos que pagué, una familia en México puede comprar comida para un mes», agrega.

«Estamos viendo que el turismo de vacunas es algo real y muy frecuente. Y mientras continúe la desigualdad en la distribución de vacunas en todo el mundo, el turismo de vacunas seguirá aumentando», dice Ernesto Ortiz, gerente senior del Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke, que supervisa la distribución de vacunas en todo el mundo.

Desigualdad de vacunas

En el centro de vacunación de Seattle, Estela dijo que se sintió muy bien recibido. El hecho de que no fuera ciudadano estadounidense no parecía importar, dijo.

«Todos fueron muy amables y amigables allí y cuando uno de ellos se dio cuenta de que yo era latinoamericano, me dijo: ‘Tú y tu familia pueden venir y vacunarse, aquí tenemos vacunas’. Esas palabras significaron todo para mí «, dijo.

Mientras Estela espera su segunda dosis a finales de mayo, su esposa Úrsula y su hija Ariana de 18 años se han reunido con él en Seattle. Optaron por una vacuna de Johnson & Johnson.

«Me sentí protegida, sabiendo que puedo volver a mi país y sentirme segura, aún tomando todas las precauciones pero a salvo», dice Úrsula, describiendo el momento en que recibió su vacuna.

Úrsula Gonzales recibió su vacuna en una farmacia en Seattle.

Como muchos de los entrevistados por CNN, dijo que su propio turismo de vacunas ayudaría a frenar la propagación del coronavirus y permitiría que otra persona en casa ocupara su lugar en la fila.

«Estamos ayudando a detener la propagación del virus en nuestro país; más personas vacunadas ayudarán a reducir los niveles de transmisión», dijo.

«El sueño de la vacuna también significa una vacuna extra para alguien que la necesite en mi país… si puedo salvar otra vida haciendo este viaje, vale más que el costo económico», agregó su esposo.

Con el tiempo, otros destinos también pueden convertirse en una opción para los viajeros latinoamericanos que buscan acelerar sus tratamientos con vacunas.

En Rusia, los creadores de la Sputnik V propusieron un programa de vacunación para extranjeros en Twitter: «¡Vacunación de Sputnik V en Rusia! ¿Quién está a bordo?

«Para ser claros, esto no fue una broma del Día de los Inocentes. Estamos trabajando para comenzar este programa en julio», dijo también la cuenta de Twitter de la vacuna Sputnik V.

Más cerca de casa está Cuba, que actualmente está desarrollando su propia vacuna de covid-19 con dos candidatas en su fase final tres de ensayos clínicos. Si todo va bien, los funcionarios de salud cubanos esperan vacunar a la mayoría de la población a fines del verano y han planteado la idea de impulsar la industria turística local ofreciendo «vacaciones de vacunación» a los visitantes.

Mientras tanto, un viaje a EE.UU. para obtener una vacuna es una opción para los ciudadanos de países donde el coronavirus aún no está controlado.

«Si tienes la oportunidad de hacerlo, es una locura no hacerlo… El virus nos está rodeando», dice San Martín.

Jimena De la Quintana de CNNE contribuyó a este informe desde Lima.