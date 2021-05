Kim Kardashian dice que no aprobó el «examen de primer año» para ser abogada

Noticias CNN

(CNN) — Kim Kardashian estuvo cerca de aprobar el examen para ser abogada, pero no lo logró.

En un fragmento publicado el miércoles del programa de su familia «Keeping Up With the Kardashians», Kim confiesa a sus hermanas Kourtney y Khloe que falló su examen de primer año para estudiantes de Derecho.

«Así que, chicas, no aprobé el examen de primer año» para estudiantes de Derecho, dice la estrella del reality, quien aspira a ser abogada.

Kardashian añade en su confesión que está estudiando un programa de cuatro años de Derecho, en lugar del típico de tres años, y que «tienes que hacer el examen de primer año (o comúnmente conocido como baby bar en inglés)»

«Este en realidad es más difícil, según escuché, que el examen oficial», menciona Kardashian en el fragmento.

Luego, se puede ver en el video cómo Jessica Jackson, abogada en derechos humanos y cofundadora de #cut50 (donde Kardashian está haciendo su práctica profesional), le dice que necesitaba una puntuación de 560 para pasar, pero obtuvo 474.

«Esa (puntuación) está extremadamente cerca en un examen que la mayoría de la gente no hace en medio de una pandemia», le dice Jackson a Kardashian.

Hermanas consuelan a Kim Kardashian

«Soy una fracasada», responde Kardashian al tiempo que se lamenta de haber pasado «seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas al día» estudiando para el examen.

Sus hermanas la apoyan, diciéndole a Kardashian que su padre, el famoso abogado Robert Kardashian, estaría orgulloso de ella y señalando la notable tarea que está haciendo.

Kardashian quiere certificarse en derecho para profundizar en justicia penal.

«El hecho de pasar todo ese tiempo lejos de mis hijos», agrega. «Es como si no pudiera volver a hacerlo, no tengo tiempo».

Que Kardashian logre o no su sueño de aprobar el examen de derecho puede verse reflejado de alguna manera en el nuevo contenido que su familia firmó para producir con Hulu.