El atacante eligió a qué compañeros de trabajo matar en San José, dice un testigo. Es otro tiroteo masivo en la avalancha de violencia armada en Estados Unidos

(CNN) — El atacante que abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en una estación de tren ligero en el norte de California este miércoles, matando a nueve personas antes de suicidarse, dejó de lado a ciertas personas y por lo tanto pareció seleccionar a los que disparó, dijo un testigo.»Él… tenía como objetivo a ciertas personas. Pasó de largo de otras personas», dijo Kirk Bertolet, un trabajador de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por sus siglas en inglés) en San José, a KGO, afiliada de CNN, el miércoles por la noche. «Dejó vivir a unas personas mientras mataba a tiros a otras».

El atacante, armado con dos pistolas semiautomáticas, disparó a sus compañeros de trabajo en dos edificios en torno a la hora de un cambio de turno matutino antes de quitarse la vida frente a los policías que respondían, según informaron las autoridades.

Al menos ocho de los nueve muertos eran empleados de la VTA, y los investigadores están tratando de determinar el motivo, según las autoridades.

El tiroteo es el último ejemplo del azote de la violencia armada en Estados Unidos. Es el 232º tiroteo masivo, que CNN define como un tiroteo en el que al menos cuatro personas resultan heridas o lesionadas, en lo que va de año, según un recuento realizado por el Gun Violence Archive. La semana pasada se produjeron 17 tiroteos de este tipo, según un análisis del archivo realizado por CNN.

Este fin de semana hubo al menos 12 tiroteos masivos en EE.UU.

El presidente Joe Biden reaccionó al tiroteo de San José instando al Congreso a «tomar medidas inmediatas» en materia de legislación sobre armas.

«Es suficiente», dijo Biden el miércoles. «Una vez más, insto al Congreso a que tome medidas inmediatas y atienda el llamamiento del pueblo estadounidense, incluida la gran mayoría de los propietarios de armas, para ayudar a acabar con esta epidemia de violencia armada en Estados Unidos».

Los asesinatos de San José son también los últimos contra trabajadores esenciales que sostienen la economía de Estados Unidos durante la pandemia del covid-19, tras los tiroteos de gran repercusión, como los de Indianápolis y Boulder, Colorado.

La VTA es un servicio de transporte público que opera servicios de autobús y tren ligero en el valle de Santa Clara y emplea a unos 2.000 trabajadores.

La sheriff del condado de Santa Clara no estaba segura el jueves por la mañana de si el agresor había tenido objetivos específicos en mente, dijo a CNN.

«He oído esas cosas, (pero) no las he oído oficialmente, así que no estoy segura de que tuviera como objetivo a determinados individuos», dijo Laurie Smith.

Los asesinados, cuyas edades oscilaban entre los 29 y los 63 años, eran: Abdolvahab Alaghmandan, de 63 años; Adrian Balleza, de 29 años; Alex Ward Fritch, de 49 años; José Dejesus Hernández III, de 35 años; Lars Kepler Lane, de 63 años; Paul Delacruz Megia, de 42 años; Timothy Michael Romo, de 49 años; Michael Joseph Rudometkin, de 40 años; y Taptejdeep Singh, de 36 años, según informó la oficina del forense del condado de Santa Clara.

Se les rendirá homenaje el jueves por la noche en un acto en la plaza del Ayuntamiento de San José.

Personal de emergencia acude a la escena del tiroteo.

La casa del autor de los disparos en San José estaba en llamas en el momento del tiroteo, según el sheriff

El agresor ha sido identificado como Sam Cassidy, según ha confirmado a CNN una fuente policial con conocimiento de la investigación.

Las llamadas de emergencia sobre el tiroteo comenzaron justo después de las 6:30 a.m. (PT), al coincidir los empleados del turno de medianoche con los del turno de día, dijo el ayudante del sheriff del condado de Santa Clara, Russell Davis.

Poco después del inicio del tiroteo, los bomberos fueron llamados a un incendio en la casa del sospechoso en San José, dijo Smith, el sheriff, a CNN el jueves por la mañana. No está claro de inmediato cómo se inició ese incendio.

El agresor disparó a la gente dentro de dos edificios en el patio de maniobras, dijo Smith a CNN. El patio es donde los vehículos de la VTA se mantienen y despachan.

El atacante tenía dos pistolas semiautomáticas y 11 cargadores con munición, dijo Smith a CNN.

«Eran pistolas del tipo que sería legal en California», dijo Smith, añadiendo que no sabía cómo o cuándo el agresor obtuvo las armas.

Los ayudantes del sheriff y otros agentes de la ley llegaron mientras se producía el tiroteo, a los dos minutos de las llamadas, ya que la oficina del sheriff tiene una estación cercana. Se enfrentaron al pistolero en la tercera planta de un edificio en menos de seis minutos, dijo Smith a CNN.

«Sé con certeza que cuando el sospechoso supo que las fuerzas del orden estaban allí, se quitó la vida», dijo Smith a los periodistas anteriormente. Añadió que cree que la rápida respuesta de las fuerzas del orden salvó muchas vidas.

Durante un rastreo del lugar de los hechos el miércoles, los perros detectores de bombas alertaron a los investigadores sobre el casillero del agresor en el trabajo. En el casillero, los investigadores encontraron «cosas precursoras de explosivos… ingredientes para un dispositivo», dijo Smith el jueves.

Smith no sabía por qué los artículos estaban allí o lo que el pistolero podría haber destinado a ellos, dijo.

Cassidy estaba resentido con su trabajo y hablaba con ira de sus compañeros, dice su ex esposa

Cassidy, el atacante identificado, estaba resentido con su trabajo, dijo su ex esposa Cecilia Nelms a la filial de CNN, Bay Area News Group.

Nelms estuvo casada con Cassidy durante unos 10 años hasta que la pareja solicitó el divorcio en 2005. No ha estado en contacto con su ex marido desde hace unos 13 años, según el medio.

A menudo hablaba con ira de sus compañeros de trabajo y jefes y a veces dirigía su ira contra ella, dijo Nelms al medio.

Cuando estaban casados, él «estaba resentido por lo que consideraba asignaciones de trabajo injustas» y «despotricaba de su trabajo cuando llegaba a casa», dijo.

Cassidy también tuvo una relación tensa con una ex novia, según muestran los documentos judiciales, que revelaron afirmaciones preocupantes que ella hizo en una declaración en 2009 como respuesta a una orden de restricción que él presentó contra ella.

La mujer dice que salió con Cassidy durante aproximadamente un año en lo que, según ella, se convirtió en una relación intermitente después de unos seis meses.

Describió a Cassidy como una persona con cambios de humor que se «exacerbaban cuando (Cassidy) consumía grandes cantidades de alcohol», dijo en el documento judicial, y afirmó que él tenía un trastorno bipolar.

Según el documento judicial, ella dijo que él disfrutaba haciéndole juegos mentales.

«Varias veces durante la relación se intoxicó, se enfureció y me forzó sexualmente», dijo la ex novia, cuyo nombre no ha sido revelado por CNN, y a quien se ha contactado para obtener comentarios.

Servicios de emergencia dejan una casa investigada en conexión con el tiroteo.

Un video de vigilancia muestra a un hombre saliendo de la casa del sospechoso

El video de vigilancia obtenido por CNN muestra a un hombre saliendo de la casa del sospechoso del tiroteo el miércoles por la mañana con una bolsa de lona.

Un vecino, que no quiso ser identificado, dijo que el video fue capturado alrededor de las 5:40 a.m. y muestra a Cassidy saliendo de la casa en una camioneta. El vecino describió a Cassidy como un hombre «tranquilo» y «extraño».

CNN se ha puesto en contacto con la oficina del sheriff para revisar si los investigadores han visto y tienen conocimiento de este video.

El vecino se dio cuenta más tarde de que se produjo un incendio en la casa de Cassidy alrededor de las 6:30 de la mañana.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo en San José, California, que dejó al menos 9 muertos

El incendio fue reportado a las 6:37 a.m., tres minutos después de que comenzaran las llamadas sobre el tiroteo, dijo Smith, el sheriff, a CNN el jueves.

No se encontró a nadie dentro de la casa, dijo el alcalde de San José, Sam Liccardo, a KGO, afiliada de CNN.

Los bomberos respondieron en una casa en el bloque 1100 de Angmar Court en San José, según los tuits del Departamento de Bomberos de San José. Eso está a unos 13 kilómetros de las instalaciones de VTA.

Los bomberos tardaron alrededor de una hora en extinguir el incendio severo, que causó grandes daños y dejó la estructura inhabitable, dijo el departamento de bomberos.

–Jon Passantino, Sarah Moon, Eric Levenson, Stella Chan, Cheri Mossburg, Paul P. Murphy, Josh Campbell, Steve Almasy, Joe Sutton, Dan Simon, y DJ Judd de CNN contribuyeron con este reportaje.