Tiroteo mortal en San José, California: hay varias víctimas

Noticias CNN

(CNN) — La policía de San José, California, respondió este miércoles a un tiroteo cerca del centro en la avenida Younger y la calle San Pedro, según un tuit del Departamento de Policía de San José.

«El atacante fue abatido», tuiteó el sheriff del condado de Santa Clara en una breve actualización. Las autoridades no han identificado al sospechoso.

“Hay múltiples lesionados y múltiples muertes en este caso”, dijo el vicesheriff Russell Davis, del condado de Santa Clara, en una conferencia de prensa esta mañana.

El alcalde de San José, Sam Liccardo, dijo el miércoles que el atacante en un patio de trenes ligeros de transporte «ya no es una amenaza».

“Un tiroteo en las instalaciones de VTA en Younger St ha dejado a varias personas en tratamiento, pero la situación aún se está evaluando. El atacante ya no es una amenaza y la instalación ha sido evacuada. Actualizaré a medida que haya más información disponible ”, dice el tuit.

“Nuestros corazones están dolidos por las familias de aquellos que hemos perdido en este horrible tiroteo. El tirador ha fallecido y se dará más información a las 9:30 am ”, dijo Liccardo en otro tuit.

El gobernador de California, Gavin Newsom, tuiteó sobre el tiroteo en San José y dijo que su oficina está en estrecho contacto con la policía local.

We are in close contact with local law enforcement and monitoring this situation closely. https://t.co/t6yBNmy3iH

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 26, 2021