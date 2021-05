Tiroteo mortal en San José, California: al menos 8 víctimas mortales

Noticias CNN

(CNN) — La policía de San José, California, respondió este miércoles a un tiroteo cerca del centro en la avenida Younger y la calle San Pedro, según un tuit del Departamento de Policía de San José.

«El atacante fue abatido», tuiteó el sheriff del condado de Santa Clara en una breve actualización. Al menos 9 personas murieron, incluido el atacante, en el tiroteo de esta mañana en un patio de trenes de la Autoridad de Tránsito del Valle en San José, dijo vicesheriff del condado de Santa Clara, Russell Davis.

El sospechoso involucrado en el tiroteo era un empleado de VTA, dijo el diputado Russell Davis, de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara, en una conferencia de prensa.

«Todavía es una situación en desarrollo», dijo, y agregó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están trabajando para obtener más información.

Liccardo calificó el tiroteo mortal en un patio de trenes de la ciudad como «un día horrible para nuestra ciudad».

“Nuestros corazones están dolidos por las familias de aquellos que hemos perdido en este horrible tiroteo. El tirador ha fallecido y se dará más información a las 9:30 am”, dijo Liccardo en otro tuit.

El gobernador de California, Gavin Newsom, tuiteó sobre el tiroteo en San José y dijo que su oficina está en estrecho contacto con la policía local.

We are in close contact with local law enforcement and monitoring this situation closely. https://t.co/t6yBNmy3iH

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 26, 2021

Hay varios escenarios conectados con la investigación del tiroteo de esta mañana en el patio del tren ligero de VTA, según la portavoz de San Jose Fire, Erica Ray.

El personal de bomberos y las fuerzas del orden público están «todavía dentro de la escena tratando de resolver todo», dijo Ray.

Habrá una sesión informativa adicional a la 1:30 p.m. ET.