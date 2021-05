Facebook e Instagram permiten que todos los usuarios oculten los ‘Me gusta’ en sus publicaciones

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Facebook e Instagram están dándole la opción a todos los usuarios de ocultar los ‘Me gusta’ o likes públicos en sus publicaciones, lo que podría alterar la dinámica central de las plataformas de redes sociales donde los recuentos de likes se ven como un signo de la influencia y popularidad de una persona.

El gigante de las redes sociales ha estado probando la opción de que los usuarios oculten los recuentos de ‘Me gusta’ desde 2019, una función muy particular en Facebook, como una forma de hacer que Facebook e Instagram sean menos estresantes de usar.

A partir de este miércoles, todos los usuarios pueden elegir si las personas pueden ver la cantidad de ‘Me gusta’ que reciben en sus publicaciones y también pueden elegir si quieren ver cuántas personas le dieron ‘Me gusta’ a las publicaciones de otros usuarios, dijo Facebook en una publicación en su blog.

Facebook ha estado trabajando para combatir las crecientes críticas de que las plataformas de redes sociales pueden ser perjudiciales para el bienestar de los usuarios y la sociedad. Sin embargo, incluso con el anuncio del miércoles, ocultar los ‘Me gusta’ en Facebook e Instagram es opcional y no por defecto, por lo que no está claro cuántos usuarios realmente darán este paso.

«Lo que escuchamos de personas y expertos fue que no ver los recuentos de likes era beneficioso para algunos y molesto para otros, particularmente porque la gente usa los recuentos de likes para tener una idea de lo que es tendencia o popular, por lo que te damos la opción de elegir», Facebook dijo.

Si los usuarios optan por no compartir la cantidad de personas que le dieron ‘Me gusta’ a sus publicaciones, los espectadores podrán ver una lista de a quién le gustó la publicación, pero no la cantidad que obtuvo. La persona que publicó la foto aún podrá ver la cantidad de ‘Me gusta’, incluso si no se muestra públicamente.

Los usuarios de Facebook e Instagram podrán ocultar el número de likes que reciben en sus publicaciones. Crédito: Facebok

La compañía dijo que la función permitirá a los usuarios «concentrarse en las fotos y videos que se comparten, en lugar de en la cantidad de likes que reciben las publicaciones».

Los usuarios de Facebook e Instagram también pueden optar por no ver a cuántas personas les gustaron las publicaciones de otros mientras se desplazan por su feed, una función que se puede activar visitando la sección «publicaciones nuevas» dentro de la opción de configuración, dijo la compañía.

Algunos usuarios que tuvieron la opción ocultar los ‘Me gusta’ de forma anticipada en Instagram le dijeron a CNN Business que esto podría ayudar a mejorar el bienestar en la plataforma. Sin embargo, para los influencers de las redes sociales que han creado negocios dentro de la aplicación, demostrar sus propios recuentos de ‘Me gusta’, y compararlos con las publicaciones de otros usuarios puede ser importante para asegurar colaboraciones con marcas lucrativas.

Facebook dijo en su blog que está financiando «investigaciones externas sobre las experiencias de las personas en Instagram y cómo podemos mejorar nuestras políticas y productos para apoyar a nuestra comunidad», y agregó que está aceptando propuestas de académicos y organizaciones sin fines de lucro para tales estudios.